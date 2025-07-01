Эксперты оценили значение первого за три года разговора Путина и Макрона

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон впервые с осени 2022 года провели телефонный разговор. Опрошенные РБК эксперты рассказали, почему их контакт состоялся именно сейчас и может ли стать толчком для перезапуска диалога России с ЕС

Эмманюэль Макрон (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

1 июля состоялся первый почти за три года телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эмманюэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также конфликт на Украине — в частности, перспективы мирного урегулирования. Беседа продлилась более двух часов, заявили в Елисейском дворце. По данным «РБК-Украина» и «Суспільне», после этого Макрон позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев отметил в разговоре с РБК, что пока сложно рассуждать о том, удалось ли сторонам договориться до чего-то конкретного. «По крайней мере, если мы говорим о ситуации на Украине, то официальные позиции России и Франции слишком разные для того, чтобы они сейчас могли что-то конструктивно обсуждать. Поэтому здесь я бы был очень осторожен в прогнозах», — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, почему разговор состоялся именно сейчас, Тимофеев отметил, что, вероятнее всего, к этому лидеров подтолкнула эскалация на Ближнем Востоке. «Грубо говоря, они созвонились ради «сверки часов». Все-таки у России и Франции позиции относительно иранской ядерной программы и палестино-израильского конфликта, в общем-то, близки», — замечает эксперт.

Такое же мнение высказал и доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Алексей Чихачев. По его словам, израильско-иранский конфликт и участие в этом кризисе США требует обмена мнениями между крупными международными игроками. «Несмотря на общий глубочайший кризис в отношениях между Россией и Западом, этот компонент российско-французских отношений — обсуждение ситуации на Ближнем Востоке — сохраняется», — заявил РБК эксперт, отметив, что до 2022 года Россия и Франция регулярно обсуждали ближневосточные сюжеты — от Сирии до иранской ядерной программы. «С тех пор международный ландшафт сильно изменился, но интересы обеих стран в регионе никуда не исчезли, несмотря на их нередко противоположный характер. Оба государства остаются постоянными членами Совбеза ООН и несут особую ответственность за глобальную стабильность», — добавил Чихачев.

По его оценкам, рассуждать о связи этого звонка с обострением в отношениях России и Азербайджана, учитывая проблемы в диалоге Парижа с Баку, не приходится. «Отношения с Азербайджаном у Франции давно непросто складываются, учитывая понятную симпатию Пятой республики к Армении и многочисленные антиколониальные уколы Баку в сторону Парижа. Однако всерьез ставить вопрос о какой-то российско-французской антиазербайджанской коалиции просто невозможно. Франция — конкурирующая для России держава на Южном Кавказе, она продвигает там собственные и западные интересы, поэтому я бы все-таки разводил эти вещи», — замечает эксперт.

По мнению Тимофеева, пока не приходится говорить о том, что этот телефонный разговор сможет стать толчком для возобновления переговоров между Россией и европейцами. «Этот разговор стал большой неожиданностью. В последнее время ничего не предвещало потепления во французско-российских отношениях. Возможно, это и некая первая ласточка, а может быть, и нет. Не исключено, что стороны решат и дальше договариваться, а потом все заглохнет», — замечает Тимофеев.

Вместе с тем, по его мнению, не исключено, что Макрон таким образом постарался вернуть Европе инициативу в переговорах по украинскому вопросу. «Действительно, в последнее время многие французские политологи отмечают, что, возобновив диалог с Россией, президент США Дональд Трамп оставил в стороне Европу. Вместе с тем до сих пор не очень понятно, что Европа может такого предложить, чтобы ее пригласили присоединиться к переговорному столу. Та повестка, которую европейцы озвучили публично, остается достаточно неконструктивной для Москвы», — заключает эксперт.

По мнению Чихачева, не стоит переоценивать значение этого звонка. «Он вряд ли приведет к изменению позиций сторон по ключевым вопросам, прежде всего — по Украине. Не стоит забывать, что подобные контакты уже имели место — например, в 2024 году — между президентом России и экс-канцлером Германии Олафом Шольцем, но они не стали поворотными точками», — замечает эксперт.

По его словам, стоит учитывать также, что роль Франции на Ближнем Востоке сегодня значительно уступает влиянию США и Великобритании. Кроме того, позиция Парижа по Ирану остается достаточно жесткой и односторонней, что затрудняет поиск компромиссов.

«Тем не менее сам факт сохранения диалога между Москвой и Парижем — пусть и ограниченного тематически — можно оценивать как позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что каналы связи между ядерными державами не полностью разорваны и при необходимости могут быть использованы. Но ждать кардинального перелома в российско-французских отношениях на этом этапе, безусловно, преждевременно», — замечает эксперт.