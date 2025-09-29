Ракеты «Томагавк»: характеристики, дальность полета и модификации

Фото: U.S. Navy / Getty Images

Содержание:

Что такое ракеты «Томагавк»

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — это название семейства американских высокоточных крылатых ракет средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Названы в честь топора — оружия ближнего боя у американских индейцев (в переводе с их языка «поухатан томахаак» — топор).

Это многоцелевые ракеты, которые предназначены для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей и могут преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics, первая модификация принята на вооружение в 1983 году.

С 1991 года «Томагавки» использовалась во всех конфликтах с участием американских ВМС. Состоят на вооружении кораблей и подлодок США, Великобритании и Австралии. С 1997-го единственный производитель этих ракет — оборонный концерн RTX (ранее Raytheon Technologies).

История разработки ракет «Томагавк»

Прототипы ракет «Томагавк» разрабатывались с начала 1970-х для нужд американского флота с целью сокращения отставания от СССР в крылатых ракетах морского базирования. Они должны были запускаться из торпедных аппаратов субмарин и пусковых установок эсминцев и крейсеров. Стимулом к их созданию послужил эпизод потопления египетскими катерами израильского эсминца «Эйлат» с помощью советских ракет П-15 «Термит» в октябре 1967-го. За этим последовал успешный опыт использования «Термитов» индийскими катерами против пакистанских кораблей и береговой инфраструктуры в ходе рейда на пакистанскую военно-морскую базу в Карачи в 1971 году.

В конкурсном отборе победил проект BGM-109 компании General Dynamics. Испытания нескольких разработанных вариантов таких изделий проходили в 1976–1982 годах. Первыми в серии стала противокорабельная TASM (англ. Tomahawk АntiShip Мissile) дальностью 460 км с обычной боевой частью и активным радиолокационным наведением. Следом за ней были разработаны ракеты TLAM-N (Tomahawk Land-Attack Missile) и GLAM в ядерном оснащении, которые следовали по заданной траектории с учетом рельефа местности благодаря системе TERCOM (англ. Terrain Contour Matching).

Первые TASM поступили на вооружение в ноябре 1983 года на линкор USS New Jersey (BB-62) и подлодку USS Atlanta (SSN-712). Стимулом для строительства ракет этого типа стало внедрение системы вертикального пуска Mk 41 для кораблей и позднее для подлодок. К июню 1984-го на вооружение надводного и подводного флота поступила модификация TLAM-N, предназначенная для поражения наземных целей. Это позволило ВМС США снизить зависимость от морской авиации. Впоследствии именно это направление развития ракеты оказалось наиболее перспективным, TLAM пережили множество модификаций. В 1986 году на вооружении флота появились конвенциональные TLAM-C, в 1988-м — TLAM-D с кассетным боеприпасом.

Разрабатывался авиационный вариант «Томагавка» — MRASM (англ. Medium Range Air to Surface Missile) для бомбардировщиков B-52G и F-16 C ВВС США, а также для палубного бомбардировщика A-6E Intruder ВМС США. Однако от него отказались в пользу проекта JASSM.

После разрыва договора РСМД в 2019 году началась разработка сухопутных платформ запуска «Томагавков» на базе Mk 41. Первый запуск с подвижной наземной платформы комплекса MRC «Тифон» (англ. Mid-Range Capability) был осуществлен в августе того же года. Первая опытная батарея MRC «Тифон», оснащенная «Томагавками» и квазибаллистическими зенитными ракетами SM-6 Standard, достигла боеготовности летом 2023-го.

Версии и модификации ракет «Томагавк»

Block I — первая версия семейства, включала модификации TLAM-N (англ. Tomahawk Land Attack Missile, индекс BGM-109A), запускавшуюся с морских платформ, GLAM (BGM-109G Gryphon) наземного базирования в ядерном оснащении, а также противокорабельную конвенциональную TASM (RGM/UGM-109B). TLAM-N была оснащена ядерной боеголовкой W-80 мощностью от 5 до 150 кт, GLAM — W-84 мощностью от 0,2 до 130 кт. Ракеты GLAM были развернуты в Европе для сдерживания советских РСД-10 «Пионер». TLAM-N и GLAM были сняты с вооружения к 1991 году в рамках СНВ-1, а TASM — в 1994-м и впоследствии модернизированы до версии TLAM-C Block IV.

Block II — это развитие ракет TLAM с улучшенной точностью, включали модификации TLAM-C (где C — сокращение от англ. Conventional; RGM/UGM-109 C) для поражения укрепленных целей и TLAM-D (англ. Dispenser; RGM/UGM-109D) с кассетной боевой частью (содержала 166 суббоеприпасов BLU-97 в 24 контейнерах). Испытывались в 1983–1984 годах и были поставлены на вооружение в 1984-м. Могли поражать цели на расстоянии от 925 км (при запуске с подлодок) до 1,3 тыс. км (при запуске с кораблей).

Block III (TLAM-C и D). Ракеты этой серии впервые использовали устойчивые к помехам модули GPS, что существенно (с 80 до 60 минут) сократило время формирования полетного задания и улучшило характеристики полета в пустынной и равнинной местности. Ракеты этого типа поступили на вооружение в 1993 году.

Block IV — это последняя версия изделия, за ее разработку полностью отвечал концерн Raytheon. Модификация TLAM-E (RGM-109E/UGM-109E) на основе TLAM-C адаптирована под тактические задачи, ракета может часами находиться в воздухе, корректироваться в полете и наводиться на новую цель в случае поражения предыдущей, выполнять функции разведывательного беспилотника (для этого на ней установлена камера); дальность — 1,6 тыс. км. Ракеты TLAM-E поступили на вооружение в 2004 году. На сегодняшний день это единственный находящийся в производстве вариант «Томагавка».

Block V — это усовершенствованная версия ракет Block IV с улучшенной навигацией. В рамках действующей с 2020-го программы по продлению срока службы на 15 лет в Block V планируют переоборудовать все имеющиеся в арсеналах США «Томагавки» (около 4 тыс.). Планируется, что они будут существовать в двух модификациях — Block Va (RGM-109E/UGM-109E) для поражения надводных объектов и Block Vb (RGM-109M/UGM-109M) с новой проникающей боевой частью JMEWS для наземных целей.

Тактико-технические характеристики ракет «Томагавк»

Ракеты «Томагавк» летят на дозвуковых скоростях на сверхнизких высотах (30–50 м), за счет чего малозаметны для радаров противника. Могут запускаться при любой погоде. Способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, однако ракеты с ядерной боевой частью были сняты с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению. Могут запускаться с кораблей и подлодок ВМС США более чем 140 типов, в том числе с четырех АПЛ класса «Огайо» (каждая может нести 154 такие ракеты), а также с британских подлодок классов «Эстьют», «Суифтшюр» и «Трафальгар». Стоимость производства одной ракеты — около $2 млн (в ценах 2022 года).

Длина ракеты — 5,55 м



Диаметр — 0,52 м



Размах крыльев — 2,67 м



Вес боевой части — 454 кг



Тип боевой части — фугасная/осколочно-фугасная/кассетная/бронебойная



Стартовая масса — 1315 кг



Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха)



Дальность — 1250–2500 км



Двигатель — турбовентиляторный F107-WR-402 (маршевый), ARC MK 135 (стартовый)



Круговое вероятное отклонение от цели — 5 м



Навигация — GPS/инерциальная/корреляционная рельефометрическая TERCOM/корреляционная электронно-оптическая DSMAC

Боевое применение ракет «Томагавк»

По данным компании-производителя Raytheon, всего ракеты Tomahawk прошли более 550 испытаний и использовались в боевых условиях более 2,35 тыс. раз, из них более половины пусков пришлось на американские операции в Ираке.

Впервые «Томагавки» были использованы в начале операции «Буря в пустыне», 17 января 1991 года. Всего было совершено 297 пусков, из которых 288 оказались успешными. Иракским ПВО удалось сбить, по разным оценкам, от двух до шести этих ракет. В основном использовались TLAM-C варианта Block II, результативность которых оценивалась в Объединенном комитете начальников штабов как 85%. Они запускались по радарам, командным пунктам, расчетам ПВО и коммуникационной инфраструктуре. Кроме того, в первый же день кампании было выпущено несколько ракет с экспериментальным боеприпасами, начиненными катушками с углеродно-графитовыми волокнами. После детонации возле электросетей и трансформаторов они разматывались, провоцируя короткие замыкания, и тем самым выводили из строя энергосети, на которые полагались связисты и ПВО иракских войск. Впоследствии «Томагавки» использовались при ударах по целям в Ираке в 1993 году (дважды), в 1996-м и — наиболее массово — в 1998 году (операция «Лиса пустыни», выпущено 325 ракет).

В ходе вторжения войск американской коалиции в Ирак в марте—апреле 2003 года было выпущено 802 ракеты с 35 кораблей, при этом порядка десяти отклонились от цели и упали на территории Турции, Саудовской Аравии и Ирана. Кроме того, в ходе операции отмечались трудности с навигацией ракет по TERCOM по пустынному равнинному ландшафту.

Кроме того, «Томагавки» использовались в Боснии (1995-й), Афганистане (в 1998 году и с 2001-го), Судане (в 1998-м), в Югославии (в 1999 году, выпущено 202 ракеты), Сомали (в 2008-м), в Ливии (в 1996 и в 2011 годах) и Сирии (в 2014 и 2017–2018 годах), в Йемене (в 2009, 2016 и 2024–2025 годах). В частности, в ходе ударов по объектам хуситов в Йемене в январе 2024-го было выпущено более 80 ракет по более чем 30 целям. В минувшем июне «Томагавки» использовались для ударов по ядерным объектам в Иране.

Где состоят на вооружении

В 1995 году первая партия «Томагавков» была приобретена для нужд подводного флота Великобритании. Ракеты были поставлены в 1998-м. UGM-109E Tomahawk Block IV LACM/Spearfish HWT оснащены подлодки типа «Эстьют» и «Трафальгар».

Весной 2023 года Госдеп США одобрил продажу Австралии до 200 ракет «Томагавк» в варианте Block V и 20 Block IV.

В январе 2024-го Япония заключила контракт на приобретение 400 ракет в вариантах Block IV и V для своих эсминцев.

В минувшем апреле Пентагон одобрил продажу до 175 ракет Нидерландам для фрегатов и подлодок ВМС страны.

Месяцем ранее, в марте, о намерении приобрести ракеты для нужд своих ВМС заявили в Германии.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок «Томагавков» на Украину, но решение остается за президентом страны Дональдом Трампом. Издание Axios писало, что Киев за последний год несколько раз просил Вашингтон продать эти ракеты, но получал отказ.