 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Путин заявил о желании «европейских подсвинков» поживиться на России

Путин: США и «европейские подсвинки» хотели поживиться на развале России
США и Европа были уверены, что за короткое время смогут развалить Россию и «поживиться» на этом, однако все эти попытки провалились, сказал Путин

Путин заявил о желании «европейских подсвинков» поживиться на России
Video

США и «европейские подсвинки» были уверены, что за короткое время смогут развалить Россию и «поживиться» на этом, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Европейские подсвинки тут же включились в работу администрации Байдена в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», — сказал Путин.

Медведев показал школьникам мемы и цитату о «своре хрюкающих подсвинков»
Общество

Однако, по его словам, «все эти деструктивные» попытки Запада «полностью провалились». «Россия продемонстрировала свою устойчивость», — заверил президент.

«Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, — то, что Россия вернула себе статус полного суверенитета», — считает он. Россия, по его мнению, «стала во всех смыслах этого слова суверенной страной», вернув себе этот статус, «в том числе и в значительной степени» с участием вооруженных сил.

«Большая война», дипломатия и «подсвинки». Заявления Путина в Минобороны
Политика
Владимир Путин

Путин сказал, что нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом демонстрирует готовность вернуться к диалогу с Россией. «Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами», — добавил он.

Путин не раз заявлял о стремлении США и их союзников нанести России стратегическое поражение. Они хотят если не уничтожить Россию, то свести ее до ничтожной роли, утверждал он осенью прошлого года. Президент называл такие рассуждения на Западе «очередной большой ошибкой», поскольку это означает для России » прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Путин США Европа
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин связал состояние государственности Украины с «золотыми унитазами»
Политика
Путин объяснил, почему Россия не стала членом «цивилизованного Запада»
Политика
Путин заявил о военном пути при отказе Украины от диалога
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 16:38
МИД выразил соболезнования близким мальчика, убитого в школе в Одинцово Общество, 16:46
Первая ракетка мира расстался с тренером после семи лет работы Спорт, 16:45
В России предложили майнить на зарядке для электрокаров. Что происходит Крипто, 16:44
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине Политика, 16:44
Аутсорсинг: что это такое и как он поможет вашему бизнесу Образование, 16:43
Бронзит оценил шансы на «Оскаре» и объяснил другое имя режиссера в титрах
РАДИО
 Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Сказки, аниме и криминал: «Кинопоиск» отчитался об итогах 2025 года Life, 16:37
Власти обсудят «контрмеры» против ЕБРР и Нефтяного фонда НорвегииПодписка на РБК, 16:30
В Красноярске после ремонта открылся волон­тер­ский центр «Доброе дело» Пресс-релиз, 16:26
Мэр Тбилиси назвал введение в стране санкций против России нереалистичным Политика, 16:23
Мишустин предостерег россиян от мошенников в иностранных мессенджерах Общество, 16:16
Путин связал состояние государственности Украины с «золотыми унитазами» Политика, 16:08
Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры Политика, 16:06