В Киеве и Львове пропало электричество после ударов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 62,18 (+0,05) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 60,66 (-0,08) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 16:12
Антирейтинг квартир: какое жилье быстрее теряет в цене Недвижимость, 16:07
Медведев заверил, что высокоточных российских ракет «хватит всем» Политика, 16:04
Германия — Япония. Первый матч фаворита чемпионата мира на турнире Спорт, 16:00
«Оренбург» забил «Ростову» четыре гола в матче Кубка России Спорт, 15:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:57
Строители вдвое нарастили закупки российских материалов на фоне санкций Недвижимость, 15:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн четвертого игрового дня Спорт, 15:54
В Молдавии и Приднестровье сообщили об отключениях энергоснабжения Общество, 15:53
В Евпатории и Севастополе объяснили «громкие звуки» и «хлопки» учениями Политика, 15:53
Антикризисный маркетинг: инструменты, которые спасут бизнес Pro, 15:50
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 15:49
«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды Общество, 15:45 
Сирия обвинила Турцию в несоблюдении взятых на себя обязательств Политика, 15:43
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве и Львове пропало электричество после ударов

В Киеве, Львове и еще нескольких областях Украины пропало электричество после ударов
О взрывах сообщили в Киеве, Винницкой, Львовской областях, ранее — в Одессе, Днепре. В других регионах работала ПВО
Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters
Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Киеве после прозвучавших в городе взрывов зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

Позднее Кличко заявил о еще нескольких взрывах в разных районах Киева и подтвердил, что в городе пропало электроснабжение в некоторых районах. «Страна» пишет и о проблемах с водой и мобильной связью. В городе, как и по всей Украине, продолжается воздушная тревога.

«РБК-Украина» со ссылкой на киевскую энергокомпанию YASNO сообщает, что после удара в городе начались экстренные отключения электроэнергии. В военной администрации столицы Украины заявили, что ударам подвергаются «объекты критичной инфраструктуры», пишет издание.

О попаданиях в различные объекты, взрывы и работе ПВО сообщили и в других украинских регионах:

  • взрывы звучали во Львовской области, глава Львова Андрей Садовый заявил, что по всему городу пропало электричество.
  • в Винницкой областной военной администрации заявили о попадании в объект в критической инфраструктуры, пишет «Страна».
  • в Киевской области попали по объектам критической инфраструктуры и жилому сектору, сообщил глава военной администрации Алексей Кулеба. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале сообщил, что попадание в жилой дом было в Вышгороде.
  • звучали взрывы в Одессе, глава областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в регионе отсутствует электроснабжение.
  • в Харькове остановилось метро и электротранспорт, писала «Страна» со ссылкой на местные власти.
  • УНИАН сообщал о работе ПВО в Днепре, Николаевской области и контролируемой Киевом части Запорожской области.

УНИАН также указывает, что частично без света остались Хмельницкий, Харьков, Николаев, Луцк и Запорожье. «РБК-Украина» сообщает о проблемах с электричеством в Черниговской, Житомирской, Волынской, Полтавской областях. Энергокомпания ДТЭК в телеграм-канале подтвердила экстренные отключения света.

Читайте на РБК Pro
Фото: Shutterstock «Кризис преодолен». «Сбер» наконец отчитался: что это значит для банка
Фото: David McNew / Getty Images Наступает новая эра в мировой торговле. Кто от нее выиграет
Фото: Владислав Шатило / РБК Борщ — главный советчик: как Аркадий Новиков ведет дела
Фото: Spencer Platt / Getty Images Я ненавижу своего начальника: каких руководителей не любят в коллективе
Фото: Dan Kitwood / Getty Images 6 тактик, которые помогут в онлайн-кампании к «черной пятнице»
Фото: Shutterstock «Простите. Я облажался». Криптобиржа FTX на грани краха: что происходит
Фото: Francois Nel / Getty Images Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют
Фото: Yuya Shino / Reuters Как коучи зарабатывают на идее икигай, о которой не слышали в Японии
Теги
Киев Виталий Кличко ракетный обстрел отключения электричества
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Херсоне сообщили о взрывах в городе
Политика
В Одессе сообщили о взрывах
Политика
На Украине заявили, что там не осталось непострадавших электростанций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter