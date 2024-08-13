Верховный суд предложил освобождать подсудимых за участие в спецоперации

Сейчас рассчитывать на смягчение приговора после заключения контракта могут обвиняемые на стадии следствия или уже осужденные. В ВС предложили дать такую возможность и подсудимым, чьи дела рассматриваются судом

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Верховный суд (ВС) России предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации. Соответствующий законопроект представлен на пленуме ВС для внесения в Госдуму, передает «РИА Новости».

В настоящее время такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных. В случае призыва или подписания контракта их уголовное дело приостанавливается. Его прекратят совсем, если они получат госнаграду, достигнут предельного возраста, покинут службу по состоянию здоровья или боевые действия завершатся. Пленум предлагает распространить эти нормы на подсудимых, чьи дела уже рассматриваются в суде.

«Законопроектом предлагается <...> установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации либо заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, а равно проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время», — сказано в пояснительной записке к проекту.

В 2023 году был принят закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», который дал возможность осужденным за уголовные преступления заключать контракт о службе в армии и получить соответствующие гарантии. В марте Дума также одобрила законопроекты, предлагающие механизм освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта на службу.

Этот механизм коснется только подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести. Исключениями станут преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, половой неприкосновенности несовершеннолетних и связанные с терроризмом.