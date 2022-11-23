Политика ,
0
Европарламент назвал Россию в резолюции спонсором терроризма
Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Россию страной-спонсором терроризма
Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма на фоне спецоперации на Украине.
Европарламент в среду проголосовал по резолюции о признании России страной-спонсором терроризма на фоне военных действий на Украине. За выступили 494 депутата из 596, против выступили 58 депутатов, еще 44 воздержались. Принятие резолюции сопровождалось аплодисментами.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер. Также в законодательстве ЕС отсутствует термин «страна-спонсор терроризма», и потому решение Европарламента не будет иметь правовых последствий для России.
Материал дополняется