С какими позициями по миру Россия, Украина, США и Европа вошли в 2026 год

С ноября 2025 года Россия, Украина, США и Европа работают над конкретным планом урегулирования украинского конфликта. Подробнее о том, какие позиции по ключевым вопросам к началу 2026 года занимают стороны, — в статье РБК

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Содержание:

Позиция России

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь с 28 декабря Украина попыталась атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. «Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены, — сказал министр, отметив при этом, что из переговорного процесса Москва выходить не будет. — Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена». Президент Украины Владимир Зеленский обвинения Москвы отверг. Представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день заявил, что Россия свою переговорную позицию ужесточит. Как конкретно и по каким пунктам, он не уточнил. В данном материале приведены публично обозначенные позиции России, Украины, США и Европы по состоянию на 1 января 2026 года.

Один из самых дискуссионных пунктов мирного плана — территориальный вопрос — касается Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. По Конституции России, это субъекты Российской Федерации. Статус Крыма зафиксирован по итогам прошедшего на полуострове референдума в 2020 году, статус других четырех регионов — в октябре 2022-го, после того, как в этих регионах прошли референдумы о присоединении к России и с их главами были подписаны соответствующие договоры.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации, говорил он.

По его словам, прекращение огня возможно только после того, как Украина выведет свои войска из Донбасса (это касается всей его территории). «А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал помощник президента. Он также категорично отверг возможность возвращения Украине Крыма. «Ничего из этого у него [Владимира Зеленского] не получится. Насчет Крыма — это железобетонно, 1 000 000%, что не получится», — сказал Ушаков.

27 декабря Владимир Путин заявил, что, судя по темпам продвижения российских войск, «наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю». «Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — сказал Путин на совещании с руководством Генштаба.

Москва считает принципиальным международное признание этих регионов — это было одним из пунктов меморандума, который она представила на втором раунде переговоров в Стамбуле. 27 ноября на пресс-конференции в Бишкеке Путин пояснил, почему это имеет значение: если территории признаны российскими, нападение на них будет расцениваться как нападение на Россию «со всеми вытекающими из этого ответными мерами»; без такого признания «это будет восприниматься как попытка вернуть закон на принадлежащую Украине территорию». «Поэтому нам, конечно, нужно признание, но не от Украины сегодня», — заявил тогда Путин.

Прекращение огня Россия исключает, ее приоритет — полноценное юридически обязывающее соглашение, которое устранит первопричины конфликта. «Мы за устойчивое прекращение боевых действий в рамках соглашения, которое будет обеспечивать решение проблем, являющихся первопричинами этого конфликта, и которое будет гарантировать конституционное устройство Российской Федерации с учетом тех решений, которые были приняты на соответствующих территориях, населением этих территорий в последние годы. А временное прекращение огня — это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед», — сказал 22 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

28 декабря после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон сходятся во мнении: «предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий».

О конкретных параметра гарантий безопасности Украине Москва не говорила. Она подчеркивала, что ее категорически не устраивает перспектива вступления Киева в НАТО и что в основе всех гарантий должен лежать принцип неделимости безопасности. «Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора в обеспечении своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, потому что есть общее правило, выраженное и записанное в европейских документах: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», — заявил Путин в сентябре на заседании Восточного экономического форума.

Расширение Североатлантического альянса на восток — одна из ключевых в списке первопричин конфликта, которые приводит Россия. Поэтому она требует, чтобы присоединение Украины к НАТО и любым другим военным блокам было исключено. Вступление республики в Евросоюз Москва допускает — в феврале 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это суверенным правом Украины. «Речь идет об интеграционных, экономических процессах, и здесь, конечно же, не может никто ничего диктовать какой-то стране. Мы не собираемся этого делать», — сказал Песков. Эту позицию Путин подтвердил на Восточном экономическом форуме: по его словам, Москва никогда не возражала «против каких-то интеграционных начал в политике Украины на европейском направлении».

Россия выступает за ограничение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время (этот пункт закреплен в российском меморандуме, представленном в Стамбуле). В 2025 году Москва предельную численность ВСУ не обозначала, однако на переговорах в Стамбуле в 2022-м у нее конкретное требование было: по соглашению, которое тогда обсуждали стороны и которое позже опубликовала The Wall Street Journal (WSJ), численность украинских ВС должна была составить 85 тыс. человек.

На протяжении всего конфликта Россия требовала от западных партнеров Киева прекратить его военную поддержку. Потенциально западных военных на Украине она называет законными целями для своих ударов. По данным Кильского института мировой экономики (Германия), к декабрю 2025 года Киев столкнулся с тем, что получил самый малый объем помощи с начала полномасштабных боевых действий в 2022-м. «Европа выделила Украине всего около €4,2 млрд в качестве новой военной помощи — этого слишком мало, чтобы компенсировать прекращение поддержки со стороны США», — отмечают аналитики.

Что касается санкций, то Россия введенные против нее ограничения отвергает. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на российском-американском летнем саммите в Анкоридже тема отмены санкций не обсуждалась. «У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль, — заявил он в интервью ВГТРК 19 августа. — Потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-е годы и в начале 2000-х».

Заявлений о постконфликтном восстановлении Украины Россия не делала. О том, что Москва будет помогать в восстановлении Украины, 28 декабря заявил Трамп, не уточнив, как именно. «Они будут помогать, Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Президент Путин был очень щедр в том, что касается достижения Украиной успеха, в том числе за счет поставок энергии, электричества, других вещей по очень низким ценам», — сказал президент США.

Возможное изъятие замороженных на Западе российских активов Москва категорически отвергает, называя это «грабежом». Но, по словам Путина, «это непросто сделать». «Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать репарационный кредит под залог наших активов. Что такое выдать кредит? Это последствия для бюджета каждой страны, это увеличивает бюджетный долг каждой страны», — сказал президент России на Прямой линии в декабре, отметив, что еще одно последствие — «это подрыв доверия» к еврозоне. «Кроме имиджевых потерь могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Поэтому и непросто. И самое главное — что бы они ни украли, как бы они это ни сделали — когда-то придется отдавать», — подытожил Путин, подчеркнув, что Россия будет защищать свои интересы в судах такой юрисдикции, «которая будет независима от политических решений».

Позиция Украины

Украина относит территориальный вопрос к категории своих красных линий. В 2025 году Киев свою позицию несколько смягчил: если раньше украинские власти говорили, что обсуждать изменение границ не будут в принципе, то теперь этот вопрос стал предметом переговоров. В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «точно юридически не будет признавать оккупацию своих территорий Россией».

Советник Офиса президента Михаил Подоляк тогда же допустил, что конфликт может быть заморожен по линии фронта и что де-факто, но не де-юре Киев признает часть территорий утраченными.

В декабре Зеленский сказал, что территориальный вопрос надо решать на референдуме. «На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»), подчеркнув, что позиция Киева по Донбассу неизменна — «стоим, где стоим».

На протяжении 2025 года Киев настаивал на том, чтобы переговоры по всеобъемлющему урегулированию проходили только после установления режима прекращения огня. 24 декабря Зеленский обнародовал мирный план из 20 пунктов, который обсуждали Киев и Вашингтон. В его 20-м пункте сказано, что огонь будет прекращен немедленно после того, как стороны примут этот документ. По словам президента Украины, перемирие также надо установить в случае, если в стране будут проводить референдум по мирному плану (на голосование вынесут не отдельный пункт, а весь документ). На подготовку к нему понадобится не менее 60 дней, и для этого есть обязательное условие — «реальное прекращение огня», сказал Зеленский. «Иначе мы его не проведем. То есть референдум не будет легитимный. Нелегитимный референдум — это раскол государства внутри», — заявил он (цитата по «Зеркалу недели»).

На протяжении конфликта Киев говорит о том, что ему нужны надежные гарантии безопасности от США и европейских партнеров. Согласно позиции Украины, это должен быть юридически обязывающий документ, который бы действовал по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора (нападение на одного приравнивается к нападению на всех) и был ратифицирован национальными парламентами; гарантии подразумевали бы военный ответ при нападении России, а также восстановление против нее санкций. По словам Зеленского, США готовы предоставить Украине гарантии на 15 лет, но Украине нужен больший срок. «Я сказал ему [Трампу], что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет», — заявил Зеленский журналистам после переговоров с Трампом 28 декабря в Мар-а-Лаго.

От вступления в НАТО Киев отказываться не намерен. «По нашему мнению, это выбор членов НАТО — принять Украину или нет. А наш выбор сделан», — сказал Зеленский в декабре (цитата по «Интерфакс-Украина»). «Они хотят отдельно договариваться — НАТО и Россия о будущем. И я думаю, что в этих отдельных договоренностях они и будут поднимать вопрос украинского членства в НАТО. Но все равно это договоренность кого-то с кем-то, а не наша», — подчеркнул он. Что касается членства в Евросоюзе, то на нем Киев настаивает так же решительно, как и раньше, — в плане из 20 пунктов он хотел бы закрепить конкретную дату вступления.

К началу 2025 года число солдат и офицеров, которые служили в ВСУ, по словам Зеленского, составляло 880 тыс. человек. В мирное же время, говорит Киев, численность украинских ВС должна составлять 800 тыс. военных. На фоне сокращающейся военной поддержки Киев продолжает просить союзников увеличить помощь: так, в октябре Зеленский приезжал в США, чтобы добиться поставок ракет «Томагавк» (Tomahawk Land Attack Missile, TLAM), однако Трамп тогда сказал, что это оружие нужно самим США.

Параллельно Киев призывает США и Европу усилить санкционное давление на Россию. В своем меморандуме, который украинская делегация представила на втором раунде в Стамбуле, Украина допускает постепенную отмену антироссийских санкций по мере того, как будет продвигаться урегулирование, но так, чтобы в случае срыва процесса санкции можно было бы быстро вернуть.

Постконфликтное восстановление Украины — один из ключевых вопросов, которые Киев обсуждает с партнерами в рамках урегулирования. В плане из 20 пунктов сказано, что для этого Киев планирует привлечь $800 млрд. По словам Зеленского, обсуждается создание пяти фондов — в их числе американо-украинский фонд восстановления Украины, суверенная инвестиционная платформа Украины, фонд развития Украины, фонд роста и возможностей Украины, а также фонд человеческого капитала и помощи в возвращении в страну беженцев.

В этом контексте Киев требует изъятия и передачи ему замороженных в Европе российских активов в объеме примерно $300 млрд. В мае 2025 года Евросоюз сообщил, что перевел Украине €1 млрд с доходов от реинвестирования замороженных российских активов. 29 декабря Зеленский заявил, что репарационные кредиты — вопрос, с европейцами решенный. «Первые 100 млрд мы получим в ближайшие два года одинаковыми траншами. Если не будет войны, мы эти деньги будем тратить на восстановление нашего государства», — написал он в Telegram.

Позиция США

С возвращением Трампа в Белый дом в конце 2025 года США активизировали дипломатические усилия по поиску выхода из украинского кризиса. Однако его позиция по ряду аспектов — прежде всего наиболее болезненному территориальному вопросу — неоднократно претерпевала изменения. Еще в октябре американский президент выступал за заморозку конфликта по текущей линии фронта. Однако в исходной версии мирного плана из 28 пунктов, обнародованной в ноябре, появилась идея демилитаризованной буферной зоны в Донбассе. Позже Вашингтон и Киев обсуждали создание там же свободной экономической зоны. После декабрьских переговоров в Мар-а-Лаго Трамп, отвечая на вопросы журналистов, избегал конкретики, но заявил о необходимости скорого заключения сделки, намекнув, что Украина может лишиться контроля над частью территорий «в течение следующих нескольких месяцев».

Знаковый сдвиг в позиции США по другому аспекты урегулирования — перемирию — произошел 28 декабря, после телефонного разговора Трампа с Путиным. Американский президент, ранее настаивавший на немедленном перемирии, впервые публично назвал обоснованной логику России, выступающей против временного прекращения огня без окончательного урегулирования.

В сфере безопасности США готовы предоставить Украине гарантии, аналогичные статье 5 НАТО, при условии отказа Киева от вступления в альянс. По словам Трампа, работа над этим аспектом урегулирования завершена на 95%, при этом основную роль в будущей защите Украины должна играть Европа. Параллельно обсуждается ограничение численности ВСУ: с первоначальных 600 тыс. человек в плане до 800 тыс. в его обновленной версии.

Исходная версия американского плана предполагала направление $100 млрд на восстановление Украины под американским контролем, а остальных замороженных активов — порядка $200 млрд — в совместный американо-российский инвестиционный фонд. Впоследствии это положение было подвержено пересмотру, и, как отметил Трамп 28 декабря, вопрос судьбы российских активов до сих пор остается открытым. Несмотря на неоднократные заявления о готовности смягчить санкции в обмен на прогресс в переговорах, администрация США пока не только не отменила старые ограничения, но и ввела новые — против ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

Позиция Европы

После коррекции подхода США к украинскому урегулированию европейцам пришлось бороться за место за столом переговоров. Представители Европы на первом этапе не были подключены к консультациям и сконцентрировались на подготовке гарантий безопасности для Украины, что вылилось в формирование так называемой «коалиции желающих». В частности, эта группа из 30 стран, преимущественно европейских, разработала идею отправки контингента на Украину для контроля за режимом прекращения огня на случай достижения перемирия. Хотя официально эту инициативу выдвинули президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, WSJ еще в прошлом году сообщала, что идея направить войска на Украину после окончания боев принадлежит Трампу. Тем не мене до последнего времени европейцам не удавалось достичь единства в этом вопросе, как и добиться от США готовности оказать этой миссии поддержку.

Фактически европейцы были полноценно подключены к переговорам по урегулированию уже после того, как США подготовили мирный план из 28 пунктов. Изначально в Европе его восприняли критически и даже предложили альтернативную версию. В частности, европейцы отвергли любые территориальные уступки со стороны Украины и настаивали на более мягкой формулировке относительно перспектив вступления республики в НАТО. Тем не менее в итоге было решено работать с американцами и украинцами на базе изначальной версии плана. Параллельно союзники стали разрабатывать еще два документа — один из них предусматривает гарантии безопасности для Киева, а второй определяет порядок восстановления Украины после окончания конфликта.

На декабрьских консультациях в Берлине европейцы и американцы договорились о гарантиях безопасности для Киева, которые в частности подразумевают размещение так называемых многонациональных сил на территории республики при участии «коалиции желающих». Стороны условились, что европейский контингент будет базироваться на западе Украины, вдали от линии прекращения огня, а США будут предоставлять миссии разведывательную информацию, следует из публикации The New York Times (NYT). Какие именно европейские страны намереваются отправить своих военных на Украину, до сих пор не сообщалось. Публично от этого шага по-прежнему отказываются Венгрия и Польша. Новый раунд переговоров «коалиции желающих» назначен на начало января — Макрон анонсировал его после переговоров Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго.

Среди других гарантий безопасности Киеву — членство в ЕС. Как сообщала The Washington Post (WP), мирный план предполагает, что Украина гарантированно присоединится к блоку к 2027 году. Пока сами европейцы не спешат называть четкий срок завершения евроинтеграции республики. Вместе с тем на неформальной встрече европейских министров по делам ЕС, которая состоялась во Львове 11–12 декабря, было принято решение начать новые технические переговоры с Киевом, чтобы обойти несогласие Венгрии, которая последовательно блокирует вступление республики в союз.

Что касается антироссийских санкций, европейцы продолжают исходить из того, что на Россию необходимо продолжить оказывать давление и в 2026 году. Об этом после переговоров Зеленского и Трампа во Флориде сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Евросовет призывает продолжить работу над новым пакетом санкций с целью его скорейшего принятия после того, как он будет представлен в начале 2026 года», — говорится в коммюнике по итогам саммита ЕС в Брюсселе, который проходил 16 декабря. Кроме того, согласно готовящемуся мирному плану, если после возможного перемирия военные действия возобновятся, рестрикции против России будут возвращены.

Европейцы также настаивают на том, что Киев должен иметь возможность обороняться, и потому выражают готовность поддерживать украинскую армию численностью 800 тыс. человек в мирное время. Кроме того, в этом году ЕС согласовал несколько проектов в военной отрасли, которые предполагают интеграцию европейской оборонной промышленности и украинской. В том числе Киев будет подключен к механизму кредитования SAFE (Security Action for Europe) объемом €150 млрд, предназначенному для наращивания совместных оборонных закупок.

В силу нового подхода США к украинскому кризису при Трампе европейцам также пришлось взять на себя больше ответственности за военную помощь Киеву. Еще в июле американский лидер предложил европейским союзникам по НАТО закупать американское оружие для Украины — схема получила название «Список приоритетных потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL). К настоящему времени к ней присоединились около двух третей стран альянса (преимущественно страны Северной Европы и Балтии), однако, как подчеркнул генеральный секретарь альянса Марк Рютте, «этого недостаточно». В частности, к PURL не спешат подключаться такие крупные союзники Украины, как Франция, Великобритания и Италия. К концу ноября в рамках этой инициативы европейцы собрали около €4 млрд на оружие для Украины; по словам, Рютте в следующем году на закупки потребуется тратить по крайней мере $1 млрд в месяц.

Вместе с тем попытки европейцев определиться с механизмом дальнейшего финансирования Украины на 2026-2027 годы зашли в тупик — лидеры ЕС не смогли согласовать на итоговом саммита 16 декабря использование с этой целью замороженных российских активов. Эта идея не нашла поддержку прежде всего в Бельгии, к которой позже присоединились и другие страны ЕС. В результате блок договорился о предоставлении Киеву займа в размере €90 млрд за счет общего бюджета союза. Причем Венгрия, Чехия и Словакия отказались от участия и в этой схеме. В преддверии саммита Politico утверждало, что представители администрации США оказывали давление на дружественные европейские правительства (к которым относятся лидеры этих трех стран ЕС) с целью добиться отклонения плана использовать российские активы для финансирования Украины. При этом, по информации FT, ключевую роль в отказе от этой идеи на саммите сыграли премьер Италии Джорджа Мелони и Макрон.

Примечательно, что обсуждение использования российских активов активизировались в ЕС после того, был представлен американский план урегулирования из 28 пунктов. Европейцы были не согласны с тем, что американская сторона получит 50% прибыли от использования российских средств, инвестированных в Украину. Несмотря на итоги декабрьского саммита, в Еврокомиссии по-прежнему подчеркивают: российские активы останутся замороженными до момента, "пока Москва не выплатит репарации Украине".

Параллельно с этим в конце года в европейских странах стали говорить о необходимости возобновления диалога с Россией. В частности, как раз после саммита в Брюсселе об этом заявил Макрон, отметив, что отсутствие прямого контакта с Москвой ограничивает возможности Европы влиять на процесс урегулирования. До сих пор публично такую точку зрения среди лидеров в ЕС высказывали только премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, которые в отличие от других европейцев продолжают поездки в Москву. Сам Макрон в июле провел первый за три года телефонный разговор с Путиным — тогда они преимущественно обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, но не обошли стороной и вопросы урегулирования на Украине. Пресс-секретарь российского президента сказал журналистам, что Москва готова к восстановлению контактов с Парижем. AFP со ссылкой на администрацию Макрона сообщило, что они определят оптимальный формат для начала возобновления переговоров с Россией.

Путин заявил в середине декабря, что возобновление диалога с Европой маловероятно с действующими политическими элитами. Лавров сказал 19 декабря, что Россия не нуждается в участии европейцев как третьей стороны двустороннего диалога с США об урегулировании на Украине. «Лучше пусть не мешают», — сказал министр и высказал мнение, что европейцы осуществляют военное освоение украинской территории для создания угроз России.