Может ли вступление Украины в ЕС ускорить мирное урегулирование

Членство Украины в ЕС может стать одним из условий мирного плана. Республика считает его одной из гарантий своей безопасности. Подробнее о том, как к этому относится Брюссель и что мешает евроинтеграции страны, — в материале РБК

Фото: Rob Stothard / Getty Images

11 декабря во Львове завершилась двухдневная неформальная встреча европейских министров по делам ЕС, посвященная евроинтеграции Украины. По ее итогам было принято решение запустить новые технические переговоры с Киевом в формате так называемого фронтлоудинга. Так ЕС решил обойти несогласие Венгрии, которая последовательно блокирует вступление республики в блок.

«Сегодня мы подтвердили этот новый подход, и следующее председательство [в Евросовете], председательство Кипра, сможет его продолжить. <...> Это означает, что процесс расширения с участием Украины не остановился», — сообщила датский министр по вопросам ЕС Мари Бьер.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что теперь Украина и ЕС перешли к техническому процессу без опасности вето с венгерской стороны. «Сегодня страны — члены ЕС дали четкое направление работы. <...> Есть перечень реформ, и никто не может наложить вето на проведение Украиной этих реформ», — заявила она.

Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении страны в Евросоюз в феврале 2022-го, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Еврокомиссия также рассматривала заявку Грузии, однако в статусе кандидата ей отказали. В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в союзе, а также предоставить Грузии статус кандидата, «как только будет достигнута необходимая степень соблюдения требований». Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого нет. В то время глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

Какое место в урегулировании занимает вступление Украины в Евросоюз

Гарантированное членство Украины в Евросоюзе — один из пунктов разрабатываемого сейчас плана по мирному урегулированию: как сообщила 10 декабря The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских чиновников, план предполагает, что Киев присоединится к ЕС к 2027 году. «Вступление способствовало бы развитию торговли и инвестиций. Но, пожалуй, самое важное — это заставило бы Украину взять под контроль пагубную культуру коррупции в государственном бизнесе», — утверждает автор материала Дэвид Игнатиус.

О том же сообщило 11 декабря украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на четыре документа, из которых состоит мирный план Трампа. «Вот вам благая весть: Украина станет членом ЕС к 1 января 2027 года. Ну, во всяком случае, так видится из Вашингтона, — пишет издание. — <...> Что об этом думает сам ЕС, не сподобившийся до сих пор открыть с Украиной ни одной переговорной главы, и готов ли Евросоюз к такому шагу, особенно друг Трампа, Орбан, документ умалчивает. Зато обещает, что, пока Украина будет год кантоваться в ожидании членства в ЕС, союз предоставит ей на это время краткосрочный преференционный доступ к европейскому рынку».

Владимир Зеленский называл членство в Евросоюзе одной из гарантий безопасности, которые западные партнеры могут предоставить Киеву в рамках урегулирования. Эту позицию разделяют в Брюсселе: Кос сказала во Львове, что вступление Украины в блок неизбежно и что она рассматривает его «как политическую основу гарантий безопасности».

Россия выступает против членства Украины в НАТО, но не против ее стремления в ЕС. «Это суверенное право любой страны. Речь идет об интеграционных, экономических процессах, и здесь, конечно же, не может никто ничего диктовать какой-то стране. Мы не собираемся этого делать», — заявил в феврале 2025 года представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что по вопросами безопасности, оборонных и военных альянсов у Москвы «совсем другая позиция».

Эту позицию президент России Владимир Путин подтвердил 5 сентября 2025 года, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума: по его словам, Москва никогда не возражала «против каких-то интеграционных начал в политике Украины на европейском направлении».

Украинское руководство давно настаивает, чтобы Брюссель назвал конкретные сроки приема страны в союз. «Мы благодарны Европе, что Украину видят в Европейском союзе, а для нас это часть гарантий безопасности. Вопрос в том, когда в этом столетии мы будем в Евросоюзе или в следующем столетии? Определенность для украинского народа, вот что нужно», — сказал Зеленский 2 декабря на пресс-конференции в Ирландии (цитата по «Европейской правде»).

10 декабря в Еврокомиссии заявили: заранее определенных сроков вступления в ЕС нет — все зависит исключительно от реализации реформ и устойчивых результатов в этой сфере. «Украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели, но считает, что для ее достижения необходимо ускорение темпов реформ, в частности по фундаментальным вопросам, прежде всего верховенства права», — заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, подчеркнув, что каждый кандидат может «присоединиться тогда, когда он готов, когда выполняет условия и критерии, закрепленные в договорах ЕС, включая копенгагенские критерии» (цитата по «РБК-Украина»).

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил после встречи во Львове, что разблокирование технических переговоров с ЕС позволит завершить процесс быстрее, чем предлагает Еврокомиссия. «Этой осенью Еврокомиссия сообщила, что переговоры должны завершиться в 2028 году. Это означает, что все наше домашнее задание должно быть выполнено в течение следующих 24 месяцев. А учитывая, что вступление является одним из краеугольных камней переговоров о будущем мире, а также гарантии безопасности, этот срок может быть даже короче, чем 24 месяца», — отметил он.

Как Брюссель оценивает готовность Украины к членству в ЕС

Еврокомиссия периодически публикует доклады, в которых оценивает прогресс стремящихся в ЕС стран (таких стран десять: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина, Черногория и частично признанная Республика Косово). Брюссель делает это по шести кластерам: фундаментальные принципы; внутренний рынок; конкуренция и инклюзивный рост; зеленая повестка и устойчивая взаимосвязь; ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности; внешние связи. Еврокомиссия применяет следующую шкалу оценки: начальная стадия, некоторый уровень подготовки, умеренный уровень подготовки, хороший уровень подготовки и продвинутый уровень. Это соответствует шкале от 1 до 5, где 1 — это начальная стадия, а 5 — продвинутая.

Последний такой доклад вышел 4 ноября 2025 года. В большинстве аспектов Брюссель оценил прогресс республики на 2 из 5 — «некоторый уровень подготовки». Относительно борьбы с коррупцией Еврокомиссия отметила, что достижения на этом направлении весьма ограниченны. Комиссия напомнила, что в июле 2025 года с подачи Зеленского Рада приняла закон, который ограничивал независимость антикоррупционных органов — НАБУ и САП, ставя их в подчинение генеральному прокурору, которого назначает президент. Тогда представители Евросоюза потребовали от властей страны объяснений и заявили, что ей предоставляют «значительную финансовую помощь при условии достижения прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления». В итоге через два дня Рада приняла внесенный президентом закон, который восстановил независимость НАБУ и САП. «Эти события ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной программе. Украине следует совершенствовать свою антикоррупционную систему и не допускать отступления от своих заметных достижений в реформах», — подчеркнуто в ноябрьском докладе.

Отчет Еврокомиссии вышел до того, как на Украине развернулся масштабный коррупционный скандал в сферах энергетики и обороны. Он развивается с 10 ноября — тогда прошли обыски у бывшего коллеги Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Согласно обнародованным материалам, участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. «В общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн», — сообщили 10 ноября НАБУ и САП. В рамках этого скандала были задержаны как минимум пять человек, в их числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк. В отставку ушли министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук, а позже — глава Офиса президента Андрей Ермак.

Европейский дипломатический источник заявил РБК, что сам факт расследования коррупционного скандала на Украине говорит о том, что там «в какой-то степени» работают механизмы борьбы с коррупцией. «И это позитивный сигнал в контексте стремлений Украины вступить в ЕС. Можно также отметить, что за этим скандалом последовали отставки. Безусловно, Украине предстоит урегулировать этот вопрос, чтобы претендовать на членство в блоке. Однако стоит заметить, что эта проблема не только украинская. К сожалению, коррупция наблюдается во многих странах, включая европейские», — признал собеседник.

Ранее в интервью агентству BNS Кос сообщила, что Украина «вполне возможно» станет членом ЕС к 2030 году. Большие надежды в этом смысле возлагаются на Литву, которая, будучи одной из ключевых союзниц Украины, будет председательствовать в Евросовете в 2027 году. Во время визита Кос в Вильнюс президент республики Гитанас Науседа заявил, что евроинтеграция Украины будет ключевым приоритетом его страны на этот период. По мнению Науседы, 2030 год необходимо установить в качестве целевой даты вступления Украины в ЕС, а также ускорить ход переговоров.

С января следующего года председательство в Евросовете перейдет от Дании к Кипру. Во время визита на Украину в начале декабря президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что его страна также намерена продвигать процесс расширения ЕС. «И мы будем действовать в первую очередь в интересах Украины», — отметил он.

Почему Венгрия против вступления Украины в Евросоюз

Основной преградой для Украины на пути в ЕС до сих пор оставалась позиция Венгрии. С весны этого года Будапешт последовательно блокирует запуск очередных этапов евроинтеграции республики. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, отказавшийся присутствовать на встрече во Львове, написал в соцсетях, что венгерские власти последовательно не поддерживают членство Украины в ЕС. По его словам, нынешний саммит — это «политическое шоу, в котором венгерское правительство не хочет участвовать».

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Украина не имеет права на членство в Евросоюзе из-за охватившей ее коррупции. «Золотая иллюзия Украины рушится. Мафиозная сеть военного времени с бесчисленными связями с президентом Зеленским была разоблачена. <…> Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать», — подчеркнул он. Орбан неоднократно отмечал, что присоединение республики к блоку приведет к состоянию войны между ЕС и Россией.

Еврокомиссар Кос заявила во Львове, что теперь Венгрия не сможет сорвать процесс вступления Украины в ЕС. «Процедуры расширения требуют единодушия для открытия переговорных кластеров. Мы не смогли снять эту блокировку, но мы выбрали другой подход. <... > Даже если формально блокада есть, мы можем продолжать техническую работу, которую необходимо выполнить. А потом, когда блокада будет снята, мы сможем очень быстро открыть переговорные кластеры и закрыть их», — пояснила она.

Как еще в октябре стало известно Politico, чтобы разблокировать процесс евроинтеграции Украины, Еврокомиссия также рассматривает возможность изменить правила членства в блоке таким образом, чтобы у новых членов на первом этапе не было полноценного права голоса, в частности они не смогли бы накладывать вето на решения блока. По мнению европейских чиновников, это могло бы сделать Орбана более сговорчивыми в вопросе присоединения к блоку Украины.

После того как на встрече во Львове была анонсирована новая схема переговоров с Украиной, Бока написал в своем аккаунте, что членство Украины в ЕС не принесет мир, а лишь приведет к войне блока с Россией.