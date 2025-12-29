 Перейти к основному контенту
В Кремле рассказали о договоренности Путина и Трампа поддерживать диалог

Ушаков: Трамп и Путин по-дружески договорились поддерживать диалог
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп «по-дружески условились» поддерживать диалог после телефонного разговора. Об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

В понедельник, 29 декабря, Белый дом сообщил, что Путин и Трамп провели «позитивный телефонный разговор». Стороны обсудили урегулирование на Украине.

«Такого рода беседа состоялась, в завершение которой президенты весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее», — сказал Ушаков.

Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным
Политика
Дональд Трамп

Он добавил, что в 2025 году Путин провел 17 контактов с американскими представителями. «Это включает и визит на Аляску, и десять телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и шесть встреч с его специальными посланниками», — уточнил помощник президента.

По словам Ушакова, Трамп и его советники, присутствовавшие при разговоре, подробно проинформировали Кремль об итогах переговоров с украинской делегацией.

Это был второй разговор Путина и Трампа за последние двое суток. Лидеры России и США также созвонились перед встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне.

Как прошла встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Переговоры украинской и американской делегаций прошли в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. После встречи президент США заявил, что сторонам удалось добиться 95% прогресса. «Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили, кто-то сказал бы, на 95% — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — подчеркнул президент США.

Читайте РБК в Telegram.

Анастасия Луценко, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп диалог
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
