Крупная книжная сеть сняла с продажи книги для экспертизы на ЛГБТ

«Читай-город» снял с продажи «Лето в пионерском галстуке» и отправил ее на экспертизу

Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» утверждает, что сняла с продажи ряд книг с ЛГБТ-тематикой по инициативе издательства Popcorn Books. Тексты «Лета в пионерском галстуке» и других произведений будут направлены на экспертизу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Книги «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит ласточка», а также ряд других произведений были сняты с продажи в объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» по инициативе издательства Popcorn Books. Об этом РБК сообщили в пресс-службе самой сети.

Такое решение представитель «Читай-город — Буквоеда» объяснил необходимостью «проведения экспертизы»: «Сейчас и нам, и всем участникам книжного рынка предстоит разобраться, каким образом будет реализовываться правоприменительная практика по норме о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — отметили в пресс-службе.

РБК направил запрос в издательство Popcorn Books. По данным ЕГРЮЛ, владелец ООО «Попкорн Букс» — основатель книжной сети «Буквоед» Денис Котов. Ему принадлежит 7,09% ООО «Читай-город», остальная доля у президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.

Информация о том, что книжные магазины «Республика» и «Читай-город» сняли с продажи ряд произведений, в которых изображаются нетрадиционные отношения, появилась в СМИ в начале декабря 2022 года — тогда об этом говорилось со ссылкой на сотрудников торговых точек.

10 января 2023 года депутат, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил, что МВД уже завело первое административное дело по новым нормам о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Его фигурантом как раз стало издательство Popcorn Books. Провести проверку в отношении этого издательства Хинштейн попросил в начале декабря прошлого года.

Пакет законов о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола был внесен в Госдуму в октябре 2022 года, тогда под ним подписались почти 400 депутатов. К концу ноября инициативы прошли все три чтения, затем были приняты Советом Федерации и подписаны президентом Владимиром Путиным. Законом устанавливаются административные штрафы, в том числе в размере до 400 тыс. руб. для физлиц за пропаганду ЛГБТ и до 200 тыс. руб. — за побуждение к смене пола.

После принятия новых норм крупнейшие продавцы книг стали снимать с продажи произведения, чье содержание может быть квалифицировано как пропаганда ЛГБТ. Так, книжный онлайн-магазин «Лабиринт» скрыл часть книг для проверки на соответствие новому закону. В компании подчеркнули, что выступают против цензуры, однако не могут позволить себе «риск остановки работы». Ozon, в свою очередь, скрыл карточки с описаниями книг, которые могут содержать такую пропаганду. Сервис электронных книг «ЛитРес» вовсе будет рекомендовать авторам переписать тексты книг, на содержание которых распространяются новые требования закона, чтобы их можно было вернуть в продажу.

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков еще до принятия законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ предупреждал в разговоре с РБК, что «размытые формулировки ключевых понятий» ставят под угрозу до 50% наименований книг на российском рынке.