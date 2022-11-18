Аксенов сообщил о фортификационных работах на территории Крыма
Правительство России и Вооруженные силы принимают достаточные меры для обеспечения безопасности Крыма, на территории полуострова ведутся фортификационные работы, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании. Фрагмент своего выступления он опубликовал в телеграм-канале.
«При этом на территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», — сказал он.
Аксенов добавил, что безопасность полуострова следует обеспечить в первую очередь за счет «мероприятий» в Херсонской области. Он подчеркнул, что эту точку зрению разделяют и в Москве.
К фортификационным могут относиться сооружения для ведения огня (окопы, траншеи и др.), наблюдения и управления огнем (командно-наблюдательные пункты и др.), защиты личного состава (блиндажи, убежища и др.), военной техники и материальных средств (котлованные сооружения, укрытия закрытого типа), оборудования пунктов управления (командных пунктов), медицинских пунктов и госпиталей, следует из энциклопедии Минобороны.
В середине прошлой недели, 9 ноября, российское Минобороны решило перебросить войска из Херсона на левый берег Днепра. Такое предложение выдвинул командующий группировкой войск в спецоперации генерал Сергей Суровикин. Он назвал оборону правого берега бесперспективным из-за «ограниченности района». Суровикин предложил занять оборону по левому берегу Днепра, освободившиеся подразделения будут отправлены на другие направления. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением.
Российские войска завершили отход через два дня, к 11 ноября. В город затем зашли украинские военные, 14 ноября его посетил украинский президент Владимир Зеленский.
Власти Херсонской области сообщили о выстраивании линии обороны с «различного рода укреплениями» на левой стороне Днепра. «Уже более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами туда можно достать — и ствольной артиллерией, и минометами могут бить», — отмечал врио главы региона Владимир Сальдо.