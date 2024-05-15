Путин подписал закон о запрете иноагентам избираться на всех выборах

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Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает россиянам, включенным в реестр иностранных агентов, участвовать в выборах на любых уровнях.

Поправки, которые ранее приняли Госдума и Совет Федерации, внесены в том числе в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», объединяющий в себе все ограничения для иностранных агентов.

Иноагенты не смогут занимать должности в органах публичной власти, в том числе выборные. Те из иноагентов, кто решат участвовать в выборах, будут обязаны «прекратить» этот статус. В ином случае это будет основанием для отмены регистрации на выборах. Кроме того, полномочия депутата или сенатора смогут прекратить досрочно в случае, если его признают иностранным агентом. То же касается и других выборных и других выборных должностей, например депутатов законодательных органов власти регионов и губернаторов.

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