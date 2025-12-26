МИД заявил о радикальном отличии мирного плана Украины от обсуждавшегося
Представленный украинским президентом Владимиром Зеленским мирный план кардинально отличается от версии, которая обсуждается на консультациях российской и американской делегаций, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут».
«Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах