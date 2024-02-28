Дума запретила рекламу у иноагентов
Госдума приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах людей, которых власти признали иностранными агентами. Запрет затрагивает сайты, блоги, социальные сети. За проголосовали 402 депутата Думы.
Закон также запрещает «рекламировать в СМИ и интернете» ресурсы, которые принадлежат людям, признанным властями иноагентами.
Если человек, которого Минюст внес в реестр иноагентов, продолжит размещение рекламы, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности.
Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб., говорится на сайте Думы.
«При этом если, скажем, речь идет об информационном сообщении, то при наличии соответствующей маркировки — что речь в нем идет об иностранном агенте — здесь никаких ограничений нет», — уточнял председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
На данный момент в реестре иноагентов числится 769 человек и организаций.
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