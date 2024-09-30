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Яровая призвала проверять детей мигрантов на знание русского перед школой

Обучение в школе невозможно без владения языком и создает проблемы как для детей мигрантов, так и для учителей, заявила Яровая. Ребенок «совершенно точно должен знать язык, на котором он сможет усваивать материал», подчеркнула она
Ирина Яровая
Ирина Яровая (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Детей мигрантов необходимо проверять на знание русского языка перед принятием в школы в России, заявила глава комиссии Госдумы по миграционной политике, вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, передает корреспондент РБК.

«Обучение в школе — это получение знаний и воспитание. И главным коммуникативным инструментом, позволяющим решать эти задачи, является язык», — заявила она.

Яровая подчеркнула, что обучение в школе невозможно без знания языка, такая ситуация создает конфликтные ситуации в учебных заведениях и проблемы как для самого ребенка, и для учителей, «с которыми непонятно, как и кому справляться». «Поэтому мы убеждены, что необходимы обязательная диагностика и подготовка. До принятия в школу ребенок совершенно точно должен знать язык, на котором он сможет усваивать материал, общаться с педагогом и со сверстниками», — сказала вице-спикер.

Глава Рособрнадзора призвал не брать в школу без знания русского языка
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

О том, что дети мигрантов должны владеть русским языком на необходимом уровне для принятия в школы, говорил также глава Роспотребнадзора Анзор Музаев в июльском интервью РБК. «Почему мы должны брать в школу ребенка, который пришел в седьмой класс, не зная вообще ни единого слова на русском?» — задавался он вопросом. По словам Музаева, семьи мигрантов имеют возможность подготовиться к переезду в Россию, в том числе выучить язык, поскольку редко «за неделю решают собрать чемоданы».

В середине сентября Минпросвещения сообщило, что в некоторых российских школах есть «превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников», и в таких случаях нужны дополнительные меры для адаптации детей мигрантов, в том числе их предварительная диагностика на владение русским языком. До этого «Известия» написали со ссылкой на методические рекомендации ведомства, что министерство призывает принимать в класс не более трех детей иностранцев, которые плохо говорят по-русски.

Глава департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Алексей Благинин сообщал, что около 12%, или 25 тыс. детей-мигрантов в России по окончании учебного года не владеют или слабо владеют русским языком.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ирина Яровая русский язык Госдума мигранты Дети школы
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