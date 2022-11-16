Президент Польши назвал падение ракеты случайностью

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 62,63 (+0,47) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 60,31 (-0,09) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Финская Gasum заявила, что суд счел необязательным оплату газа в рублях Бизнес, 15:20
ЦУМ запустил платформу для перепродажи люксовых вещей Бизнес, 15:17
«Финам» запустил внебиржевые торги замороженными активами Инвестиции, 15:17
Ушедшего из «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на три матча за мат Спорт, 15:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:14
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 15:12
Что такое эковата: свойства, плюсы и минусы утеплителя Недвижимость, 15:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин заявил, что банки «пьют кровь из пенсионеров до гробовой доски» Политика, 15:10
Бывшему режиссеру «Ералаша» уменьшили срок за педофилию Общество, 15:09
Что такое платоническая любовь. Объясняют психологи Life, 15:08
НАТО не исключило падения в Польше ракеты украинской системы ПВО С-300 Политика, 15:02
Падение ракет в Польше. Что известно к 15:00 Политика, 15:01
К каким последствиям может привести падение ракет в Польше Политика, 14:54
Как люди оказываются без дома и как им помочь Партнерский проект, 14:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Польши назвал падение ракеты случайностью

Президент Польши Дуда: падение ракеты было случайностью, вероятно, речь идет о ПВО Украины
По словам Анджея Дуды, сейчас нет свидетельств преднамеренной атаки на территорию Польши, власти расследуют падение ракеты в селе недалеко от границы с Украиной. В Варшаве допускают, что не будут задействоать ст. 4 устава НАТО
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Ничто не указывает на преднамеренный характер падения ракеты на территории Польши, скорее всего, это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300, заявил президент республики Анджей Дуда, передает Reuters.

Случившееся президент назвал случайностью. Он также подчеркнул, что инцидент расследуют Варшава и НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что задействовать ст. 4 устава НАТО не придется. Эта статья гласит, что «стороны всегда будут консультироваться друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Россия 15 ноября произвела массированный ракетный удар по территории Украины. Минобороны России сообщило, что ракетный удар был нанесен по системе военного управления Украины и по связанным с ней объектами энергетики. В тот же день польские СМИ сообщили о падении ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека. Сразу после этого Дуда заявил, что Варшава пока не располагает точной информацией, чьи ракеты упали на ее территории.

Минобороны России опровергло информацию о причастности к инциденту Москвы и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. Позже военное ведомство сообщило, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

О вероятной непричастности к инциденту России сообщил и президент США Джо Байден, узнал Reuters. По данным источника агентства, лидер США назвал взрыв ракеты в Польше результатом работы систем противовоздушной обороны Украины.

Читайте на РБК Pro
Отложенная жизнь: как перестать бояться воплощать мечты
Кризис среднего возраста: зачем он нужен и как его пережить
Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей
Почему зубы реагируют на холодное и как себе помочь

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша Анджей Дуда Матеуш Моравецкий Украина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter