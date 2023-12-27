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Издательство «Эксмо» оштрафовали на ₽900 тыс. за пропаганду ЛГБТ

Зеленоградский суд оштрафовал «Эксмо» на ₽900 тыс. за пропаганду ЛГБТ
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Издательство «Эксмо» оштрафовали на 900 тыс. руб. по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РБК в пресс-службе Зеленоградского районного суда Москвы.

«Эксмо» признали виновным по ч. 1 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений), максимальный штраф по ней — 1 млн руб. для юридических лиц. Причину составления протокола в отношении издательства в суде не уточнили.

3 ноября столичное управление МВД возбудило административное дело по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21) в отношении «Эксмо» из-за книги комиксов «Голубь Геннадий». По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, возрастное ограничение на прочтение книги — 12+.

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По данным телеграм-канала «Осторожно Media», причиной для составления протокола послужил монолог в комиксе об ориентации главного героя, голубя Геннадия.

В пресс-службе «Эксмо» сообщили РБК, что последний тираж этой книги был отпечатан 21 января 2022 года.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и ЛГБТ-демонстрации в России.

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30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России по иску Минюста. Решение вступило в силу и не подлежит апелляции, так как у движения нет юрлица.

Теги
«Эксмо» ЛГБТ штраф новости Москва
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