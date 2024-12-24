Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется весной 2025 года

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В России тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы стартует 1 апреля 2025 года. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, Рособрнадзор уже завершает подготовку методических материалов, систем тестирования и критериев оценки.

«Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — сказал зампред правительства.

Ежегодно в российские школы поступают примерно 155 тыс. детей мигрантов, добавил Чернышенко.

Правительство России поддержало проект закона о запрете приема в школы детей иностранцев, которые плохо знают русский язык, 9 декабря. Через три дня соответствующий закон приняли в Госдуме. За него проголосовали 409 депутатов, один проголосовал против. Во время прямой линии 19 декабря президент Владимир Путин также поддержал новый закон.

Согласно законопроекту, дети, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, не будут допущены к учебе. Порядок проведения такого экзамена должно установить Министерство просвещения. В ведомстве отметили, что тестирование будут проводить бесплатно.