Кинг, Оруэлл и другие способы поберечь себя. Что читали россияне в 2022-м

РБК опросил главные электронные и аудиобиблиотеки, книжные магазины и издательства, чтобы подвести итоги читательского 2022 года

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В 2022 году россияне активно читали книги по психологии, а также литературу, которая «дает позитивный импульс и надежду». Это сочеталось с интересом к Джорджу Оруэллу и классической литературе в целом.

Электронные и аудиокниги уже много лет теснят бумажные. Но спрос на книгу, которую можно «держать в руках, перелистывать», все равно высок. Одним из растущих трендов года стали комиксы и графические романы, особой популярностью пользовалась японская манга.

Антиутопия как способ познания

Крупнейший российский сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес» (занимает около 66% рынка цифровых книг) поделился с РБК итогами читательского года, проанализировав интересы россиян и определив произведения, которые пользовались наибольшим спросом у пользователей сервиса.

Первое место по количеству проданных экземпляров занял бестселлер автора из Белоруссии Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», который лидирует и среди нон-фикшн. Всего было продано более 74 тыс. экземпляров, что на 83% больше по сравнению с 2021 годом. Второе место занял британский классик Джордж Оруэлл и его роман-антиутопия «1984» — в 2022-м продажи книги выросли на 45%. Тройку лидеров замыкают мемуары Эдит Эвы Эгер, пережившей холокост, — «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».

В десятку лучших книг 2022 года также вошли произведения авторов: психолога Татьяны Мужицкой, шведа Фредрика Бакмана, фантаста Сергея Лукьяненко (сразу три книги), классика современной прозы Виктора Пелевина и основателя компании «Клейсон Мэп» Джорджа Самюэля Клейсона.

Топ-10 от «ЛитРес»: Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Джордж Оруэлл «1984» Эдит Эва Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека». Татьяна Мужицкая «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Фредрик Бакман «Тревожные люди» Сергей Лукьяненко «Месяц за Рубиконом» Виктор Пелевин «KGBT+» Джордж Сэмюэль Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне» Сергей Лукьяненко «Лето волонтера» Сергей Лукьяненко «Три дня Индиго»

Если смотреть по выручке, то самым популярным автором года на сервисе «ЛитРес» стал Борис Акунин. Среди классиков лидирует Джордж Оруэлл, второе и третье места достались Эриху Марии Ремарку и Михаилу Булгакову, также в пятерку вошли Федор Достоевский и Агата Кристи.

Среди читателей «ЛитРес» особенной популярностью пользовались следующие жанры: фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки.

Рейтинг аудиокниг возглавил «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой в озвучке автора. Также в пятерку вошли «1984» Джорджа Оруэлла, бестселлер Джона Кехо «Подсознание может всё!», «KGBT+» Виктора Пелевина и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона.

Рукописи говорят

Сформулировал свой топ-5 самых прослушиваемых аудиокниг за 2022 год и сервис «Яндекс.Музыка». Лидером по количеству прослушиваний стала книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», также в пятерке оказался роман Оруэлла «1984» и еще одна книга из раздела «Психология» — «Думай медленно... решай быстро» лауреата Нобелевской премии Даниэля Канемана. Среди прослушиваемых аудиокниг оказались еще две книги нон-фикшн: Фрэнка Герберта «Дюна» и эксклюзивный проект «Яндекс.Музыка» — аудиороман по Булгакову «Мастер и Маргарита» с участием актеров Максима Суханова, Анатолия Белого, Антона Шагина, Ксении Раппопорт и других.

Книжный магазин «Москва» в комментарии для РБК отметил нацеленность покупателей на литературу, которая «дает некий позитивный импульс, надежду». Как и всегда, остаются востребованными художественная литература, произведения для детей, и в этом году интересны покупателям мемуары и книги по искусству. Также очевиден читательский запрос в разделе «Нон-фикшн» к текстам по истории — как отечественной, так и зарубежной.

Что читают в «Москве» Российская проза: Дина Рубина «Маньяк Гуревич. Жизнеописание в картинках»

Евгений Водолазкин «Чагин»

Виктор Пелевин «KGBT+»

Александр Цыпкин «Полузащитник Родины» Зарубежная проза: Анжело Лонгони «Принц Модильяни» Детская литература: Юрий Норштейн, Сергей Козлов «Ежик в тумане» Биографии, мемуары: Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»

Корней Чуковский «Дни моей жизни»

Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве»

Флориан Иллиес «Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства. 1929–1939» Книги по искусству: Николай Цискаридзе «Мой театр»

Ирина Антонова «Диалоги об искусстве. Пятое измерение»

Мэттью Макконахи «Зеленый свет» Психология: Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»

Виктор Франкл «Сказать жизни «да»: психолог в концлагере» История: Гай Аноним «С точки зрения Ганнибала. Пунические войны».

Курс на Восток и внутрь себя

PR-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Гришанова в комментарии РБК отметила, что сохраняется тенденция популярности бумажных книг среди покупателей. Хочется книгу «держать в руках, перелистывать, ставить на полку». «Читай-город» рассказал об интересе к темам психологии, заботы о себе, борьбы с тревожностью и важности межличностных отношений. Главным растущим трендом года стали комиксы и графические романы — особой популярностью пользовалась в этом году японская манга, особенно среди читателей от 14 до 25 лет.

Десятка популярных книг от «Читай-города» выглядит так: Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» Луиза Олкотт «Маленькие женщины» Эрих Фромм «Искусство любить» Джен Синсеро «НИ СЫ» Джордж Оруэлл «1984» Коехару Готогэ «Истребитель демонов» Комикс. Т. 1 Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» Федор Достоевский «Преступление и наказание» Джейн Остин «Гордость и предубеждение»

По данным пресс-службы издательства «Эксмо-АСТ», в 2022 году вновь увеличился интерес к классической литературе, в том числе и у молодой аудитории. В сегменте же русской современной прозы наметилось небольшое снижение продаж. Возможно, это связано с отсутствием новинок, например, у одного из главных авторов «АСТ» Гузель Яхиной, и тем, что роман Водолазкина «Чагин» вышел только в конце года.

По количеству проданных экземпляров абсолютный бестселлер года — книга психолога, журналиста Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Среди самых продаваемых книг — Джордж Оруэлл «1984», Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея», Эрих Фромм «Искусство любить».

Самым популярным зарубежным писателем стал Стивен Кинг — было продано 977 тыс. экземпляров его книг.

В жанровом отношении самыми читаемыми в 2022 году были зарубежная фантастика и фэнтези, сентиментальная проза российских авторов, зарубежная современная проза, российская фантастика, сентиментальная проза зарубежных авторов, русская классическая проза, манга.

В 2022-м издательство «АСТ» увеличило выпуск книг японских, корейских, китайских авторов и планирует и в следующем продолжить двигаться в этом направлении.

Помимо интереса к психологической литературе (Ольге Примаченко, Михаилу Лабковскому, Людмиле Петрановской, Юлии Гиппенрейтер), «АСТ» отметило тренд на книги по эзотерике (на 10% выросли продажи книг о картах таро) и разного рода руководства, книги советов, экономические обзоры. Например, активно читали «Самого богатого человека в Вавилоне» Дж. Клейсона, «Думай и богатей!» Наполеона Хилла, «Хулиномику» и «Жлобологию» Алексея Маркова.

Самыми оптимистичными выводами поделились с РБК в издательстве «МИФ». Ольга Киселева, руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом, рассказала, что нынешнее время «подарило нам кое-что хорошее — больше произведений русскоязычных авторов». Она полагает, что на следующий год соотношение переводных книг к российским будет 50 на 50. И в принципе в отрасли, по мнению Киселевой, наметился интерес к книгам, которые связаны с Россией.

Помимо этого, заметна тенденция к освоению азиатской культуры и азиатского визуала.