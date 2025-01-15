Зеленский назвал численность украинской армии

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве сообщил, что численность украинской армии составляет 880 тыс. солдат и офицеров, сообщает украинское издание «Страна». Однако, как отметил Зеленский, войска Украины рассредоточены на большой территории.

В январе 2024 года Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что его страна располагает «миллионной армией». «У нас 880 тыс. армия. А 30 млн и даже немного больше работают на ВСУ», — сказал он тогда.

Помощник президента США Джейк Салливан ранее заявил, что Украине, несмотря на поддержку США, нужно снизить возраст мобилизации до 18 лет из-за нехватки кадров в ВСУ. Он подчеркнул, что решение о снижении возраста остается за Украиной, даже если США продолжат предоставлять боеприпасы. В данный момент мобилизация касается граждан Украины от 25 до 60 лет, с 18 лет можно подписать контракт на год.

США не раз призывали к снижению возраста мобилизации. Однако омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец предупредил, что это может лишить страну будущего, в то время как Зеленский указал тогда на нехватку оружия, а не кадров.