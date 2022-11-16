Президент Польши назвал падение ракеты случайностью

По словам Анджея Дуды, сейчас нет свидетельств преднамеренной атаки на территорию Польши, власти расследуют падение ракеты в селе недалеко от границы с Украиной. В Варшаве допускают, что не будут задействоать ст. 4 устава НАТО

Анджей Дуда (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Ничто не указывает на преднамеренный характер падения ракеты на территории Польши, скорее всего, это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300, заявил президент республики Анджей Дуда, передает Reuters.

Случившееся президент назвал случайностью. Он также подчеркнул, что инцидент расследуют Варшава и НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что задействовать ст. 4 устава НАТО не придется. Эта статья гласит, что «стороны всегда будут консультироваться друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Россия 15 ноября произвела массированный ракетный удар по территории Украины. Минобороны России сообщило, что ракетный удар был нанесен по системе военного управления Украины и по связанным с ней объектами энергетики. В тот же день польские СМИ сообщили о падении ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека. Сразу после этого Дуда заявил, что Варшава пока не располагает точной информацией, чьи ракеты упали на ее территории.

Минобороны России опровергло информацию о причастности к инциденту Москвы и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. Позже военное ведомство сообщило, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

О вероятной непричастности к инциденту России сообщил и президент США Джо Байден, узнал Reuters. По данным источника агентства, лидер США назвал взрыв ракеты в Польше результатом работы систем противовоздушной обороны Украины.