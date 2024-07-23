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Новые законы в России ,  
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Дума приняла закон о наказании за пропаганду наркотиков в книгах и кино

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Новые законы в России
Пропаганда наркотиков, в том числе в произведениях искусства, будет наказываться лишением свободы на срок до двух лет. Депутаты-коммунисты выступили против, указывая на нарушение юридических принципов в новых поправках
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума в третьем чтении приняла пакет законопроектов, которые запрещают пропаганду наркотиков, в том числе в произведениях литературы, кино, СМИ и интернете, передает корреспондент РБК.

Начало действия запрета сдвинули с 1 июня на 1 сентября 2025 года.

Введение уголовного закона за пропаганду наркотиков в интернете для лиц, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичные нарушения, не поддержали депутаты фракции КПРФ.

Уголовная ответственность законом предусмотрена в случае, когда пропаганда наркотиков велась в интернете лицом, дважды в течение года привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние или лицом, имеющим судимость за такое преступление. Она будет наступать после двукратного привлечения к ответственности по административным статьям. Поправки в УК предполагают различные наказания — от штрафов до лишения свободы на срок до двух лет.

Как объяснил на заседании депутат-коммунист Юрий Синельщиков, его партия выступает против принципа преюдиции (то есть против того, чтобы суд, рассматривающий уголовное дело, принимал без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица).

Синельщиков обратил внимание, что нарушители в случае принятия закона будут привлекаться к уголовному делу без расследования первых административных правонарушений.

«Участковый вот протокол написал, и давайте этому поверим и на этом основании сделаем уголовное наказание», — возмутился депутат.

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Майкл Трэвис Лик (справа)&nbsp;

Сперва за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением маркировки законопроект устанавливает предупреждение или штраф — для физлиц он составит 2-4 тыс. руб., для должностных лиц и самозанятых 10-30 тыс. руб., для юрлиц 300-600 тыс. руб. За пропаганду наркотиков штраф для граждан составит 4-5 тыс., юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штрафы будут выше, если пропаганда велась через интернет.

Материал дополняется.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Мария Лисицына Мария Лисицына, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума наркотики
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