Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина
Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров. Его слова приводит пресс-служба министерства.
По его словам, Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия. «Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе обломков БПЛА не поступало», — сказал Лавров.
Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, сообщил глава МИД. Переговорная позиция России после украинской атаки на резиденцию президента будет пересмотрена, при этом выходить из переговоров о мире Москва не планирует, отметил министр.
Материал дополняется
