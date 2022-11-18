Минобороны сообщило о казни ВСУ российских военнопленных

Минобороны России сообщило о расстреле российских пленных военнослужащих украинскими солдатами.

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями. Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного», — заявили в ведомстве.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев ранее заявил, что направит в международные организации видео предполагаемой казни российских военнопленных в Макеевке с требованием расследования, сообщается в телеграм-канале СПЧ.

«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали. Будем требовать реакции международной общественности и расследования», — сказал Фадеев.

Он уточнил, что сведения направят по 2 тыс. адресов, в том числе, в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.

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