Губернатор Гладков: в Белгородской области создадут «засечную черту» на границе с Украиной

В Белгородской области создадут «засечную черту» на границе с Украиной

Ранее Гладков сообщал, что в регионе начали возводить защитные сооружения. Похожая работа ведется и в других приграничных регионах

Вячеслав Гладков (Фото: Правительство Белгородской области)

В Белгородской области формируют «засечную черту» на границе с Украиной из-за напряженной обстановки и обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции в понедельник, передает ТАСС.

«Мы готовимся к различным вариантам, <...> поэтому, начиная с апреля, и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. <…> Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — сказал он.

Гладков добавил, что намеренно не сообщает подробностей, так как информация из открытых источников может отслеживаться противником.

Засечная черта - система оборонительных сооружений из деревянных засечек, применявшаяся на Руси с X века на южных и восточных границах страны. В середине XVII была создана укрепленная линия получившая название Белгородская черта, центром которой был Белгород, в нее входили еще несколько населенных пунктов.

19 октября президент Владимир Путин объявил о введении среднего уровня реагирования в регионах, находящихся вблизи с границей Украины. Это Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь.

При действии такого режима местным властям разрешается проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне, мероприятия по гражданской обороне», усиливать охрану общественного порядка и важных объектов инфраструктуры, временно отселять жителей в безопасные районы и т. д.

После этого в приграничных регионах начали сообщать о возведении защитных сооружений. Гладков 23 октября опубликовал фотографии устанавливаемых бетонных треугольников, которые похожи на «зубы дракона» — активно использовавшиеся во время Великой Отечественной войны сооружения для создания преград на пути движения танковых колонн.

В соседней Курской области, сообщил в тот же день губернатор Роман Старовойт, возвели две усиленные линии обороны, а третью должны были завершить в ноябре. Глава Крыма Сергей Аксенов в ноябре рассказал о ведении фортификационных работ в республике.

В начале ноября стало известно, что ЧВК Вагнера создаст «центры подготовки ополченцев» в Курской и Белгородской областях. В Белгородской области уже действуют добровольные народные дружины, которые в том числе помогают правоохранительным органам обеспечивать правопорядок в приграничных районах.