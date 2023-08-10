«Эксмо» получило контроль над издателем «Лета в пионерском галстуке»

Издательство «Эксмо» приобрело 51% Popcorn Books, выпустившего в 2021 году «Лето в пионерском галстуке». Новый владелец будет инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл, обещая не вмешиваться в редакционную политику

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Издательская группа «Эксмо» вошла в состав акционеров издательства Popcorn Books. Об этом РБК сообщила пресс-служба «Эксмо», исполнительный директор Popcorn Books Дмитрий Протопопов подтвердил информацию о сделке.

Стороны сделки

«Эксмо» — одна из крупнейших в России издательских групп, являющаяся частью холдинга «Эксмо-АСТ» (в него входят в том числе АСТ, «Азбука-Аттикус» и «Манн, Иванов и Фербер»). По данным Российской книжной палаты, «Эксмо» в первом полугодии 2023 года занимает второе место в рейтинге издательств, выпустивших наибольший общий тираж непериодических изданий (20 млн экземпляров). По этому показателю компания уступает лишь «Просвещению», специализирующемуся на учебниках (70,4 млн экземпляров). В топ-50 издательств, выпустивших за январь—июнь 2023 года наибольшее количество непериодических изданий, «Эксмо» также на втором месте (4,4 тыс. единиц) и уступает только АСТ (4,8 тыс. единиц).

Издательство Popcorn Books существует с 2018 года. Его главный профиль — литература в жанре young-adult, то есть произведения для молодежи. На сайте компании указано, что она издает «захватывающие художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т.п.». В 2021 году Popcorn Books выпустила роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке», который по итогам первой половины 2022 года стал самым продаваемым в денежном выражении произведением в сегменте художественной литературы (более 49,8 млн руб.). После принятия в ноябре 2022 года закона о запрете пропаганды ЛГБТ «Лето в пионерском галстуке» было снято с продажи в российских магазинах.

До сделки ООО «Попкорн Букс» на 100% принадлежал основателю книжной сети «Буквоед» Денису Котову, который приобрел этот актив летом 2022 года. Ранее 65,5% принадлежали ирландской Bookmate Limited, еще 24,5% — гендиректору издательства Individuum Алексею Докучаеву, 10% — экс-гендиректору Bookmate в России Андрею Баеву (и компания, и топ-менеджеры признаны Минюстом иноагентами).

Выручка ООО «Попкорн Букс» в 2022 году составила 44,7 млн руб. что более чем в четыре раза превышает показатель 2021 года. Чистая прибыль за аналогичный период — 1 тыс. руб. против 1,5 млн руб. убытка в 2021-ом.

Суть сделки

Переговоры о продаже актива велись с февраля 2023 года. В рамках соглашения «Эксмо» получило 51% в ООО «Попкорн Букс». Сумму сделки стороны по условиям договора не раскрывают, однако в «Эксмо» уточняют, что при согласовании стоимости «учитывалось потенциальное падение выручки Popcorn Books в первом полугодии 2023 года, которая в итоге составила 1,6 млн руб.». Объем инвестиций в проект будет определен до конца года, уточнили в компании.

Как аналитики оценивают стоимость Popcorn Books Стоимость бизнеса Popcorn Books в целом по состоянию на начло 2023 года могла составлять до 100 млн руб., считает глава «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Если говорить о текущей оценке, то доля в 51% могла быть приобретена в диапазоне от 40 до 60 млн руб. с учетом сокращения продаж издательства», — отмечает он. Чуть более скромную оценку дает инвестиционный банкир Илья Шумов. «Такой актив можно оценить по сумме одной-двух годовых выручек 2022 года с учетом некоторого дисконта, который учитывает как снижение выручки в 2023 году, так и негатив, связанный с бестселлером «Лето в пионерском галстуке», — считает Шумов. — Потенциально сумму сделки могла составить 30-70 млн руб. за весь бизнес или же 15-35 млн руб. за 51%, соответственно».

Решение о вхождении в состав акционеров Popcorn Books, как пояснили в пресс-службе «Эксмо», обусловлено «стратегическими интересами группы по расширению молодежной читательской аудитории и их покупательской активности». Как новый акционер, «Эксмо» возьмет на себя выстраивание дистрибуции ассортимента, а также «станет источником инвестиций для формирования нового авторского портфеля, соответствующего общественному запросу и интересам целевой аудитории».

Насколько востребована молодежная литература Сегмент молодежной литературы продолжает быть одним из динамично растущих, утверждают в «Эксмо». Так, по итогам 2022 рост ниши, по данным объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед», составил 67% в денежном выражении. Доля «Эксмо» по итогам этого периода в сегменте занимает 53% (также в стоимостном выражении).

Как будет развиваться Popcorn Books

На уровне руководства издательства и холдинга было заключено соглашение о невмешательстве в редакционную политику, рассказали в «Эксмо». Исполнительный директор Popcorn Books Дмитрий Протопопов отметил, что возможности холдинга дадут издательству доступ «к новым инструментам по покупкам прав, дистрибуции и производству».

Директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо» Александра Шипетина, в свою очередь, заявила, что планы Popcorn Books «связаны с поиском новых отечественных имен в литературе и развитием направления комиксов, в том числе азиатских». «Также портфель издательства планируется расширить романами африканских и южноамериканских авторов, что, на наш взгляд, является перспективным и полностью отвечает общественному запросу и ожиданиям целевой аудитории», — добавила Шипетина.

Ранее гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев рассказывал РБК о намерении издательства запустить отдельную редакцию по работе с российскими авторами комиксов в рамках собственного подразделения «Комильфо». Тогда он уточнял, что до конца года «Эксмо» планирует подписать контракты с 20 новыми авторами. Сейчас комиксы, по оценкам издательства, занимают около 6,5% всего российского книжного рынка в денежном выражении. Причем особым спросом пользуются как раз азиатские графические романы.