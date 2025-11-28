Может ли визит Орбана в Москву придать импульс переговорам по Украине Путин не против провести саммит с США в Будапеште

Премьер Венгрии Виктор Орбан обсудил с президентом России Владимиром Путиным энергетическое сотрудничество и урегулирование на Украине. Свою поездку в Москву он не согласовал с ЕС. Подробнее — в материале РБК

Виктор Орбан (Фото: Администрация Президента России)

28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, консультации продлились четыре часа. В венгерскую делегацию вошли около десяти человек, в том числе глава МИДа Петер Сийярто, министр транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро. С российской стороны в них приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава МИДа Сергей Лавров.

Что Орбан обсуждал в России

Визит Орбана в Москву венгерские СМИ анонсировали в начале недели, но официально Будапешт эту информацию не подтверждал до последнего дня. Источники издания VSquare утверждали, что поездка не была согласована с партнерами Венгрии по НАТО, ЕС или США. В день визита канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что его венгерский коллега приехал на переговоры с Путиным «без европейского мандата».

Орбан последовательно критикует ЕС за поставки вооружений Киеву. Венгрия не только не направляет оружие на Украину, но и часто блокирует санкции против России. Впервые после начала конфликта премьер приехал в Москву в июле 2024-го, сразу после визита в Киев. «Мирная миссия» венгерского премьера встретила критику в ЕС — некоторые европейские лидеры посчитали, что, посещая Москву, Орбан подрывает единство блока.

В середине октября президент США Дональд Трамп договорился по телефону с Путиным о возможности провести их следующую встречу в Будапеште. Однако вскоре американский лидер анонсировал санкции против России и отказался от саммита в венгерской столице. Однако Орбан продолжил выражать готовность принять в стране Трампа и Путина. В частности, этот вопрос обсуждался во время его визита в Вашингтон 7 ноября.

Непосредственно перед началом переговоров в Москве Орбан вновь подчеркнул, что Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров. Путин не исключил, что переговоры между Россией и США могут завершиться проведением саммита в Будапеште. «Если в ходе наших переговоров [с США] дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому тоже очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», — сказал российский лидер.

Перед вылетом в Москву Орбан сказал журналистам, что обсуждений украинского конфликта не избежать, но подчеркнул, что основная цель его поездки — энергетическое сотрудничество с Россией. «Я еду [в Москву], чтобы обеспечить энергоснабжение Венгрии на зиму и на следующий год», — объяснил он.

Ранее Еврокомиссия представила план, как полностью отказаться от российских энергоносителей до конца 2027 года. В Венгрии подсчитали, что это обойдется стране в 4% ВВП (речь идет об убытке в $10 млрд). В Будапеште настаивают, что у республики, не имеющей выхода к морю, нет альтернативы дешевой российской нефти, а попытка сменить поставщика спровоцирует в стране экономический кризис.

Венгрия последовательно блокирует ужесточение энергетических санкций ЕС против России (в 2022 году республика прибегла к праву вето, чтобы добиться продолжения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба»). Если доля российской нефти в импорте всего Евросоюза сократилась с 26% в 2021 году до 3% в 2024 году, то Венгрия, напротив, увеличила ее закупки.

Накануне глава офиса венгерского премьера Гергели Гульяш заявил, что венгерская нефтегазовая компания MOL обсуждает покупку доли в сербской NIS, против которой США ввели санкции. В ноябре они привели к остановке поставок нефти на НПЗ NIS через хорватский трубопровод JANAF. На этом фоне Сийярто отправился в Сербию и заверил местные власти, что MOL готова увеличить экспорт нефти в страну в 2,5 раза.

NIS — основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Сама Сербия владеет 29,87%. США ввели санкции в отношении NIS в начале января. Вашингтон потребовал полностью исключить российское участие в компании. С тех пор ограничения несколько раз откладывали, но в начале октября санкции вступили в силу. Сербский президент Александр Вучич, говоря о судьбе NIS, сообщил, что США согласятся отложить санкции против компании лишь при условии национализации, однако он не хочет идти на эту меру. 25 ноября Вучич заявил, что правительство страны проголосовало против национализации NIS и выступает за предоставление дополнительного срока для поиска нового покупателя.

Венгрия уже сталкивалась с риском санкций США из-за энергетического сотрудничества с Россией. Однако во время визита в Вашингтон Орбану удалось добиться от Трампа разрешения закупать нефть у России. США сделали «бессрочное» исключение на поставки российских энергоносителей в Венгрию через «Турецкий поток» и «Дружбу».

«Я хотел бы подчеркнуть, что основа энергобезопасности Венгрии — стабильные поставки российских энергоносителей в прошлом, сейчас и в будущем. Мы высоко ценим стабильность и предсказуемость российских энергопоставок. Венгрия заинтересована в поддержании энергодиалога с вашей страной, и сегодня я хотел бы детально проговорить этот круг вопросов», — заявил Орбан на встрече с Путиным.

Как этот визит может повлиять на переговорный процесс

На переговорах с Орбаном Путин заявил, что Венгрия занимает «взвешенную позицию по украинской проблематике». Венгерский политик отметил, что Украина — это сосед Венгрии, и потому Будапешт «в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе», в том числе несет ощутимые экономические потери.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что главная цель визита — закрепить достигнутые в Вашингтоне договоренности уже с российской стороной. «Ему важно обеспечить бесперебойные поставки из России минимум до 2027 года. Что касается обсуждений вокруг Украины, скорее всего, Орбан приехал в Москву в надежде лучше понять российскую позицию по готовящемуся мирному плану, чтобы потом донести ее Трампу, с которым у него очень хорошие отношения», — заявил РБК эксперт. Для России, по его мнению, этот визит не менее важен с экономической точки зрения. «Не исключено, что Россия также постарается донести Трампу через Орбана свою позицию по Украине. Однако ждать прорыва в переговорном процессе в этой связи не приходится», — предупреждает эксперт.

28 ноября Кремль сообщил, что получил «основные параметры» плана США, которые Вашингтон согласовал на переговорах с Украиной и европейскими союзниками. Как заявил накануне Путин, Москва в целом согласна с тем, чтобы эта версия легла «в основу будущих договоренностей». Содержание обновленной версии плана достоверно неизвестно. Reuters и CBS News сообщили, что Киев согласился на основные положения сделки, но наиболее чувствительные пункты президент Украины Владимир Зеленский хотел бы лично обсудить с Трампом до конца ноября.

Впервые американский план из 28 пунктов был обнародован 20 ноября. С тех пор украинская сторона провела с американской несколько встреч: 20 ноября Владимир Зеленский принял в Киеве нового спецпредставителя президента США по Украине, министра армии Дэна Дрисколла.

23 ноября делегация Украины во главе с Андреем Ермаком, руководителем офиса президента, провела консультации с американской и европейской делегациями в Женеве.

25 ноября американская делегация во главе с Дэном Дрисколлом встретилась в Абу-Даби с представителями спецслужб России и Украины. Пока переговоров об урегулировании с Москвой у Вашингтона не было. Они запланированы на следующую неделю, когда в Россию прибудет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Владимир Зеленский также анонсировал «важные переговоры». Позицию Украины еще до своей отставки пояснил Ермак. «Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий, — заявил он изданию Atlantic. — <…> Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, — это определение линии соприкосновения». Обсуждение нескольких проблем, включая тему территорий, стороны отложили, чтобы их смогли обсудить Зеленский и Трамп, уточнил Ермак.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев считает, что поездку Орбана стоит воспринимать исключительно как частный визит в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии в следующем году. «Таким образом Орбан пытается показать своему избирателю, а заодно всему Евросоюзу, что представляет собой силу, которая может разговаривать и с США, и с Россией, и с Китаем», — заявил РБК эксперт. По его мнению, Орбан мог обсудить с Путиным положение венгров в Закарпатье: «Возможно, он попросил учитывать позицию Будапешта в этом вопросе при составлении мирного плана. Другие более глобальные цели Орбан в этом смысле вряд ли ставил».

Закарпатье, которое входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. В 1939 году венгерские войска заняли регион, который тогда был частью Чехословакии. В 1945 году в Москве было подписано соглашение о переходе Закарпатья в состав Украинской ССР. По данным венгерских властей, сейчас в Закарпатской области республики проживают 150 тыс. венгров. В 2012 году местная администрация присвоила венгерскому статус регионального языка, что позволило официально применять его в документообороте. Но в 2018 году закон о региональных языках утратил силу. В Будапеште считают, что Украина таким образом притесняет этнических венгров.

По мнению Трухачева, итоговым переговорщиком от Европы может стать скорее оппонент венгерского премьера, например, нынешний генсек НАТО Марк Рютте. По мнению Топорнина, качнуть в положительную сторону ситуацию с переговорами способен лишь Киев. «Если Украина начнет работать с европейской делегацией, намекая на то, что какие-то положения американского плана ее стали больше устраивать, тогда какие-то подвижки станут возможны», — считает эксперт.