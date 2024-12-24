 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется весной 2025 года

Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы стартует 1 апреля 2025 года. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, Рособрнадзор уже завершает подготовку методических материалов, систем тестирования и критериев оценки.

«Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — сказал зампред правительства.

Ежегодно в российские школы поступают примерно 155 тыс. детей мигрантов, добавил Чернышенко.

Минпросвещения рассказало о тестах по русскому языку для детей мигрантов
Политика
Владимир Путин

Правительство России поддержало проект закона о запрете приема в школы детей иностранцев, которые плохо знают русский язык, 9 декабря. Через три дня соответствующий закон приняли в Госдуме. За него проголосовали 409 депутатов, один проголосовал против. Во время прямой линии 19 декабря президент Владимир Путин также поддержал новый закон.

Согласно законопроекту, дети, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, не будут допущены к учебе. Порядок проведения такого экзамена должно установить Министерство просвещения. В ведомстве отметили, что тестирование будут проводить бесплатно.

Читайте РБК в Telegram.

Как упал трафик YouTube в России. Инфографика

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

В Японии разработают прототип лунного поселения

Суд оштрафовал Никиту Михалкова

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дмитрий Чернышенко вице-премьер мигранты русский язык прием детей в школы
Материалы по теме
Власти Москвы анонсировали выпуск справочника для мигрантов
Общество
Минпросвещения рассказало о тестах по русскому языку для детей мигрантов
Политика
Путин не увидел необходимости в отдельном ведомстве по мигрантам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
Автоматизатор в цеху: как и зачем на производстве внедряют ИИТренды, 08:16
WP сообщила о дилемме для Трампа из-за войск США в СирииПолитика, 08:15
В США раскрыли эксперименты ЦРУ по «контролю над разумом»Политика, 08:11
Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется весной 2025 годаПолитика, 08:10
ВЭБ предложил привлечь частных инвесторов в проекты техсуверенитетаФинансы, 08:02
Как разморозить пенсионные накопленияРБК и ВТБ, 07:50
В Пакистане анонсировали появление прямого ж/д сообщения с РоссиейОбщество, 07:40
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Ночлежка» и власти Москвы поспорили о пунктах обогрева бездомныхОбщество, 07:30
Правительство до 2031 года запретило майнинг в десяти регионах РоссииПолитика, 07:30
Минздрав объявил о проверке психбольницы в Краснодаре после жалобы ПутинуОбщество, 07:13
Какие перспективы у финансового рынка в условиях высоких ставокОтрасли, 07:11
Над Россией за ночь сбили четыре дрона ВСУПолитика, 07:09
Русский эрзац. У какого бизнеса будут проблемы в 2025 годуPro, 07:02
Как построить сквозную систему аналитики бизнесаРБК и СберАналитика, 07:02