Дума приняла закон о режиме высылки мигрантов

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали введение специального режима высылки для мигрантов, нарушивших закон. Им могут быть ограничены некоторые права, например свободные поездки по России или вождение автомобиля

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику и, в частности, вводящие новый режим высылки для мигрантов. Их рассмотрели сразу во втором и третьем чтениях на заседании во вторник.

Пакет из двух законопроектов в Думу внесла в конце апреля группа депутатов от всех пяти фракций. Один законопроект вносит изменения в несколько федеральных законов, в том числе касающихся правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России, другой — в КоАП.

Проекты законов устанавливают новый правовой режим высылки для мигрантов: он будет распространяться на иностранцев, которые незаконно находятся в России, а также тех, кто совершил правонарушения. Против них могут быть введены различные ограничения, например запрет на покупку недвижимости и транспорта, на управление машиной, на свободное перемещение по территории России, вступление в брак, открытие новых счетов в банках. Ко второму чтению добавилась поправка, вводящая запрет также на «осуществление иных банковских операций», кроме денежных переводов для уплаты обязательных платежей. Кроме этого, подпавший под режим высылки мигрант сможет снимать наличными до 30 тыс. руб. в месяц.

Данные тех, кто подпадет под режим высылки, будут содержаться в специальном реестре контролируемых лиц. К этапу второго чтения депутаты уточнили, что сведения о мигранте будут размещаться на официальном сайте оператора этого реестра в открытом доступе. Вести реестр будет МВД. Со дня размещения сведений в реестре иностранец будет считаться уведомленным об этом.

Законопроект предусматривает возможность для мигранта выйти из режима высылки. Для этого данные о нем должны быть исключены из реестра. Это будет происходить в нескольких случаях: после выезда из России; урегулирования правового положения в стране; отмены решения, послужившего основанием для введения режима высылки; смерти иностранца. Ко второму чтению добавилось еще одно основание — признание судом незаконным решения, ставшего основанием введения режима высылки.

Выехать из России иностранец сможет в том числе по паспорту с истекшим сроком действия либо по паспорту, имеющему «технические неисправности», но позволяющему идентифицировать человека. Эта норма также была добавлена ко второму чтению законопроекта.

Помимо этого, законопроект разрешает помещать выдворяемых из России иностранцев в спецучреждение на срок до 48 часов. Такая норма также содержится в поправках ко второму чтению. Попасть в спецучреждение мигрант может по решению директора ФСБ, главы МВД, территориальных органов ведомства, руководителей пограничных органов и их заместителей. При этом сохраняется действующая норма, при которой мигрантов могут помещать в спецучреждение на срок не более 90 суток по решению суда.

Кроме того, принятые во вторник законы сокращают сроки временного пребывания мигрантов в России. Если сейчас они могут находиться в стране не более 90 суток в течение полугода, то поправками еще на этапе первого чтения было установлено, что 90 дней мигрант сможет находиться в стране в течение года.

Первое чтение законопроекты прошли 18 июня.

В начале апреля свое видение того, какие изменения необходимо внести в российскую миграционную политику, представило МВД. Ведомство анонсировало масштабный законопроект в этой сфере. Например, оно предложило ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование для всех приезжающих в страну иностранцев, создать цифровой профиль иностранца, в котором были бы собраны данные о нем из разных систем, ввести единый миграционный документ вместо нескольких разных, выдаваемых сейчас, и так далее.

Ряд новаций, предложенных МВД, схожи с теми, которые предложили депутаты. Так, ведомство также предложило сократить сроки безвизового пребывания в России с 90 суток в течение полугода до 90 суток в течение года, ввести режим контролируемого пребывания, а также ряд штрафных мер за нарушения.

Законопроект МВД пока не внесен в Думу и не был обнародован в полном формате.