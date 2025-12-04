Почему Италия отказалась от закупок американского оружия для Украины

Италия отказалась присоединяться к программе закупок американского оружия для Украины по схеме PURL. С чем это связано и как к инициативе относятся другие государства, разбирался РБК

Фото: Hannah Beier / Getty Images

Италия отказалась присоединяться к программе закупок американского оружия для Украины, она носит название «Список приоритетных потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL). Как объяснил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, Рим считает этот шаг преждевременным в свете продолжающихся мирных переговоров. «Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — сказал он журналистам в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе 3 декабря.

Схема закупок европейскими странами американского оружия для Украины PURL была согласована в июле. Президент США Дональд Трамп анонсировал ее на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Мы поставляем оружие НАТО, и они платят за это оружие 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идет в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие [Украине], и НАТО платит за это оружие», — объяснил американский лидер, который неоднократно требовал от ЕС большего участия в поддержке Киева, аргументируя это тем, что конфликт происходит на европейской территории. В соответствии с этой схемой каждый месяц украинская сторона составляет список необходимого оружия, которое производится исключительно в США, а европейцы его затем закупают. Среди участников инициативы Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Словения, Португалия и Испания. В начале декабря к PURL присоединились Новая Зеландия и Австралия, которые не являются членами НАТО.

Чем обусловлено решение Рима

Итальянское правительство подало сигнал о готовности подключиться к PURL в октябре. По информации Bloomberg, министр обороны Италии Гвидо Крозетто высказал это намерение в частных переговорах с коллегами по НАТО во время очередной встречи в Брюсселе. Однако до середины ноября официально Италия наряду с такими крупными союзниками Украины, как Франция и Великобритания, оставалась все еще вне рамок PURL.

Насчет помощи Украине в правительстве Италии в последнее время назрел раскол. Лидер ультраправой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, занимающий пост вице-премьера, а также министра инфраструктуры и транспорта в кабинете Джорджи Мелони, выступил против продолжения поставок, отметив, что это не поможет положить конец конфликту, а будет только способствовать росту коррупции на Украине (в Москве последовательно выступают против поставок западного оружия республике, утверждая, что они только затягивают конфликт и увеличивают число жертв). «Я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров подпитывали дальнейшую коррупцию», — пояснил вице-премьер. Таяни и Крозетто вступили с ним в спор, отметив, что «было бы абсурдно» в нынешних условиях не наращивать поддержку страны в военной и гражданской сферах.

Сальвини впервые за время правления коалиции вынес на публику разногласия, хотя ранее «Лига» ни разу не делала этого, в том числе во время голосований в парламенте. «Мы всегда были лояльны к правительственному большинству и никогда не испытывали желания отказаться от солидарности с народом, на который напали», — заявили источники из партии журналистам La Stampa. Однако, продолжил собеседник издания, серьезным «но» стал разразившийся на Украине коррупционный скандал, в результате которого ушли в отставку два украинских министра и глава президентской администрации.

Альянс правых партий во главе с «Братьями Италии» Мелони одержал победу на парламентских выборах в сентябре 2022 года, получив более 43% голосов, что обеспечило ему большинство как в нижней, так и в верхней палате парламента. Кроме «Братьев Италии» и «Лиги» Сальвини в коалицию также входит партия «Вперед, Италия». До начала военной операции России на Украине как представители «Лиги», так и партии «Вперед, Италия» выступали за снятие санкций против Москвы; сам Сальвини назвал российского президента «человеком, который оставит след в истории». Однако команда Мелони не примкнула к другим правым правительствам стран ЕС, которые после начала конфликта на Украине стали критиковать политику Брюсселя и выступать против военной помощи Киеву. Италия стала одним из ключевых союзников Украины: согласно данным Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), c начала конфликта по октябрь 2025-го Рим выделил ей около €1,7 млрд на военные нужды и еще €575 млн — на гуманитарные. Кроме того, Италия участвует в программе ЕС по обучению украинских военнослужащих (EUMAM).

Период турбулентности в правящей коалиции наложился на региональные выборы, которые прошли 24 ноября. Их результаты стали серьезным ударом для правоцентристского кабинета Мелони — хотя в северном Венето им удалось сохранить позиции благодаря победе кандидата от «Лиги» Альберто Стефани, в южных регионах страны, Кампании и Апулии, победу одержали представители левых сил.

Хотя решение Министерства обороны Италии о предоставлении Киеву очередного пакета помощи формально вступило в силу, продолжение военной поддержки со стороны Рима теперь под вопросом. 2 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщил, что на фоне разногласий в коалиции правительство Италии отложило утверждение этого документа, который позволил бы продолжить военные поставки и в следующем году. Обсуждение этого вопроса кабинетом было запланировано на 3 декабря, но позже его убрали из расписания, сославшись на то, что «повестка была слишком плотной».

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Елена Маслова отмечает, что, несмотря на разногласия в коалиции и заявления итальянских властей об отказе участвовать в PURL, пока нет никаких поводов утверждать, что Рим отходит от политики солидарности с Киевом. «Высказывания Антонио Таяни стоит воспринимать как надежду на заморозку конфликта и приостановку боевых действий. В то же время одна из характеристик итальянской дипломатии — это постоянное прощупывание обстановки и поиск возможностей, что выражается в стремлении вести диалог на разных полюсах мировой политики», — заявила РБК эксперт.

Примечательно, что в августе в Риме было принято решение назначить новым послом Италии в России Стефано Бельтраме, который считается соратником Сальвини. La Stampa назвала этот шаг не только уступкой вице-премьеру, но и «жестом умиротворения Кремля».

По мнению Масловой, хотя правительство Мелони демонстрировало скорее «одновекторную политику» на украинском направлении, это не исключает готовности итальянских властей занять более осторожную позицию в момент, когда происходят подвижки в процессе мирного регулирования. «Стоит учитывать, что итальянцы, в отличие от многих других европейцев, особенно из стран Балтии, меньше всего верят в сценарий, при котором Россия нападет на Европу. Меньше половины итальянцев разделяют эти оценки, и правительство это чувствует», — заключила эксперт.

Опубликованный 4 декабря опрос французского журнала Le Grand Continent показал, что относительное большинство европейцев (51%) считают риск полномасштабной войны с Россией в ближайшие годы высоким. В исследовании приняли участия жители девяти стран ЕС, включая Италию. Однако мнения респондентов на этот счет сильно различаются в зависимости от близости страны к России: в Польше такой сценарий вероятным считают 77%, в то время как во Франции — 54%, в Германии — 51%, а в Италии — только 34%.

Как другие страны Европы относятся к PURL

Первыми вклад в эту инициативу внесли Нидерланды, закупив в начале августа оружие для ВСУ на €578 млн. Второй пакет чуть меньшего объема профинансировали совместно Дания, Норвегия и Швеция. Затем еще €500 млн выделила Германия и почти столько Канада. К сентябрю с помощью механизма PURL для Киева было собрано около $2 млрд.

Сегодня, как заявил Рютте на встрече в Брюсселе 3 декабря, к механизму закупок американского оружия для Украины присоединились около двух третей стран альянса, но «нужно немного больше». По его словам, еще несколько государств готовят соответствующие решения. «Хорошая новость заключается в том, что сейчас мы идем по плану. К этому времени года начиная с августа нам требовалось около €4 млрд — по миллиарду в месяц. Нам еще предстоит кое-какая работа в декабре», — уточнил генсек НАТО.

Ранее посол Украины в НАТО Елена Гетманчук заявила, что страна нуждается в €1 млрд ($1,2 млрд) дополнительного европейского финансирования до конца года для закупок американского оружия. Продолжающиеся мирные переговоры «не следует воспринимать как сигнал прекратить поддержку Украины и давление на Россию — напротив», предупредила дипломат.

Министерство обороны Нидерландов объявило 1 ноября, что направит на помощь Украине дополнительно €250 млн по программе PURL. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил уже во время встречи в Брюсселе, что королевство предоставит по этой схеме еще $500 млн. По его словам, средства будут предоставлены в два этапа во взаимодействии с другими союзниками: первый транш будет выделен совместно с ФРГ и Польшей, второй — с Германией и Нидерландами. Канада пообещала выделить еще $200 млн в рамках PURL. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, всего таким образом Украина получит оружие еще на $1 млрд.

Среди стран, которые категорически отказываются присоединиться к PURL, — Венгрия. «Киевская военная мафия не увидит ни копейки из денег венгерского народа. Мы отказались участвовать в механизмах НАТО, которые требуют выделения денег и координации усилий в целях поставок оружия Украине, и мы отказываемся делать это в дальнейшем», — заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто журналистам в Бельгии.

Как сообщает издание Ekathimerini, США сейчас оказывают давление на Грецию, чтобы та внесла свой вклад в PURL. Однако греческая сторона указывает, что не может себе позволить нарушить «чувствительный баланс» в бюджете. Франция не спешит присоединиться к PURL тоже в силу финансовых трудностей: в Париже обеспокоены ростом госдолга, пояснила The Telegraph. Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил в середине октября, что Лондон пока только анализирует возможность подключиться к схеме закупок американского оружия. Он подчеркнул, что Британия в этом году тратит на военную помощь Украине больше, чем когда-либо ранее. «Мы удовлетворяем потребности, о которых нам сообщила Украина. И во многих случаях мы делаем то, что делает и финансирует только Великобритания», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Тем временем у стран, активно участвующих в инициативе PURL, отстраненность части партнеров по ЕС и НАТО начинает вызывать недовольство. «Необходимо разделить бремя. Мы не можем продолжать, как сейчас, [нести его] на плечах стран Северной Европы, Балтии, Германии, Польши и некоторых других», — заявил в Брюсселе министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Рютте при этом предупредил, что в следующем году союзникам Киева потребуется также тратить по крайней мере $1 млрд в месяц на закупки американского оружия. «Это может быть около $15 млрд, может быть немного больше на весь год», — суммировал он.