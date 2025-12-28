 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план

FT: Зеленский ожидает давления на Россию от США после встречи с Трампом
Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский в разговоре с лидерами ЕС заявил, что не ожидает согласия Москвы на мирный план, но хочет, чтобы США сместили фокус «на давление на Россию», пишет FT. Зеленский встретится с Трампом 28 декабря в 21:00 мск
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной конференции 27 декабря заявил европейским лидерам, что не ожидает принятия Россией подготовленной Киевом версии мирного плана из 20 пунктов, сообщили Financial Times два источника, проинформированных о разговоре.

Зеленский пояснил, что хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».

28 декабря он встретится с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. Как говорил украинский лидер, Киев собирается обсудить с американской стороной гарантии безопасности со стороны США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.

В разговоре с европейскими лидерами Зеленский также отметил, что Украина готова отвести войска для создания демилитаризованной зоны, если Россия сделает то же самое, но взамен Киев хочет получить надежные гарантии безопасности, где будут указаны конкретные действия его союзников в случае нарушения мира. Источник FT сообщил, что украинский президент хочет обеспечить стабильное финансирование ВСУ и поддержку противовоздушной обороны, включая присутствие европейских войск на Украине.

Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский представил мирный план из 20 пунктов 24 декабря. Проект включает в том числе подписание соглашения о ненападении, полный обмен пленными и совместное управление Запорожской АЭС (Киев предлагает поделить пополам контроль между США и Украиной, Вашингтон — включить в схему управления Россию и сделать Штаты главным менеджером). Также в мирный план входит проведение выборов на Украине.

Контроль над Запорожской АЭС и территориальные вопросы являются красными линиями для Украины, заявил Зеленский в преддверии встречи с Трампом. При этом он подчеркнул, что у Москвы и Киева есть шанс заключить мирное соглашение. Что касается территориальных вопросов, решения по ним будут приниматься только с учетом мнения общества. Украинский президент заявил, что готов вынести мирный план на референдум, если Москва согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней, чтобы можно было организовать голосование.

Трамп счел, что его встреча с Зеленский «пройдет хорошо», как и разговор с российским президентом Владимиром Путиным, которому американский лидер собирается позвонить «так скоро, как захочет». По оценке республиканца, есть «хорошие шансы» достичь мирного соглашения.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что представленная Зеленским инициатива кардинально отличается от версии, которая обсуждалась российской и американской сторонами.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский мирный план Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский раскрыл пять пунктов для обсуждения на переговорах с США
Политика
Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом
Политика
Трамп перед встречей с Зеленским сыграл в гольф
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план Политика, 16:30
На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня Политика, 16:23
Рублев принес сборной мира победу на выставочном турнире в Шэньчжэне Спорт, 16:08
Как ИИ сводит с ума: люди верят, что они избранные и живут в симуляции Социальная экономика, 16:05
В конгрессе США назвали четыре угрозы отношениям с Китаем Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
В Балашихе прохожие спасли двоих детей, провалившихся под лед Политика, 15:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Михалков отказался раскрыть, кто из его друзей пролил вино на Путина Общество, 15:37
Власти Польши назвали «огромную проблему» в обороне, о которой забыли Политика, 15:34
Папа римский передал Украине 100 тыс. порций супа Общество, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи Общество, 15:30
Коростелев не прошел квалификацию в спринте на «Тур де Ски» Спорт, 15:12
В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике Общество, 15:04