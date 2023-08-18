Минюст признал иноагентами Линор Горалик и экс-советника Путина

Минюст впервые с июля расширил список иноагентов. В реестр попали семь человек, в том числе ученый и политолог Андрей Пионтковский, правозащитник Сергей Кривенко и писательница Татьяна Сотникова

Линор Горалик (Фото: из личного архива)

Минюст пополнил реестр иноагентов, внеся в него семь человек. В их числе оказались писательница Линор Горалик (Юлия Горалик) и ученый и публицист Андрей Пионтковский.

Иноагентами также признаны писательница Татьяна Сотникова, экономист, бывший советник президента России Андрей Илларионов, правозащитник, бывший член правления Международного общества «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован), а также экс-член СПЧ Сергей Кривенко, активистка фонда «Свободная Якутия» (признан иноагентом) Сарылгана Кондакова и заместитель председателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов (Минюст ранее признал экстремистской принятую конгрессом декларацию «О государственной независимости Республики Калмыкия»).

В обоснованиях к своему решению Минюст заявил, что большинство новых участников реестра выступали против военных действий на Украине и распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей; некоторые участвовали в создании материалов иностранных агентов и распространяли их сообщения «для неограниченного круга лиц».

Горалик, заявили в Минюсте, участвовала в сборе средств в поддержку Украины и пропагандировала ЛГБТ, что «противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Горалик — писательница, поэтесса, переводчица, автор комиксов «Заяц ПЦ». Она родилась в 1975 году в Днепропетровске, а с 1989 года жила в Израиле. В начале 2000-х она переехала в Москву, а в 2014-м вернулась в Израиль.

Илларионов, по данным Минюста, «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ». В 2000–2005 годах он работал советником президента по экономическим вопросам, затем занял критическую позицию по отношению к властям и уехал из России. В 2006 году стал работать в американском Катона, откуда уволился в 2021-м. В 2016-м Минюст признал иноагентом Фонд «Институт экономического анализа» Илларионова.

Пионтковский — кандидат физико-математических наук, автор более сотни работ по теории управления, глобальному моделированию и ядерной стратегии. В 2016 году он покинул Россию после того как Генпрокуратура нашла признаки экстремизма в одной из его заметок. В 2010-м Пионтковский, как и Илларионов, подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти».

Татьяна Сотникова, комментируя РБК решение Минюста, назвала его «противоречащим нормам права». Писательница сообщила, что не согласна с формулировками о распространении недостоверной информации и о военной операции. Она не будет оспаривать статус иноагента.

В последний раз Минюст обновлял реестр иноагентов в июле. Тогда в список попали журналист, бывший продюсер «Нашего радио» и ведущий «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Михаил Козырев и издание «7х7 — Горизонтальная Россия».