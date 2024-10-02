Путин разрешил освобождать подсудимых при поступлении на военную службу

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Президент Владимир Путин подписал два закона, которые разрешают освобождать подсудимых от уголовной ответственности в случае призыва их на военную службу, заключением контракта с Минобороны или призывом на службу в период мобилизации. Изменения вносятся в уголовно-процессуальный кодекс и закон о военной службе. Документы размещены на портале правовой информации.

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