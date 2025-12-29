Зеленский допустил удар России по правительственным зданиям в Киеве

Зеленский заявил о планах России ударить по правительственным зданиям в Киеве

Зеленский отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Лавров ранее заявил, что Киев для этого использовал 91 беспилотник дальнего действия

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве. Его слова передает издание «Страна.ua».

Так он ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о попытке ВСУ атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Сам Зеленский эти обвинения отверг. По его словам, заявления Москвы связаны с переговорами Киева во Флориде, прошедшими накануне.

Ранее Лавров заявил, что Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, чтобы атаковать резиденцию Путина. Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, пояснил глава МИДа. Москва пересмотрит свою позицию на переговорах, при этом выходить из них не планирует, отметил министр.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин проинформировал об этом Трампа в телефонном разговоре 29 декабря. Глава Белого дома был шокирован этими данными, добавил он.