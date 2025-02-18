Кремль назвал вступление Украины в Евросоюз ее суверенным правом

Вступление Украины в ЕС — ее суверенное право, это экономическая интеграция и никто не может диктовать Киеву условия, отметил Песков. Однако позиция Москвы по военным альянсам «совсем другая», подчеркнул он

Виды Киева (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Возможное вступление в Евросоюз — суверенное право Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это суверенное право любой страны. Речь идет об интеграционных, экономических процессах, и здесь, конечно же, не может никто ничего диктовать какой-то стране. Мы не собираемся этого делать, — сказал он (цитата по ТАСС).

Однако Москва придерживается «совсем другой» позиции в вопросах, связанных с безопасностью, оборонными или военными альянсами, подчеркнул Песков.

«Там уже вопрос другой, и он всем хорошо известен», — заключил он.

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Москва считает расширение блока угрозой своей безопасности. Планы увеличить число участников альянса за счет Украины президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции. По его мнению, присоединение Украины к НАТО многократно повысило бы риск внезапного удара по России. Отказ Киева от стремления вступить в блок Путин называл среди условий для начала мирных переговоров.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. С тех пор в блоке не раз заявляли о планах принять страну в его состав. Однако там также говорили о неготовности сделать Украину членом альянса на текущем этапе, а также требовали соблюдения определенных условий.

Для вступления в НАТО, как и в Евросоюз, Украине необходимо согласие всех членов объединения. Страна в настоящее время является кандидатом в члены ЕС. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе на четвертый день проведения российской военной операции, 28 февраля 2022 года. В июне 2024-го Брюссель начал с Киевом переговоры о присоединении, они могут занять годы, отмечало Associated Press.

Переговоры включают в себя скрининг законодательства страны-кандидата и его адаптацию к действующему законодательству ЕС, а также реализацию судебных, административных, экономических и других реформ, необходимых для удовлетворения требований ЕС (так называемых копенгагенских критериев).

Стремление Украины в Евросоюз закреплено в ее Конституции с 2019 года. Путин также подчеркивал, что Россия никогда не была против этого членства, поскольку ЕС не является военным блоком.