Дума запретила рекламу у иноагентов

Дума приняла в третьем чтении закон о запрете размещать рекламу у иноагентов

Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий рекламу у иноагентов. В случае его несоблюдения предусмотрены меры как для иноагентов, так и для рекламодателей. В реестре Минюста находится 769 человек и организаций

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах людей, которых власти признали иностранными агентами. Запрет затрагивает сайты, блоги, социальные сети. За проголосовали 402 депутата Думы.

Закон также запрещает «рекламировать в СМИ и интернете» ресурсы, которые принадлежат людям, признанным властями иноагентами.

Если человек, которого Минюст внес в реестр иноагентов, продолжит размещение рекламы, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности.

Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб., говорится на сайте Думы.

«При этом если, скажем, речь идет об информационном сообщении, то при наличии соответствующей маркировки — что речь в нем идет об иностранном агенте — здесь никаких ограничений нет», — уточнял председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Авторами этой инициативы стали 395 депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры думских фракций Владимир Васильев («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду»). Теперь документ должен одобрить Совет Федерации и президент Владимир Путин. Законопроект вступит в силу спустя десять дней после его подписания главой государства.

На данный момент в реестре иноагентов числится 769 человек и организаций.