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Военная операция на Украине ,  
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Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина и Быкова

Издательство АСТ объявило о решении снять с продажи книги Акунина и Быкова
Сюжет
Военная операция на Украине
Издательство АСТ приостановило выпуск и отгрузку книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова до прояснения ситуации, заявив, что их публичные заявления «требуют правовой оценки». Быков ответил, что «запретить книгу невозможно»
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Издательство АСТ объявило о решении приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен в реестр иноагентов).

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — заявил глава издательства Павел Гришков.

В «Эксмо-АСТ» входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», группа компаний «Литрес» и другие.

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков контролирует структуры объединенной сети «Читай-город — Буквоед», владеющей сетью книжных магазинов, а также сервис самиздата «Литнет».

«Точно так же, как в начале восьмидесятых все мы читали Аксенова и слушали Галича, простите за лестную аналогию. От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного. А Набоков вопрос о своих русских читателях относил к области «метафизики и юмора». Давно пора понять, что запретить книгу невозможно», — прокомментировал РБК решение издательства Дмитрий Быков.

Он выразил благодарность АСТ за то, что его книги издавались спустя два года после начала эмиграции и напомнил, что в советское время творчество эмигрантов сразу оказывалось под запретом. Писатель отметил, что никогда не жил на гонорары с книг, а зарабатывал преимущественно преподаванием и журналистикой, так что «в этом смысле тоже ничего не изменилось, а кто хочет меня читать — будет читать по-прежнему».

Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист и педагог, член Союза писателей России. Известность в начале 2010-х годов ему принесли проекты «Гражданин поэт» и «Господин хороший», в рамках которых он писал сатирические стихи на актуальные события, беря за основу произведения классиков русской литературы. Быков был активным участников митингов 2011–2012 годов, входил в координационный совет российской оппозиции. В феврале 2022 года он выступил против спецоперации на Украине.

Его признали иноагентом 29 июля 2022 года. В разговоре с РБК писатель говорил, что не собирается оспаривать решение Минюста: «Ну что за ерунда, оспаривать еще», — сказал он.

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Кремль заявил об отсутствии культуры отмены в отношении писателей
Политика
Борис Акунин

В октябре прошлого года журналистка Ксения Собчак со ссылкой на «распоряжение» написала в телеграм-канале, что в Московском доме книги запретили расставлять на видном месте книги оппозиционно настроенных писателей и иноагентов, в том числе Быкова.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) — писатель, ученый-японист, переводчик. Среди самых известных работ — серия «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина, цикл «История Российского государства». В 2014 году переехал с семьей в Лондон. После начала военной операции на Украине писатель выступил с ее критикой.

Тогда же Борис Акунин сообщил, что Росcийский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям.

В то же время в Кремле заявляли, что не фиксируют какой-либо общей тенденции по отмене тех или иных писателей, «ее и быть не может». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил рассматривать отдельно каждый случай исчезновения с афиш имени Акунина и произведений Быкова из магазинов.

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Виктория Громова Виктория Громова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Борис Акунин Дмитрий Быков Издательство АСТ
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