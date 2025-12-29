В Кремле рассказали о договоренности Путина и Трампа поддерживать диалог

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп «по-дружески условились» поддерживать диалог после телефонного разговора. Об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

В понедельник, 29 декабря, Белый дом сообщил, что Путин и Трамп провели «позитивный телефонный разговор». Стороны обсудили урегулирование на Украине.

«Такого рода беседа состоялась, в завершение которой президенты весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее», — сказал Ушаков.

Он добавил, что в 2025 году Путин провел 17 контактов с американскими представителями. «Это включает и визит на Аляску, и десять телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и шесть встреч с его специальными посланниками», — уточнил помощник президента.

По словам Ушакова, Трамп и его советники, присутствовавшие при разговоре, подробно проинформировали Кремль об итогах переговоров с украинской делегацией.

Это был второй разговор Путина и Трампа за последние двое суток. Лидеры России и США также созвонились перед встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне.

Переговоры украинской и американской делегаций прошли в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. После встречи президент США заявил, что сторонам удалось добиться 95% прогресса. «Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили, кто-то сказал бы, на 95% — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — подчеркнул президент США.