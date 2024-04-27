В Госдуме предложили новый режим высылки мигрантов из России

В стране создадут Реестр контролируемых лиц, куда попадут мигранты без права законно пребывать в России. Для них будут действовать режим высылки и запреты. Попавших в реестр обяжут назвать МВД дату, место и маршрут выезда за рубеж

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение нового режима высылки нелегальных мигрантов из России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта — депутаты Дмитрий Вяткин, Константин Затулин, Сергей Леонов, Николай Новичков, Казбек Тайсаев и Антон Ткачев.

Депутаты предлагают ввести в законодательство понятие «режим высылки».

Это правовой режим, применяемый, согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований, сказано в законопроекте.

Под режим высылки будут попадать мигранты, которые не имеют права законно оставаться в стране. Он будет действовать со дня внесения сведений о таком мигранте в специальный Реестр контролируемых лиц. Соответственно, со дня исключения этих сведений из реестра действие режима высылки прекращается.

Согласно законопроекту, мигрант сохраняет право въезжать в Россию и оставаться в стране, если «воздерживается от деятельности в ущерб интересам Российской Федерации», соблюдает ее законы и Конституцию. Так, чтобы остаться в России законно, иностранец обязан:

бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям России;

уважать многообразие укладов жизни населения;

не препятствовать реализации прав и свобод граждан, деятельности органов власти и должностных лиц;

не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику страны;

«уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке, как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом»;

не финансировать действия, обозначенные выше, и не содействовать им иным образом, а также не привлекать к ним других граждан.

Иностранцы, попавшие в реестр, должны в установленный срок приходить в органы МВД, если им выдают соответствующие предписания. Также они должны соблюдать запреты и сообщать властям о местонахождении, смене места пребывания и причинах, мешающих самостоятельно покинуть страну. Мигранты также будут обязаны сообщать дату, место и маршрут запланированного выезда из России.

Законопроект предусматривает для попавших в реестр следующие ограничения:

запрет на регистрацию юридического лица и ИП;

запрет на покупку недвижимости, машины «и других видов техники». Государственная регистрация недвижимости и прав собственности на нее также будет ограничена, то же касается автомобилей;

запрет на заключение брака;

запрет менять место жительства без разрешения контролирующего органа;

запрет покидать регион пребывания, кроме как для выезда из страны.

Внесенные в реестр иностранцы не смогут водить машину, их не допустят к экзамену на права и не выдадут водительское удостоверение. Обмену документ подлежать также не будет.

Кроме того, мигранты не смогут открывать счета в банках и переводить средства. Они смогут распоряжаться лишь 30 тыс. руб. в месяц со счета. Деньги позволят тратить только на покупку товаров, уплату штрафов и документы для выезда из страны. Выдавать кредиты и микрозаймы таким иностранцам будет запрещено

Также законопроект предусматривает «иные ограничения», согласно российским законам.

Если мигрант не будет соблюдать все требования, его депортируют принудительно.