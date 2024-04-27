В Госдуме предложили новый режим высылки мигрантов из России
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение нового режима высылки нелегальных мигрантов из России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта — депутаты Дмитрий Вяткин, Константин Затулин, Сергей Леонов, Николай Новичков, Казбек Тайсаев и Антон Ткачев.
Депутаты предлагают ввести в законодательство понятие «режим высылки».
Это правовой режим, применяемый, согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований, сказано в законопроекте.
Под режим высылки будут попадать мигранты, которые не имеют права законно оставаться в стране. Он будет действовать со дня внесения сведений о таком мигранте в специальный Реестр контролируемых лиц. Соответственно, со дня исключения этих сведений из реестра действие режима высылки прекращается.
Согласно законопроекту, мигрант сохраняет право въезжать в Россию и оставаться в стране, если «воздерживается от деятельности в ущерб интересам Российской Федерации», соблюдает ее законы и Конституцию. Так, чтобы остаться в России законно, иностранец обязан:
- бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям России;
- уважать многообразие укладов жизни населения;
- не препятствовать реализации прав и свобод граждан, деятельности органов власти и должностных лиц;
- не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику страны;
- «уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке, как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом»;
- не финансировать действия, обозначенные выше, и не содействовать им иным образом, а также не привлекать к ним других граждан.
Иностранцы, попавшие в реестр, должны в установленный срок приходить в органы МВД, если им выдают соответствующие предписания. Также они должны соблюдать запреты и сообщать властям о местонахождении, смене места пребывания и причинах, мешающих самостоятельно покинуть страну. Мигранты также будут обязаны сообщать дату, место и маршрут запланированного выезда из России.
Законопроект предусматривает для попавших в реестр следующие ограничения:
- запрет на регистрацию юридического лица и ИП;
- запрет на покупку недвижимости, машины «и других видов техники». Государственная регистрация недвижимости и прав собственности на нее также будет ограничена, то же касается автомобилей;
- запрет на заключение брака;
- запрет менять место жительства без разрешения контролирующего органа;
- запрет покидать регион пребывания, кроме как для выезда из страны.
Внесенные в реестр иностранцы не смогут водить машину, их не допустят к экзамену на права и не выдадут водительское удостоверение. Обмену документ подлежать также не будет.
Кроме того, мигранты не смогут открывать счета в банках и переводить средства. Они смогут распоряжаться лишь 30 тыс. руб. в месяц со счета. Деньги позволят тратить только на покупку товаров, уплату штрафов и документы для выезда из страны. Выдавать кредиты и микрозаймы таким иностранцам будет запрещено
Также законопроект предусматривает «иные ограничения», согласно российским законам.
Если мигрант не будет соблюдать все требования, его депортируют принудительно.
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