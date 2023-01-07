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Кинг, Оруэлл и другие способы поберечь себя. Что читали россияне в 2022-м

РБК опросил главные электронные и аудиобиблиотеки, книжные магазины и издательства, чтобы подвести итоги читательского 2022 года
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В 2022 году россияне активно читали книги по психологии, а также литературу, которая «дает позитивный импульс и надежду». Это сочеталось с интересом к Джорджу Оруэллу и классической литературе в целом.

Электронные и аудиокниги уже много лет теснят бумажные. Но спрос на книгу, которую можно «держать в руках, перелистывать», все равно высок. Одним из растущих трендов года стали комиксы и графические романы, особой популярностью пользовалась японская манга.

Антиутопия как способ познания

Крупнейший российский сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес» (занимает около 66% рынка цифровых книг) поделился с РБК итогами читательского года, проанализировав интересы россиян и определив произведения, которые пользовались наибольшим спросом у пользователей сервиса.
Первое место по количеству проданных экземпляров занял бестселлер автора из Белоруссии Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», который лидирует и среди нон-фикшн. Всего было продано более 74 тыс. экземпляров, что на 83% больше по сравнению с 2021 годом. Второе место занял британский классик Джордж Оруэлл и его роман-антиутопия «1984» — в 2022-м продажи книги выросли на 45%. Тройку лидеров замыкают мемуары Эдит Эвы Эгер, пережившей холокост, — «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».

В десятку лучших книг 2022 года также вошли произведения авторов: психолога Татьяны Мужицкой, шведа Фредрика Бакмана, фантаста Сергея Лукьяненко (сразу три книги), классика современной прозы Виктора Пелевина и основателя компании «Клейсон Мэп» Джорджа Самюэля Клейсона.

Топ-10 от «ЛитРес»:

  1. Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»
  2. Джордж Оруэлл «1984»
  3. Эдит Эва Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».
  4. Татьяна Мужицкая «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень»
  5. Фредрик Бакман «Тревожные люди»
  6. Сергей Лукьяненко «Месяц за Рубиконом»
  7. Виктор Пелевин «KGBT+»
  8. Джордж Сэмюэль Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»
  9. Сергей Лукьяненко «Лето волонтера»
  10. Сергей Лукьяненко «Три дня Индиго»
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Если смотреть по выручке, то самым популярным автором года на сервисе «ЛитРес» стал Борис Акунин. Среди классиков лидирует Джордж Оруэлл, второе и третье места достались Эриху Марии Ремарку и Михаилу Булгакову, также в пятерку вошли Федор Достоевский и Агата Кристи.

Среди читателей «ЛитРес» особенной популярностью пользовались следующие жанры: фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки.

Рейтинг аудиокниг возглавил «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой в озвучке автора. Также в пятерку вошли «1984» Джорджа Оруэлла, бестселлер Джона Кехо «Подсознание может всё!», «KGBT+» Виктора Пелевина и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона.

Рукописи говорят

Сформулировал свой топ-5 самых прослушиваемых аудиокниг за 2022 год и сервис «Яндекс.Музыка». Лидером по количеству прослушиваний стала книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», также в пятерке оказался роман Оруэлла «1984» и еще одна книга из раздела «Психология» — «Думай медленно... решай быстро» лауреата Нобелевской премии Даниэля Канемана. Среди прослушиваемых аудиокниг оказались еще две книги нон-фикшн: Фрэнка Герберта «Дюна» и эксклюзивный проект «Яндекс.Музыка» — аудиороман по Булгакову «Мастер и Маргарита» с участием актеров Максима Суханова, Анатолия Белого, Антона Шагина, Ксении Раппопорт и других.

Книжный магазин «Москва» в комментарии для РБК отметил нацеленность покупателей на литературу, которая «дает некий позитивный импульс, надежду». Как и всегда, остаются востребованными художественная литература, произведения для детей, и в этом году интересны покупателям мемуары и книги по искусству. Также очевиден читательский запрос в разделе «Нон-фикшн» к текстам по истории — как отечественной, так и зарубежной.

Что читают в «Москве»

Российская проза:

  • Дина Рубина «Маньяк Гуревич. Жизнеописание в картинках»
  • Евгений Водолазкин «Чагин»
  • Виктор Пелевин «KGBT+»
  • Александр Цыпкин «Полузащитник Родины»

Зарубежная проза:

  • Анжело Лонгони «Принц Модильяни»

Детская литература:

  • Юрий Норштейн, Сергей Козлов «Ежик в тумане»

Биографии, мемуары:

  • Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»
  • Корней Чуковский «Дни моей жизни»
  • Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве»
  • Флориан Иллиес «Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства. 1929–1939»

Книги по искусству:

  • Николай Цискаридзе «Мой театр»
  • Ирина Антонова «Диалоги об искусстве. Пятое измерение»
  • Мэттью Макконахи «Зеленый свет»

Психология:

  • Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»
  • Виктор Франкл «Сказать жизни «да»: психолог в концлагере»

История:

  • Гай Аноним «С точки зрения Ганнибала. Пунические войны».

Курс на Восток и внутрь себя

PR-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Гришанова в комментарии РБК отметила, что сохраняется тенденция популярности бумажных книг среди покупателей. Хочется книгу «держать в руках, перелистывать, ставить на полку». «Читай-город» рассказал об интересе к темам психологии, заботы о себе, борьбы с тревожностью и важности межличностных отношений. Главным растущим трендом года стали комиксы и графические романы — особой популярностью пользовалась в этом году японская манга, особенно среди читателей от 14 до 25 лет.

Десятка популярных книг от «Читай-города» выглядит так:

  1. Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»
  2. Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»
  3. Луиза Олкотт «Маленькие женщины»
  4. Эрих Фромм «Искусство любить»
  5. Джен Синсеро «НИ СЫ»
  6. Джордж Оруэлл «1984»
  7. Коехару Готогэ «Истребитель демонов» Комикс. Т. 1
  8. Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень»
  9. Федор Достоевский «Преступление и наказание»
  10. Джейн Остин «Гордость и предубеждение»

По данным пресс-службы издательства «Эксмо-АСТ», в 2022 году вновь увеличился интерес к классической литературе, в том числе и у молодой аудитории. В сегменте же русской современной прозы наметилось небольшое снижение продаж. Возможно, это связано с отсутствием новинок, например, у одного из главных авторов «АСТ» Гузель Яхиной, и тем, что роман Водолазкина «Чагин» вышел только в конце года.

По количеству проданных экземпляров абсолютный бестселлер года — книга психолога, журналиста Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Среди самых продаваемых книг — Джордж Оруэлл «1984», Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея», Эрих Фромм «Искусство любить».

Самым популярным зарубежным писателем стал Стивен Кинг — было продано 977 тыс. экземпляров его книг.

В жанровом отношении самыми читаемыми в 2022 году были зарубежная фантастика и фэнтези, сентиментальная проза российских авторов, зарубежная современная проза, российская фантастика, сентиментальная проза зарубежных авторов, русская классическая проза, манга.

В 2022-м издательство «АСТ» увеличило выпуск книг японских, корейских, китайских авторов и планирует и в следующем продолжить двигаться в этом направлении.

Помимо интереса к психологической литературе (Ольге Примаченко, Михаилу Лабковскому, Людмиле Петрановской, Юлии Гиппенрейтер), «АСТ» отметило тренд на книги по эзотерике (на 10% выросли продажи книг о картах таро) и разного рода руководства, книги советов, экономические обзоры. Например, активно читали «Самого богатого человека в Вавилоне» Дж. Клейсона, «Думай и богатей!» Наполеона Хилла, «Хулиномику» и «Жлобологию» Алексея Маркова.

Самыми оптимистичными выводами поделились с РБК в издательстве «МИФ». Ольга Киселева, руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом, рассказала, что нынешнее время «подарило нам кое-что хорошее — больше произведений русскоязычных авторов». Она полагает, что на следующий год соотношение переводных книг к российским будет 50 на 50. И в принципе в отрасли, по мнению Киселевой, наметился интерес к книгам, которые связаны с Россией.

Помимо этого, заметна тенденция к освоению азиатской культуры и азиатского визуала.

Авторы
Теги
Анна Шишкина, Любовь Порываева Любовь Порываева, Евгения Стогова Евгения Стогова, Екатерина Костина Екатерина Костина
книги Борис Акунин Джордж Оруэлл «1984» психология нон-фикшн
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