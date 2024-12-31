Ужесточение миграционной политики, штрафы за утечку персональных данных, возможность конфисковывать имущество за фейки об армии, запрет пропаганды чайлдфри — какие законы разработали и приняли в 2024 году

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Ужесточение правил въезда и нахождения в России для мигрантов

В конце апреля группа депутатов внесла в Думу пакет законопроектов, которые вводили изменения в несколько федеральных законов, а также в КоАП. Закон был принят Думой 23 июля, президент Владимир Путин подписал его 8 августа.

Согласно документу, в отношении иностранцев, нарушивших закон в России, в том числе находящихся на территории страны незаконно, будет действовать режим высылки. Этот режим предполагает ряд ограничений для иностранца, например, запрет на покупку недвижимости и транспорта, на управление машиной, на свободное перемещение по территории России, вступление в брак, открытие новых счетов в банках, ограничение на снятие наличных.

Данные о тех, кто подпал под режим высылки, будут находиться в специальном реестре контролируемых лиц, его будет вести МВД. Выйти из режима высылки мигрант сможет после того, как данные о нем будут исключены из реестра. Это может произойти в нескольких случаях: после выезда из России; урегулирования правового положения в стране; отмены решения, послужившего основанием для введения режима высылки, или признания его судом незаконным; смерти иностранца.

Помимо этого, принятый закон сократил сроки временного пребывания мигрантов в России: с 90 суток в течение полугода до 90 суток в течение года.

Наказание за незаконную миграцию и тестирование на русский язык в школах

Еще один пакет «мигрантских» инициатив был принят осенью, в него вошли пять законопроектов. Их анонсировала и представляла в Думе вице-спикер Ирина Яровая. Ими, в частности, установлено, что:

Незаконное нахождение в России является отягчающим обстоятельством при совершении преступления

Организация незаконной миграции — это особо тяжкое преступление (если она совершается организованной группой и в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений)

Допускается внесудебная блокировка сайтов, содержащих информацию о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции.

Посредникам запрещено участвовать в приеме экзаменов у мигрантов на знание русского языка, основ истории и законодательства России, а соответствующий сертификат будут выдавать только организации, включенные в перечень, установленный правительством

Ужесточено наказание за подделку миграционных документов, а также за фиктивную регистрацию мигрантов и постановку на учет

Первые четыре законопроекта были приняты Госдумой 29 октября, пятый — 13 ноября. Президент подписал все инициативы в ноябре.

Помимо этого, осенью в Думу внесли законопроект об обязательном тестировании детей на знание русского языка при приеме в школы и о запрете брать тех, кто плохо знает язык. До этого Яровая заявляла, что обучение в школе невозможно без знания языка, и ситуация, при которой дети мигратов, учащиеся в школе, не владеют им, создает конфликты в учебных заведениях. Противники законопроекта отмечали, что пока не выстроена система обучения для тех, кто не пройдет экзамен по русскому языку.

Закон был принят 11 декабря, Совфед одобрил его 20 декабря, президент Путин подписал 28 декабря.

Заключение контракта на военную службу во время суда

В конце сентября Дума приняла закон, который разрешает заключать контракт на военную службу фигурантам уголовных дел на этапе рассмотрения их дела в суде. До этого контракт могли заключать либо те, чье дело еще не дошло до этапа рассмотрения в суде (на этапе следствия), либо те, кто уже осужден. Эта мера действует в период мобилизации, военного времени или военного положения.

Освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения госнаградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований (эти условия действуют и для других категорий граждан, пожелавших заключить контракт).

Президент подписал закон 2 октября.

Согласно Уголовному кодексу, контракт на военную службу не могут заключить люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ряд других, включая теракт, незаконный экспорт вооружения или военной техники, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, организацию преступного сообщества, контрабанду наркотиков, госизмену, шпионаж, диверсию, организацию экстремистского сообщества и т.д.



Расширение ответственности за вооруженный мятеж и госизмену

В конце года Госдума ужесточила наказание за некоторые преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, в частности, за вооруженный мятеж и госизмену.

Соответствующий законопроект в июле внесло правительство. Поправками был установлен новый минимальный срок заключения за совершение вооруженного мятежа — 15 лет вместо 12. Помимо этого, была дифференцирована ответственность за это преступление в зависимости от степени вовлеченности в него: за организацию теперь будут наказывать на срок от 15 до 20 лет, за участие — от 12 до 20 лет, а если мятеж привел к гибели человека или иным тяжким последствиям, наказание составит от 15 до 20 лет заключения со штрафом или без такового либо пожизненное лишение свободы.

Также может быть введена возможность освобождения участника вооруженного мятежа от уголовного наказания, если тот способствовал «предотвращению дальнейшего ущерба интересам» страны.

Ко второму чтению в этот законопроект были внесены поправки, которыми было расширено понятие госизмены. В соответствующую ст. 275 УК было добавлено примечание, согласно которому под противником будут пониматься другое государство, международная либо иностранная организация, «непосредственно противостоящие Российской Федерации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники»..

Обязанность регистрировать аккаунт с 10 тыс. подписчиков

В июле был принят закон, который обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в соцсетях с 10 тыс. подписчиков передавать о себе данные в Роскомнадзор. Агентство будет вести реестр таких страниц.

Для владельцев каналов, которые не зарегистрируются, предусмотрены ограничения: они не смогут размещать у себя рекламу, а другим каналам нельзя будет репостить их сообщения.

Обязанность зарегистрировать свой аккаунт вступила в силу 1 ноября. Тогда же на «Госуслугах» появилась специальная форма, через которую это можно сделать. С 1 января 2025 года владельцы соцсетей в течение суток и до выполнения требований должны будут ограничить доступ к блогам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе.

Деньги иноагентов

В течение года несколько раз ужесточалось регулирование деятельности россиян, которых власти признали иностранными агентами. Так, в феврале был принят закон, запретивший российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах, принадлежащих иноагентам. Под ресурсами понимаются сайты, блоги и социальные сети. Также нельзя рекламировать в СМИ и интернете принадлежащие иноагентам ресурсы.

За нарушение предусмотрены штрафы как для иноагентов (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц), так и для рекламодателей (до 300 тыс. руб.).

Весной был принят закон, запрещающий лицам со статусом иноагента участвовать в выборах всех уровней. Если человек захочет избираться, то до подачи документов он должен выйти из этого статуса. На снятие этого статуса депутатам или сенаторам дали 180 дней. Если избранный представитель не сможет этого сделать, его полномочия могут быть прекращены досрочно. То же касается и других выборных должностей, например депутатов законодательных органов власти регионов и губернаторов. За время действия закона депутатского мандата лишилось шесть депутатов региональных парламентов.

В конце года был внесен еще один законопроект, касающийся иноагентов, которым им предписывается хранить все доходы от использования результатов их интеллектуальной на специальных счетах. К таким доходам относятся те, что были получены от использования любых произведений — литературных и музыкальных, компьютерных программ, баз данных, фонограмм, изобретений, фирменных наименований, товарных знаков.

Деньги будут храниться на специальном рублевом счете. Снять их владелец сможет только после того, как добьется исключения из реестра иноагентов. При этом по решению суда средства со счета могут быть списаны «по обязательствам иностранного агента» в бюджет.

На этапе второго чтения добавилась норма о том, что на спецсчетах также должны храниться доходы от продажи недвижимости и транспортных средств или сдачи их в аренду, а также доходы в виде процентов по вкладам или дивидендов.

Запреты «пропаганды чайлдфри» и наркотиков в литературе и СМИ

В ноябре парламент принял, а президент подписал закон, которым запретил «пропаганду чайлдфри» в интернете, СМИ, кино и рекламе. В соответствующие федеральные законы были внесены поправки, которыми был введен запрет на распространение информации, «пропагандирующей отказ от деторождения». Кроме того, в КоАП также были прописаны штрафы за нарушение новых норм: для физический лиц от 50 тыс. до 400 тыс., для должностных лиц — от 100 тыс. до 800 тыс., для юридических лиц — от 800 тыс. 5 млн руб.

При этом наказание не грозит за распространение информации о монахах, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ним отказе от рождения детей.

Летом Госдума ввела запрет на пропаганду наркотиков, в том числе в произведениях литературы, кино, СМИ и интернете.

Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников заверял, что произведения литературы и искусства не подпадут под понятие пропаганды, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Он также обещал, что запрету не будут подвергаться произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года, в том числе классика. Размещение сведений о наркотиках в произведениях, опубликованных после этой даты, не будут считаться пропагандой при наличии соответствующей маркировки.

Закон начнет действовать 1 сентября 2025 года. Путин подписал его в начале августа этого года.

Закон о возможности исключить «Талибан» из списка террористов

В середине декабря Дума приняла закон, который разрешает приостанавливать запрет на деятельность террористических организаций, если они прекратили поддержку терроризма. В пояснительной записке говорилось, что с течением времени запрещенные организации могут прекращать свою деятельность, «направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлений». Однако в действующем законодательстве отсутствовал механизм, позволяющий в этом случае приостановить запрет этой организации.

Как отмечала представитель МИД Мария Захарова, этот механизм можно будет применить к признанному в России террористическим и запрещенному движению «Талибан», правящему в Афганистане.

Конфискация имущества за фейки об армии

В начале 2024 года Госдума всего за десять дней рассмотрела и приняла закон, который позволяет конфисковывать имущество за фейки о российской армии и публичные призывы к деятельности против безопасности страны. Законопроект внесли 22 января, приняли во втором и третьем чтении 31 января, после чего его одобрил Совет Федерации, а президент подписал 14 февраля. Это поправки в Уголовный кодекс, в том числе расширение перечня преступлений, к которым может быть применена статья 104.1 Уголовного кодекса о конфискации имущества, в которую добавились статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (207.3 УК) и призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК) из корыстных побуждений.

Ответственность за утечку персональных данных

В ноябре президент Путин подписал закон, ужесточающий ответственность для физлиц и юрлиц за утечку персональных данных. В КоАП были внесены поправки, которые устанавливают различные штрафы для граждан, должностных лиц и юрлиц за допущенные утечки персональных данных пользователей в зависимости от масштаба утечки. Также была введена административная ответственность за отказ заключать договор с потребителем, если он не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с использованием его биометрии.

Компаниям грозят штрафы в размере до 15 млн руб. при первом нарушении и до 3% от суммы выручки при повторном, для физических и должностных лиц максимальный размер штрафа составит до 400 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно.

Помимо этого, была введена уголовная ответственность за создание сайта или страницы на нем, заведомо предназначенных для незаконных хранения, передачи (распространения, предоставления, доступа) информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем.