 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о конфискации имущества за ряд преступлений против безопасности России, в частности, за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает изменения в несколько статей УК и УПК, его авторами выступили 395 депутатов (почти 90% от общего количества). Законопроект внесли в Думу 22 января. Этап первого чтения он прошел 24 января, после этого на представление поправок было отведено три дня.

Дума рассмотрит конфискацию имущества по делам о фейках. Что это значит
Политика
Государственная дума Российской Федерации, Москва

Поправками предлагалось дополнить п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК (конфискация имущества), который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения определенных преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (ст. 207.3, была введена в УК в марте 2022 года) и публичные призывы, направленные против безопасности государства (ст. 280.4, введена в УК в июле 2022 года). При этом к этим статьям в перечне было добавлено условие: «если преступление совершено из корыстных побуждений».

Материал дополняется.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума фейк конфискация имущества
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
Шойгу заявил о лучшем периоде в отношениях России и Китая в военной сфере Политика, 13:27
ЦБ сообщил о нехватке денег иностранцев для обмена активов инвесторов Финансы, 13:26
«Обилие сухого пороха»: почему компании бросились скупать конкурентов Pro, 13:23
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 13:22
В Германии и Великобритании конфисковали криптовалюту на $4 млрд Крипто, 13:21
Песков заявил о конфликтах в Киеве после сообщений об отставке Залужного Политика, 13:14
В России разрешат легализацию иностранных документов не только в Москве Политика, 13:10
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
X5 Group вошла в топ-10 рейтинга hh.ru и стала лучшим ретейлером Отрасли, 12:56
Эстонский генерал связал проблемы в работе GPS c Россией Политика, 12:54
ЦБ проверит обвал акций СПБ Биржи на фоне рассылки об остановке торгов Инвестиции, 12:52
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии Политика, 12:50
Борис Надеждин сдал 105 тыс. подписей в ЦИК Политика, 12:48
Кому будет трудно получить ипотеку в 2024 году РБК Недвижимость, 12:43
Кредит или альтернативные источники: где выгоднее брать деньги на бизнес Pro, 12:40