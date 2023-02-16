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Владелец издателя «Лета в пионерском галстуке» задумался о его продаже

Издателя «Лета в пионерском галстуке» продадут после возбуждения дела о пропаганде ЛГБТ
Денис Котов купил Popcorn Books менее года назад, в июле 2022 года. Но актив уже стал «токсичным» — в январе издательство стало первым фигурантом дела о пропаганде ЛГБТ
Денис Котов
Денис Котов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Новый владелец издательства Popcorn Books Денис Котов решил продать актив, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к руководству издательства. Котов подтвердил, что рассматривает такой вариант.

Котов — основатель книготорговой сети «Буквоед», совладелец сети «Читай-город — Буквоед». Он приобрел 100% ООО «Попкорн букс» в июле 2022 года у Bookmate Limited и других владельцев (в ноябре 2022 года Bookmate была внесена в реестр иноагентов). Суммы сделки не раскрывалась. В 2021 году выручка ООО «Попкорн букс» составила 10,1 млн руб., а чистый убыток — 1,4 млн руб.

В 2022 году издательство столкнулось с проблемами, не связанными непосредственно с бизнес-процессами. Popcorn Books в 2021 году издало роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (псевдонимы Елены Прокашевой и Екатерины Дудко, внесенных в реестр иноагентов) «Лето в пионерском галстуке». Этот роман заподозрили в ЛГБТ-пропаганде. В июле 2022 года группа депутатов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ и ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и «отрицания семейных ценностей». В декабре его подписал президент Владимир Путин.

Первым фигурантом административного дела о пропаганде ЛГБТ стало Popcorn Books (ст. 6.21 КоАП, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Провести проверку в отношении Popcorn Books в начале декабря просил депутат и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

9 февраля Хинштейн сообщил, что встретился с Котовым после того, как его включили в общественный совет Минкультуры. «Я и сам был этому возмущен, тем более, что добился накануне возбуждения против издательства первого административного дела по нашему закону о запрете ЛГБТ-пропаганды. Между тем господин Котов объяснил, что купил издательство лишь в прошлом году и намерен кардинально изменить его политику. Он продекларировал категорическое неприятие ЛГБТ-культуры: наиболее скандальные издания уже сняты им с продажи», — рассказал Хинштейн.

«Очень рассчитываю, что его слова не разойдутся с делами и «Попкорн букс» сменит, наконец, свой «голубой» вектор», — добавил депутат

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ЛГБТ издательство
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