Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о конфискации имущества за ряд преступлений против безопасности России, в частности, за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает изменения в несколько статей УК и УПК, его авторами выступили 395 депутатов (почти 90% от общего количества). Законопроект внесли в Думу 22 января. Этап первого чтения он прошел 24 января, после этого на представление поправок было отведено три дня.

Поправками предлагалось дополнить п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК (конфискация имущества), который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения определенных преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (ст. 207.3, была введена в УК в марте 2022 года) и публичные призывы, направленные против безопасности государства (ст. 280.4, введена в УК в июле 2022 года). При этом к этим статьям в перечне было добавлено условие: «если преступление совершено из корыстных побуждений».

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