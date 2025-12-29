 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Переговорная позиция России будет пересмотрена, при этом выходить из переговоров о мире Москва не планирует, отметил министр
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров. Его слова приводит пресс-служба министерства. 

По его словам, Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия. «Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе обломков БПЛА не поступало», — сказал Лавров.

Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, сообщил глава МИД. Переговорная позиция России после украинской атаки на резиденцию президента будет пересмотрена, при этом выходить из переговоров о мире Москва не планирует, отметил министр.

Материал дополняется

