В Киеве и Львове пропало электричество после ударов
В Киеве после прозвучавших в городе взрывов зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.
Позднее Кличко заявил о еще нескольких взрывах в разных районах Киева и подтвердил, что в городе пропало электроснабжение в некоторых районах. «Страна» пишет и о проблемах с водой и мобильной связью. В городе, как и по всей Украине, продолжается воздушная тревога.
«РБК-Украина» со ссылкой на киевскую энергокомпанию YASNO сообщает, что после удара в городе начались экстренные отключения электроэнергии. В военной администрации столицы Украины заявили, что ударам подвергаются «объекты критичной инфраструктуры», пишет издание.
О попаданиях в различные объекты, взрывы и работе ПВО сообщили и в других украинских регионах:
- взрывы звучали во Львовской области, глава Львова Андрей Садовый заявил, что по всему городу пропало электричество.
- в Винницкой областной военной администрации заявили о попадании в объект в критической инфраструктуры, пишет «Страна».
- в Киевской области попали по объектам критической инфраструктуры и жилому сектору, сообщил глава военной администрации Алексей Кулеба. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале сообщил, что попадание в жилой дом было в Вышгороде.
- звучали взрывы в Одессе, глава областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в регионе отсутствует электроснабжение.
- в Харькове остановилось метро и электротранспорт, писала «Страна» со ссылкой на местные власти.
- УНИАН сообщал о работе ПВО в Днепре, Николаевской области и контролируемой Киевом части Запорожской области.
УНИАН также указывает, что частично без света остались Хмельницкий, Харьков, Николаев, Луцк и Запорожье. «РБК-Украина» сообщает о проблемах с электричеством в Черниговской, Житомирской, Волынской, Полтавской областях. Энергокомпания ДТЭК в телеграм-канале подтвердила экстренные отключения света.