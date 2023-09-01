Минюст признал иноагентом нобелевского лауреата Дмитрия Муратова

Дмитрий Муратов (Фото: Максим Шипенков / ТАСС)

Минюст внес в список иноагентов главреда «Новой Газеты» Дмитрия Муратова, сына Эдварда Радзинского Олега, экс-депутата заксобрания Петербурга от «Яблока» Максима Резника и экономиста Константина Сонина.

Муратов, как заявил Минюст, «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» страны. Главред «Новой газеты» в 2021 году получил Нобелевскую премию мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». Президент Владимир Путин тогда заявил, отвечая на вопрос, что Муратов не будет объявлен иностранным агентом, если «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого». «Если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — говорил Путин.

В июне Генпрокуратура объявила латвийскую BDR Novaja Gazeta-Europe, юридическое лицо издания «Новая газета. Европа», которая была создана уехавшими из России сотрудниками «Новой», нежелательной организацией. У основной «Новой газеты» в 2022 году отозвали лицензию.

Радзинский, по версии Министерства юстиции, распространял недостоверную информацию о политике российских властей и выступал против военных действий на Украине. Проживает за границей. В марте в список иноагентов попало объединение «Настоящая Россия», основанное писателем Борисом Акуниным, актером Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым (признан иноагентом) для помощи пострадавшим от конфликта на Украине, его возглавляет Радзинский — бывший диссидент, финансист и писатель.

Резник, по мнению ведомства, также распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей, а также о действиях российских военных. Кроме того, он призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах. Живет за рубежом. На политика ранее был составлен протокол по с статье о дискредитации армии из-за публикаций о Буче. Однако суд в Санкт-Петербурге вернул его «для устранения нарушений».

Сонин — бывший проректор ВШЭ и профессор Чикагского университета. Он уехал из России еще в 2015 году, в мае против него возбудили дело из-за фейков об армии, позднее МВД объявило его в розыск. Сонин внесен в реестр иноагентов в том числе, по утверждению Минюста, за распространение недостоверной информации о решениях и политике российского руководства.

Иноагентами также признаны:

журналистка Оксана Баршева,

комик Руслан Белый,

историк Майрбек Вачагаев,

помощник депутата Заксобрания Калужской области Евгений Карпов,

журналист «Дождя» (внесен в реестр нежелательных организаций) Денис Катаев,

антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva).

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