Может ли вступление Украины в ЕС ускорить мирное урегулирование

Может ли вступление Украины в ЕС ускорить мирное урегулированиеКиев считает членство в союзе одной из гарантий безопасности
11 декабря во Львове завершилась двухдневная неформальная встреча европейских министров по делам ЕС, посвященная евроинтеграции Украины. По ее итогам было принято решение запустить новые технические переговоры с Киевом в формате так называемого фронтлоудинга. Так ЕС решил обойти несогласие Венгрии, которая последовательно блокирует вступление республики в блок.
«Сегодня мы подтвердили этот новый подход, и следующее председательство [в Евросовете], председательство Кипра, сможет его продолжить. <...> Это означает, что процесс расширения с участием Украины не остановился», — сообщила датский министр по вопросам ЕС Мари Бьер.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что теперь Украина и ЕС перешли к техническому процессу без опасности вето с венгерской стороны. «Сегодня страны — члены ЕС дали четкое направление работы. <...> Есть перечень реформ, и никто не может наложить вето на проведение Украиной этих реформ», — заявила она.
Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении страны в Евросоюз в феврале 2022-го, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Еврокомиссия также рассматривала заявку Грузии, однако в статусе кандидата ей отказали.
В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в союзе, а также предоставить Грузии статус кандидата, «как только будет достигнута необходимая степень соблюдения требований». Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого нет. В то время глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.
Какое место в урегулировании занимает вступление Украины в Евросоюз
Гарантированное членство Украины в Евросоюзе — один из пунктов разрабатываемого сейчас плана по мирному урегулированию: как сообщила 10 декабря The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских чиновников, план предполагает, что Киев присоединится к ЕС к 2027 году. «Вступление способствовало бы развитию торговли и инвестиций. Но, пожалуй, самое важное — это заставило бы Украину взять под контроль пагубную культуру коррупции в государственном бизнесе», — утверждает автор материала Дэвид Игнатиус.
О том же сообщило 11 декабря украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на четыре документа, из которых состоит мирный план Трампа. «Вот вам благая весть: Украина станет членом ЕС к 1 января 2027 года. Ну, во всяком случае, так видится из Вашингтона, — пишет издание. — <...> Что об этом думает сам ЕС, не сподобившийся до сих пор открыть с Украиной ни одной переговорной главы, и готов ли Евросоюз к такому шагу, особенно друг Трампа, Орбан, документ умалчивает. Зато обещает, что, пока Украина будет год кантоваться в ожидании членства в ЕС, союз предоставит ей на это время краткосрочный преференционный доступ к европейскому рынку».
Владимир Зеленский называл членство в Евросоюзе одной из гарантий безопасности, которые западные партнеры могут предоставить Киеву в рамках урегулирования. Эту позицию разделяют в Брюсселе: Кос сказала во Львове, что вступление Украины в блок неизбежно и что она рассматривает его «как политическую основу гарантий безопасности».
Россия выступает против членства Украины в НАТО, но не против ее стремления в ЕС. «Это суверенное право любой страны. Речь идет об интеграционных, экономических процессах, и здесь, конечно же, не может никто ничего диктовать какой-то стране. Мы не собираемся этого делать», — заявил в феврале 2025 года представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что по вопросами безопасности, оборонных и военных альянсов у Москвы «совсем другая позиция».
Эту позицию президент России Владимир Путин подтвердил 5 сентября 2025 года, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума: по его словам, Москва никогда не возражала «против каких-то интеграционных начал в политике Украины на европейском направлении».
Украинское руководство давно настаивает, чтобы Брюссель назвал конкретные сроки приема страны в союз. «Мы благодарны Европе, что Украину видят в Европейском союзе, а для нас это часть гарантий безопасности. Вопрос в том, когда в этом столетии мы будем в Евросоюзе или в следующем столетии? Определенность для украинского народа, вот что нужно», — сказал Зеленский 2 декабря на пресс-конференции в Ирландии (цитата по «Европейской правде»).
10 декабря в Еврокомиссии заявили: заранее определенных сроков вступления в ЕС нет — все зависит исключительно от реализации реформ и устойчивых результатов в этой сфере. «Украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели, но считает, что для ее достижения необходимо ускорение темпов реформ, в частности по фундаментальным вопросам, прежде всего верховенства права», — заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, подчеркнув, что каждый кандидат может «присоединиться тогда, когда он готов, когда выполняет условия и критерии, закрепленные в договорах ЕС, включая копенгагенские критерии» (цитата по «РБК-Украина»).
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил после встречи во Львове, что разблокирование технических переговоров с ЕС позволит завершить процесс быстрее, чем предлагает Еврокомиссия. «Этой осенью Еврокомиссия сообщила, что переговоры должны завершиться в 2028 году. Это означает, что все наше домашнее задание должно быть выполнено в течение следующих 24 месяцев. А учитывая, что вступление является одним из краеугольных камней переговоров о будущем мире, а также гарантии безопасности, этот срок может быть даже короче, чем 24 месяца», — отметил он.
Как Брюссель оценивает готовность Украины к членству в ЕС
Еврокомиссия периодически публикует доклады, в которых оценивает прогресс стремящихся в ЕС стран (таких стран десять: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина, Черногория и частично признанная Республика Косово). Брюссель делает это по шести кластерам: фундаментальные принципы; внутренний рынок; конкуренция и инклюзивный рост; зеленая повестка и устойчивая взаимосвязь; ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности; внешние связи. Еврокомиссия применяет следующую шкалу оценки: начальная стадия, некоторый уровень подготовки, умеренный уровень подготовки, хороший уровень подготовки и продвинутый уровень. Это соответствует шкале от 1 до 5, где 1 — это начальная стадия, а 5 — продвинутая.
Последний такой доклад вышел 4 ноября 2025 года. В большинстве аспектов Брюссель оценил прогресс республики на 2 из 5 — «некоторый уровень подготовки». Относительно борьбы с коррупцией Еврокомиссия отметила, что достижения на этом направлении весьма ограниченны. Комиссия напомнила, что в июле 2025 года с подачи Зеленского Рада приняла закон, который ограничивал независимость антикоррупционных органов — НАБУ и САП, ставя их в подчинение генеральному прокурору, которого назначает президент. Тогда представители Евросоюза потребовали от властей страны объяснений и заявили, что ей предоставляют «значительную финансовую помощь при условии достижения прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления». В итоге через два дня Рада приняла внесенный президентом закон, который восстановил независимость НАБУ и САП. «Эти события ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной программе. Украине следует совершенствовать свою антикоррупционную систему и не допускать отступления от своих заметных достижений в реформах», — подчеркнуто в ноябрьском докладе.
Отчет Еврокомиссии вышел до того, как на Украине развернулся масштабный коррупционный скандал в сферах энергетики и обороны. Он развивается с 10 ноября — тогда прошли обыски у бывшего коллеги Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Согласно обнародованным материалам, участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. «В общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн», — сообщили 10 ноября НАБУ и САП.
В рамках этого скандала были задержаны как минимум пять человек, в их числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк. В отставку ушли министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук, а позже — глава Офиса президента Андрей Ермак.
Европейский дипломатический источник заявил РБК, что сам факт расследования коррупционного скандала на Украине говорит о том, что там «в какой-то степени» работают механизмы борьбы с коррупцией. «И это позитивный сигнал в контексте стремлений Украины вступить в ЕС. Можно также отметить, что за этим скандалом последовали отставки. Безусловно, Украине предстоит урегулировать этот вопрос, чтобы претендовать на членство в блоке. Однако стоит заметить, что эта проблема не только украинская. К сожалению, коррупция наблюдается во многих странах, включая европейские», — признал собеседник.
Ранее в интервью агентству BNS Кос сообщила, что Украина «вполне возможно» станет членом ЕС к 2030 году. Большие надежды в этом смысле возлагаются на Литву, которая, будучи одной из ключевых союзниц Украины, будет председательствовать в Евросовете в 2027 году. Во время визита Кос в Вильнюс президент республики Гитанас Науседа заявил, что евроинтеграция Украины будет ключевым приоритетом его страны на этот период. По мнению Науседы, 2030 год необходимо установить в качестве целевой даты вступления Украины в ЕС, а также ускорить ход переговоров.
С января следующего года председательство в Евросовете перейдет от Дании к Кипру. Во время визита на Украину в начале декабря президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что его страна также намерена продвигать процесс расширения ЕС. «И мы будем действовать в первую очередь в интересах Украины», — отметил он.
Почему Венгрия против вступления Украины в Евросоюз
Основной преградой для Украины на пути в ЕС до сих пор оставалась позиция Венгрии. С весны этого года Будапешт последовательно блокирует запуск очередных этапов евроинтеграции республики. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, отказавшийся присутствовать на встрече во Львове, написал в соцсетях, что венгерские власти последовательно не поддерживают членство Украины в ЕС. По его словам, нынешний саммит — это «политическое шоу, в котором венгерское правительство не хочет участвовать».
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Украина не имеет права на членство в Евросоюзе из-за охватившей ее коррупции. «Золотая иллюзия Украины рушится. Мафиозная сеть военного времени с бесчисленными связями с президентом Зеленским была разоблачена. <…> Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать», — подчеркнул он. Орбан неоднократно отмечал, что присоединение республики к блоку приведет к состоянию войны между ЕС и Россией.
Еврокомиссар Кос заявила во Львове, что теперь Венгрия не сможет сорвать процесс вступления Украины в ЕС. «Процедуры расширения требуют единодушия для открытия переговорных кластеров. Мы не смогли снять эту блокировку, но мы выбрали другой подход. <... > Даже если формально блокада есть, мы можем продолжать техническую работу, которую необходимо выполнить. А потом, когда блокада будет снята, мы сможем очень быстро открыть переговорные кластеры и закрыть их», — пояснила она.
Как еще в октябре стало известно Politico, чтобы разблокировать процесс евроинтеграции Украины, Еврокомиссия также рассматривает возможность изменить правила членства в блоке таким образом, чтобы у новых членов на первом этапе не было полноценного права голоса, в частности они не смогли бы накладывать вето на решения блока. По мнению европейских чиновников, это могло бы сделать Орбана более сговорчивыми в вопросе присоединения к блоку Украины.
После того как на встрече во Львове была анонсирована новая схема переговоров с Украиной, Бока написал в своем аккаунте, что членство Украины в ЕС не принесет мир, а лишь приведет к войне блока с Россией.
Каковы этапы вступления стран в ЕС
- Получение статуса кандидата. Согласовывается всеми членами блока после того, как Еврокомиссия представит заключение о заявке страны на членство в ЕС.
- Официальные переговоры о членстве. Этап включает в себя скрининг законодательства страны-кандидата и его адаптацию к действующему законодательству ЕС, а также реализацию судебных, административных, экономических и других реформ, необходимых для удовлетворения требований союза (так называемых копенгагенских критериев). Весь процесс включает шесть переговорных кластеров, которые подразделяются на 35 глав.
- Когда переговоры и соответствующие реформы завершены и результат удовлетворяет обе стороны, страна-кандидат сможет присоединиться к ЕС; договор, закрепляющий членство нового государства в блоке, должен получить поддержку Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента; документ подписывается страной-кандидатом и представителями всех стран — членов ЕС, а также ратифицируется отдельно каждым членом объединения в соответствии с установленными в Конституции правилами; ЕС имеет право приостановить или прекратить переговоры в одностороннем порядке.
