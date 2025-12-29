 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский допустил удар России по правительственным зданиям в Киеве

Зеленский заявил о планах России ударить по правительственным зданиям в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Лавров ранее заявил, что Киев для этого использовал 91 беспилотник дальнего действия
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве. Его слова передает издание «Страна.ua».

Так он ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о попытке ВСУ атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Сам Зеленский эти обвинения отверг. По его словам, заявления Москвы связаны с переговорами Киева во Флориде, прошедшими накануне.

Ушаков раскрыл реакцию Трампа на данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Политика
Дональд Трамп

Ранее Лавров заявил, что Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, чтобы атаковать резиденцию Путина. Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, пояснил глава МИДа. Москва пересмотрит свою позицию на переговорах, при этом выходить из них не планирует, отметил министр.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин проинформировал об этом Трампа в телефонном разговоре 29 декабря. Глава Белого дома был шокирован этими данными, добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Зеленский Украина Россия Киев атаки
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Политика
Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина
Политика
В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью The Guardian
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
В Петербурге за организацию взрыва задержали главу муниципалитета Политика, 21:48
Минобороны раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина Политика, 21:47
Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина Политика, 21:43
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия Политика, 21:35
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:29
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Nestle начала увольнения и реорганизацию после смены гендиректора Бизнес, 21:14
Бывший финский депутат получил убежище в России Политика, 21:10
Зеленский допустил удар России по правительственным зданиям в Киеве Политика, 21:10
Путин назвал яркой и уверенной победу Горячкиной на ЧМ по рапиду Спорт, 21:06
Какой штраф за перегруз автомобиля в 2026 году Авто, 20:50
Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедад» из-за болезни Спорт, 20:46
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 20:45