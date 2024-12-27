Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

К критериям пропаганды чайлдфри предлагают отнести оправдание отказа от деторождения и информацию о преимуществе бездетной жизни. Ранее юристы и представители стримингов выражали опасения из-за возможности широкой трактовки закона

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Роскомнадзор предложил критерии для оценки материалов на предмет наличия пропаганды чайлдфри. Соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных и правовых актов. Перечисленные в нем критерии будут выступать основанием для блокировки интернет-ресурсов за распространение запрещенной в России информации.

В проекте приказа Роскомнадзора предлагается добавить к уже установленным критериям оценки информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, смену пола новые — они будут относиться к пропаганде чайлдфри. Это будет следующая информация:

«убеждение адресата ‎в необходимости отказа от деторождения»;

оправдание отказа от деторождения;

информация «о преимуществе отказа от деторождения ‎над рождением детей»;

обоснование «преимущества отказа от деторождения над рождением детей»;

формирование «искаженного или отрицательного образа беременности, материнства, отцовства и детства;

формирование «положительного отношения к бездетности».

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за «пропаганду чайлдфри» в интернете, СМИ, кино и рекламе, в конце ноября 2024 года. Поправки внесены в статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях и будут работать по аналогии с уже принятым запретом на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. За нарушение новой нормы для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 400 тыс. руб., для должностных — до 800 тыс. руб., для юридических — до 5 млн руб.

Ранее юристы отмечали риски в правоприменении новой нормы из-за возможности ее чрезмерной интерпретации. Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко, например, указывал, что по закону пропагандой чайлдфри можно будет признавать все, что «публично относит бездетность к социально приемлемому поведению». Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай соглашалась, что гипотетически даже разговоры между мужем и женой, «эмоционально обсуждающими неготовность к деторождению из-за тяжелых финансовых условий во время поездки в метро», может попасть под запрет.

Критиковал предложение о запрете пропаганды чайлдфри и Совет по правам человека при президенте: глава СПЧ Валерий Фадеев утверждал, что у чайлдфри нет сильного влияния в российском обществе, хотя у него «идеи вредные». Источник РБК в одном из онлайн-кинотеатров обращал внимание на возникающие риски, аналогичные закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и их демонстрации несовершеннолетней аудитории. За нарушение этой нормы многие видеосервисы получали миллионные штрафы.