Путин заявил о желании «европейских подсвинков» поживиться на России

США и Европа были уверены, что за короткое время смогут развалить Россию и «поживиться» на этом, однако все эти попытки провалились, сказал Путин

Video

США и «европейские подсвинки» были уверены, что за короткое время смогут развалить Россию и «поживиться» на этом, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Европейские подсвинки тут же включились в работу администрации Байдена в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», — сказал Путин.

Однако, по его словам, «все эти деструктивные» попытки Запада «полностью провалились». «Россия продемонстрировала свою устойчивость», — заверил президент.

«Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, — то, что Россия вернула себе статус полного суверенитета», — считает он. Россия, по его мнению, «стала во всех смыслах этого слова суверенной страной», вернув себе этот статус, «в том числе и в значительной степени» с участием вооруженных сил.

Путин сказал, что нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом демонстрирует готовность вернуться к диалогу с Россией. «Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами», — добавил он.

Путин не раз заявлял о стремлении США и их союзников нанести России стратегическое поражение. Они хотят если не уничтожить Россию, то свести ее до ничтожной роли, утверждал он осенью прошлого года. Президент называл такие рассуждения на Западе «очередной большой ошибкой», поскольку это означает для России » прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства».