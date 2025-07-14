В чем заключается «маленький сюрприз», который Трамп приготовил России

Неделю назад Трамп заявил о недовольстве действиями Путина по Украине и сообщил: США готовят России «маленький сюрприз». Теперь президент США раскрыл, в чем он состоит

Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен Россией» из-за ее позиции насчет урегулирования конфликта на Украине, и пообещал ввести «очень суровые пошлины, если не будет сделки в течение 50 дней». С соответствующим заявлением он выступил в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

По его словам, речь идет о вторичных пошлинах «примерно в 100%». Законопроект сенатора Линдси Грэма, который предусматривает 500-процентные пошлины в отношении стран, покупающих нефть и газ у России, не будет иметь смысла, отметил Трамп.

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Помимо прочего, американский лидер сообщил о договоренности по поводу продажи оружия Европе, которая позволит ей осуществлять поставки другим странам, в том числе Украине. Он заявил, что новые поставки оружия Украине будут включать в том числе системы Patriot. Президент США добавил, что рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов, а нескольких из них — уже «в ближайшие дни».

«Координировать это будет НАТО, и они будут активно сотрудничать с Мэттом Уитакером, который здесь, отличный постпред. Он будет координировать все», — сказал он.

Трамп также выразил уверенность в том, что Россия и Украина предпримут шаги к урегулированию конфликта, и дело не дойдет до введения новых санкций США.

Что Трамп говорил о России в последнее время

В последние дни Трамп прямо заявлял, что недоволен действиями президента России Владимира Путина по части урегулирования на Украине. «Он все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно», — сказал он на заседании в Белом доме 8 июля и сообщил: США готовят России «маленький сюрприз».

В интервью NBC 11 июля он сказал, что «разочарован в России» и анонсировал на 14 июля «важное заявление» по России.

На выходных президент США вновь раскритиковал позицию Москвы и сообщил, что Вашингтон отправит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, в которых тот «отчаянно нуждается». «Путин действительно удивил многих. Он говорит красиво, а потом вечером всех бомбит. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится», — сказал Трамп журналистам на Объединенной военной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона (цитата по Reuters).

В Кремле заявляли, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа. «Скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — сказал 9 июля журналистам пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. И добавил: Москва намерена продолжать диалог с Вашингтоном и «линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений», а также рассчитывает, что США, несмотря на решение о возобновлении поставок оружия Киеву, продолжат усилия по урегулированию.

На каком фоне Трамп объявил о поставках

14 июля президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве спецпредставителя президента США по Украине генерала Кита Келлога. До этого они встречались 10 июля в Риме на Конференции по восстановлению Украины. По словам Зеленского, в Киеве они обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО), совместное производство оружия, закупки вооружений вместе с Европой, а также санкции против России и тех, кто ей помогает. «Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой», — написал президент Украины в Telegram. Три дня назад в Риме набор тем у Зеленского и Келлога был такой же.

США при Дональде Трампе решений об оружейных поставках не принимали. Они продолжались в рамках пакета объемом $3,86 млрд, который перед уходом из Белого дома одобрил Джо Байден. При Трампе Вашингтон дважды останавливал поставки — в первый раз в марте, через несколько дней после перепалки с Зеленским в Белом доме, а потом в начале июля, объяснив это «стандартной проверкой» предоставляемой США военной помощи. В обоих случаях пауза длилась около недели.

В Риме Зеленский также встречался с двумя сенаторами — республиканцем Линдси Грэмом (в России включен в перечень террористов и экстремистов) и демократом Ричардом Блюменталем. Они являются соавторами законопроекта о санкциях против России Sanctioning Russia Act of 2025, который дает президенту США возможность ввести пошлины в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российские газ, нефть и уран. «У нас с Блюменталем 85 соавторов в Сенате США, поддерживающих введение санкций Конгресса. И это настоящая «кувалда», которой президент Трамп может воспользоваться, чтобы нанести удар по экономике Путина и всем странам, поддерживающим путинскую военную машину», — сказал Грэм 13 июля в интервью CBS.

Кто будет платить за поставки

В этот же день с визитом в Вашингтон прибыл генсек НАТО Марк Рютте. В официальном анонсе сообщалось лишь о том, что помимо переговоров с Трампом у главы альянса также запланированы консультации с госсекретарем США Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и членами конгресса. При этом еще на прошлой неделе американский лидер заявил в интервью NBC, что США готовы согласовать с НАТО схему по отправке оружия Украине через альянс. «Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идет в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие [Украине], и НАТО платит за это оружие», — объяснил Трамп.

В альянсе до сих пор не комментировали эту сделку. Рютте написал 10 июля в соцсети X, что говорил с Трампом и «призвал лидеров пойти дальше, чтобы Украина получила больше боеприпасов и средств ПВО». Трамп, анонсируя поставки Patriot, заявил, что за них полностью заплатит Евросоюз. «Европейский союз платит за это. Мы ничего не платим, но мы отправим их», — заявил глава Белого дома.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил 13 июля в интервью La Tribune Dimanche, что европейские чиновники находятся в контакте с администрацией Трампа — «чтобы поддерживать высокий уровень помощи (Украине) в противовоздушной обороне». По его словам, роль США, которые располагают Patriot, решающая в этом вопросе. В то же время сама Франция, продолжил министр, переживает период нехватки мощностей, и ей придется подождать до следующего года, прежде чем она сможет предоставить Украине новые ракеты «земля-воздух» SAMP/T-NG.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил готовность своей страны профинансировать покупку двух ЗРК Patriot для Киева еще на Конференции по восстановлению Украины в Риме. «Я обсудил этот вопрос с Трампом и также попросил его поставить эти системы», — сказал глава правительства, уточнив, что министры обороны США и Германии ведут соответствующие переговоры, но окончательное решение еще не принято.

Зеленский на мероприятии в итальянской столице сообщил, что еще одну систему для Киева готова оплатить власти Норвегии. «Германия готова оплатить, у меня есть с ними договоренности, — две системы. Норвегия готова оплатить — у меня есть двусторонние договоренности с премьером — одну систему», — отметил украинский лидер.

В то же время в интервью The Financial Times от 14 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его страна не может передать Киеву Patriot из собственных запасов, поскольку на вооружении самой Германии осталось всего шесть таких ЗРК. «Это действительно слишком мало, особенно с учетом целей НАТО, которых мы должны достичь. Мы точно не можем предоставить больше», — добавил глава ведомства, напомнив, что ФРГ ранее предоставила Украине уже три такие системы. В этом же интервью Писториус также исключил возможность отправки Киеву дальнобойных ракет TAURUS.