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Общество ,  
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Путин подписал закон о пропаганде наркотиков в искусстве

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому за распространение литературы с информацией о наркотиках без надлежащей маркировки будут налагаться штрафы до 600 тыс. руб. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Новые меры вступят в силу 1 сентября 2025 года.

«Запрещается пропаганда наркотических средств <...> и их аналогов <...>, то есть распространение информации и (или) материалов, в том числе в средствах массовой информации», — говорится в тексте закона.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Как следует из документа, произведения литературы и искусства, которые содержат информацию о таких веществах, должны обязательно сопровождаться маркировкой о вреде наркотиков, незаконности их оборота и ответственности за это.

В противном случае предусмотрены штрафы:

  • в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб для физлиц;
  • в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица;
  • в размере от 300 тыс. до 600 тыс. руб. для юрлиц.

Новые меры не будут касаться произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года и в которых наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Кроме того, речь не идет о материалах оперативно-разыскной деятельности, научных, учебных, медицинских и фармацевтических изданиях.

Законопроект об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков внесли в Госдуму в марте 2023 года. Позже депутаты предложили ввести штрафы за пропаганду наркотиков в произведениях искусства и литературы.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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