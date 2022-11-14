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Военная операция на Украине ,  
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины

Документ поддержали 94 страны, против создания механизма компенсаций Украине за нанесенный в ходе военных действий ущерб выступили 14 стран, включая Россию. Москва назвала резолюцию юридически ничтожной
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая предусматривает создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России», передает Reuters.

Соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Документ предусматривает создание международного реестра для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации…».

Постпред России Василий Небензя в ходе заседания заявлял, что авторы резолюции намерены получить возможность использовать замороженные российские активы для финансирования поставок оружия Украине и погашения долгов за уже переданное Киеву вооружение. По словам Небензи, подобная резолюция будет «иметь системные последствия для деятельности ООН».

«С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права», — охарактеризовал дипломат документ.

Резолюцию поддержали 94 страны, против проголосовали только 14 стран, 73 — воздержались. Помимо России против резолюции проголосовали Китай, Белоруссия, Багамы, Куба, КНДР, Зимбабве, Эритрея, Центральноафриканская республика, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа и Сирия.

Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы и носят характер рекомендаций.

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Западные страны пытаются через Генассамблею ООН придать «некую видимость легитимности» своим попыткам присвоить замороженные активы России, однако полномочий по созданию механизма для взимания «репараций» Украине у ГА ООН нет, заявлял накануне внесения резолюции на рассмотрение зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Точных оценок ущерба, понесенного Украиной в ходе конфликта, начавшегося 24 февраля, нет. В сентябре премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина оценивает ущерб от военных действий в $326 млрд — в эту сумму он включил только прямой физический ущерб. Президент Украины Владимир Зеленский в мае оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в $600 млрд. Обе оценки были даны до волны ударов по объектам энергетической и критической инфраструктуры страны.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ООН резолюция Генассамблея ООН репарации Военная операция на Украине
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