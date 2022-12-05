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Политика ,  
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«ЛитРес» попросит авторов переписать тексты из-за закона об ЛГБТ

Критерии, по которым книги могут признать нарушающими закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, по-прежнему неясны, сообщили в «ЛитРес»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сервис «ЛитРес» будет снимать с продажи книги, которые могут попасть под действие нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, и рекомендовать авторам переписать тексты, чтобы их можно было вернуть в продажу. Об этом РБК рассказал директор департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов.

Он отметил, что по закону ответственность за нарушения несет как сервис по продаже, так и правообладатели. «ЛитРес» уже разослал правообладателям письма с «просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды ЛГБТ», пояснил Селиванов и добавил, что все книги, в которых правообладатели подтвердят наличие ЛГБТ-пропаганды, будут сняты с продажи.

«Параллельно мы, конечно, сами анализируем книги, в описании которых явно упоминается ЛГБТ, чтобы понять, представляют они риск или нет. Некоторые произведения уже сейчас недоступны к покупке на «ЛитРес». Также мы предлагаем авторам, у которых в книгах может быть пропаганда ЛГБТ, изменить текст, чтобы произведение можно было вернуть в продажу после доработок и последующей модерации. В случае если ответ от автора не будет получен, мы самостоятельно проанализируем текст и примем решение по дальнейшей продаже книги на сайте», — рассказал менеджер. По его словам, таких книг на «ЛитРес» не больше 1% от всего каталога.

Селиванов подчеркнул, что четких критериев, по которым книгу можно отнести к подпадающим под новый закон произведениям, по-прежнему нет, однако компания провела консультации с юристами и уже подготовила план действий в соответствии с их рекомендациями.

5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Закон вводит ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ЛГБТ пропаганда книги
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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