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Песков заявил, что точка в частичной мобилизации поставлена и без указа

Пресс-секретарь Песков: в частичной мобилизации поставлена точка, указ не нужен
Заключение об отсутствии необходимости в указе дало государственно-правовое управление президента, пояснил Песков. Накануне Путин пообещал посоветоваться с юристами о том, нужен ли такой документ
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В России завершилась частичная мобилизация, указ об этом не требуется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы на счет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — сказал Песков. Президент Владимир Путин заявил накануне, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен, но он обсудит с юристами, нужно ли указом объявлять об этом.

Отвечая на вопрос, сохраняет ли силу прошлый указ о частичной мобилизации, Песков отметил, что «этот указ выполнен». «Там речь шла о конкретном количестве — до 300 тыс. человек», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее с такой же позицией выступил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. По его утверждению, для завершения мобилизации указ не нужен.

Песков накануне говорил, что россиян уведомят в случае президентского указа о завершении частичной мобилизации, а также посоветовал ориентироваться на слова министра обороны Сергея Шойгу, доложившего о ее завершении.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. Всего планировалось призвать 300 тыс. человек из запаса, по словам министра, это задание выполнено. Минобороны объявило, что вручение повесток гражданам прекращается, а военкоматы должны вернуться к исполнению обязанностей в штатном режиме. В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и контрактников, отметили в ведомстве.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Юлия Выродова Юлия Выродова
Дмитрий Песков Кремль указ частичная мобилизация

Владимир Путин

политик, президент России

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