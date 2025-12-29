Зеленский допустил удар России по правительственным зданиям в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве. Его слова передает издание «Страна.ua».
Так он ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о попытке ВСУ атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Сам Зеленский эти обвинения отверг. По его словам, заявления Москвы связаны с переговорами Киева во Флориде, прошедшими накануне.
Ранее Лавров заявил, что Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, чтобы атаковать резиденцию Путина. Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, пояснил глава МИДа. Москва пересмотрит свою позицию на переговорах, при этом выходить из них не планирует, отметил министр.
Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин проинформировал об этом Трампа в телефонном разговоре 29 декабря. Глава Белого дома был шокирован этими данными, добавил он.
