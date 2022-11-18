Издатели заявили о риске изъятия книг из-за формулировок закона об ЛГБТ

Размытость формулировок поправок в закон о запрете пропаганды ЛГБТ ставят под угрозу до 50% книг, в том числе романы Пелевина и биографию Чайковского, считают издатели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Размытые формулировки ключевых понятий в законодательных инициативах, связанных с ограничением демонстрации и пропаганды ЛГБТ и педофилии, ставят под угрозу до 50% наименований книг на российском рынке, заявил РБК Олег Новиков, президент одной из крупнейших в России издательской группы «Эксмо-АСТ» (объединяет издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и др.). В зоне риска, по его словам, находится практически вся литература Виктора Пелевина, биография Петра Чайковского и «многое другое».

Как депутаты предлагают запрещать пропаганду ЛГБТ Законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (первый вносит изменения в КоАП, второй — в федеральные законы) были внесены в Госдуму 20 октября и приняты в первом чтении неделю спустя. Инициатива предполагает полный запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ, фильмах, интернете и книгах. Поправки вводят штрафы за распространение информации, «способной вызвать желание сменить пол», а также за пропаганду педофилии, в том числе распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность». Ранее российское законодательство предусматривало наказание только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Согласно предложенным в октябре законодателями новшествам, в России будет увеличен максимальный размер штрафа за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди детей. Для физических лиц он составит от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных — от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юридических — от 1 млн до 2 млн руб. За пропаганду в интернете и СМИ штрафы будут еще больше: до 400 тыс. руб. — для граждан, до 800 тыс. — для должностных лиц и до 5 млн руб. — для юрлиц. Текст поправок подразумевает, что под ограничения попадет не только пропаганда, но и демонстрация ЛГБТ. Также депутаты предлагают ввести ответственность за пропаганду ЛГБТ среди взрослых: штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. руб. — для физлиц, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. — для должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн руб. — для юрлиц, а за аналогичные действия в интернете и СМИ максимальный штраф для граждан возрастает до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб., а для юрлиц — до 4 млн руб. Иностранцев за пропаганду «нетрадиционных отношений» в случае принятия законопроекта будут «выдворять из страны».

Чего опасаются книгоиздатели

Юридический анализ поправок, по словам Олега Новикова, показал, что основная проблема законодательной инициативы в текущей версии — «слишком общий характер формулировок и отсутствие в законодательстве определений, раскрывающих содержание используемых в законопроекте понятий». Речь, как отмечает президент «Эксмо-АСТ», идет прежде всего о понятиях «пропаганда» и «демонстрирование». На отсутствие «внятной расшифровки» этих терминов указывает и гендиректор издательства «Рипол Классик» Сергей Макаренков.

Аналогичные опасения в разговоре с РБК выразил и гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин. Как правило, тема ЛГБТ в книгах не основная и «идет без какого-то знака плюс или минус», объясняет собеседник РБК: не существует книг, которые бы призывали сменить сексуальную ориентацию, то есть пропагандировали это «в лобовом понимании». А с учетом отсутствия конкретных примеров, «что можно, а что нельзя», понять, какие из выпускаемых книг попадают под запрет, сейчас невозможно, отмечает гендиректор «Альпины». «Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона», — рассуждает Ильин.

Открытым остается вопрос и обратной силы закона, обращает внимание Новиков: «Нужно ли авторам переписывать свои произведения, вычищать их согласно новым требованиям, непонятно».

Третья проблема, которая беспокоит бизнес, — «на чьи плечи будет ложиться экспертиза» по соблюдению требований закона об ЛГБТ, обращает внимание Новиков. Стоимость такой проверки рукописей на соответствие новым нормам, по подсчетам издательской группы, может стоить около 1 млрд руб. «Мы также обращали внимание законодателей на фактор пиратства, поскольку любые запреты контента — это подпитка пиратских ресурсов, — добавляет Новиков. — Уже сейчас трафик заблокированных на территории России сайтов с пиратским книжным контентом вырос с февраля на 20%. Это аудитория, большие данные, которые будет утекать из страны, пока издатели будут разбираться с экспертизами и перестраивать процессы».

С опасениями книгоиздателей согласна и партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Юрист предупреждает: размытые формулировки открывают возможности для адресного правоприменения, и нельзя исключать, что уже само упоминание нетрадиционных отношений в книжной продукции может быть расценено как распространение, то есть пропаганда по смыслу КоАП РФ.

Как поправки скажутся на рынке литературы

После вступления поправок в силу большинство издателей будут стараться избегать книг, которые содержат ЛГБТ-тематику, считает Ильин. Это уменьшит выбор рукописей для издателей и ограничит читателей в выборе.

Что касается текущего портфеля, пока, по словам Ильина, все ждут «конкретных разъяснений», что понимается под словом «пропаганда», причем с примерами. Любое изъятие экземпляра из продаж и отсутствие новых тиражей хорошо продающейся книги приведут к существенным убыткам, предупреждает эксперт. А на фоне роста себестоимости и спада продаж на книжном рынке это дополнительная проблема для издателей, резюмирует Ильин.

Макаренков более оптимистичен в своих прогнозах: при отсутствии «перегибов в жестких мерах» и наличии «внятных разъяснений» от законодателей рынок быстро восстановится. Сейчас доля произведений, в которых так или иначе поднимается тема ЛГБТ, в портфеле компании меньше 3%, оценивает издатель.

Российский книжный союз (РКС) еще 14 октября направлял письмо по поводу законопроекта председателю комитета по информационной политике Госдумы Александру Хинштейну. Союз просил разъяснить, будут ли в случае принятия поправок подпадать под запрет те или иные сюжеты в классической русской литературе, входящие в школьную программу. Издатели даже привели примеры произведений, которые потенциально могли бы подпадать под новые нормы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Так, в романе «Бесы» Федора Достоевского герой Николай Ставрогин растлил девочку Матрешу. Сцены сексуального насилия описаны в рассказах Ивана Бунина «Таня» и «Галя Ганская», в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон», а также в романе Томаса Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». К пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений может быть отнесено, например, одно из стихотворений Федора Сологуба «На совете», к пропаганде педофилии — роман Владимира Набокова «Лолита», а к полигамии — повесть Александра Куприна «Суламифь».

В РКС на момент публикации не ответили на запрос РБК о том, были ли получены запрашиваемые разъяснения и как законопроект повлияет на книжный рынок. Депутат Хинштейн также не ответил на вопросы РБК. В своем телеграм-канале 14 ноября он писал, что расширенное заседание комитета с обсуждением поправок запланировано на 21 ноября, а Госдума «сможет рассмотреть пакет законопроектов во втором, а затем и в окончательном, третьем чтении» уже на следующей неделе.