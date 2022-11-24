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Военная операция на Украине ,  
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24.02–24.11. Инфографика

Что произошло в России и мире за последние девять месяцев — в инфографике РБК

Военная операция

31 октября Владимир Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России. На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что отдельный указ о завершении частичной мобилизации не требуется.

9 ноября командующий группировкой войск в зоне операции Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. 11 ноября Минобороны сообщило, что с правого берега вывели более 30 тыс. военнослужащих, 5 тыс. единиц военной техники и материальное имущество. Суровикин отмечал, что из города было эвакуировано более 115 тыс. гражданских.

14 ноября в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Павловки, а 18 ноября — Опытного в ДНР.

15 ноября две ракеты упали в польском селе Пшеводув, в 8 км от границы с Украиной. Минобороны России сообщило о массированном ударе по военной и энергетической инфраструктуре Украины, отметив, что удары в тот день наносились не ближе 35 км от украинско-польской границы. Через несколько часов после инцидента президент Украины Владимир Зеленский возложил на Россию ответственность за «ракетный удар» по территории Польши, назвав это существенной эскалацией. 16 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракеты с высокой долей вероятности принадлежали украинской ПВО, с похожими заявлениями выступили США и НАТО. 17 ноября Зеленский заявил, что, пока идет расследование, нельзя быть уверенными на 100%, обломки чьей именно ракеты упали в Польше.

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17 ноября Россия, Украина, Турция и ООН продлили срок действия зерновой сделки еще на 120 дней. 29 октября Россия приостанавливала участие в сделке из-за атак беспилотников по кораблям Черноморского флота, но 2 ноября сообщила, что получила гарантии неиспользования гумкоридора в военных целях от Украины, и возобновила свое участие.

18 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о фортификационных работах на полуострове. 21 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании «засечной черты» на границе с Украиной.

18 ноября в Сети появилось видео предполагаемой казни российских пленных украинскими военными. Минобороны России назвало эти кадры «видеосвидетельствами массовой кровавой расправы», СК возбудил уголовное дело. 19 ноября ООН призвала все стороны конфликта расследовать сообщения о нарушениях прав человека. 22 ноября украинская прокуратура начала уголовное производство против самих российских военных, заявив, что те открыли огонь по украинским военнослужащим, имитировав сдачу в плен.

23 ноября «Укрэнерго» сообщило об экстренных отключениях электричества по всей стране после ударов, без света остались большинство украинцев. Ранее председатель правления компании Владимир Кудрицкий заявил, что объектам энергетики нанесен «колоссальный» ущерб и они не могут генерировать необходимый объем энергии, а мэр Киева Виталий Кличко сказал, что в случае «худшего сценария» часть гражданского населения столицы придется эвакуировать.

Что произошло в экономике

Сколько санкций и ограничений ввели в отношении России

14 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России». Резолюцию поддержали 94 страны, 14 стран проголосовали против, а 73 — воздержались. Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы. Постпред России Василий Небензя назвал положения проекта «юридически ничтожными», добавив, что это «попытка легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права».

23 ноября Европарламент признал Россию государством — спонсором терроризма. За принятие резолюции проголосовали 494 депутата, против — 58, 44 воздержались. В законодательстве ЕС отсутствует такой термин, потому решение Европарламента не будет иметь правовых последствий для России.

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