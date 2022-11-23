В Киеве, Львове и еще нескольких областях Украины пропало электричество после ударов

В Киеве и Львове пропало электричество после ударов

О взрывах сообщили в Киеве, Винницкой, Львовской областях, ранее — в Одессе, Днепре. В других регионах работала ПВО

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Киеве после прозвучавших в городе взрывов зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

Позднее Кличко заявил о еще нескольких взрывах в разных районах Киева и подтвердил, что в городе пропало электроснабжение в некоторых районах. «Страна» пишет и о проблемах с водой и мобильной связью. В городе, как и по всей Украине, продолжается воздушная тревога.

«РБК-Украина» со ссылкой на киевскую энергокомпанию YASNO сообщает, что после удара в городе начались экстренные отключения электроэнергии. В военной администрации столицы Украины заявили, что ударам подвергаются «объекты критичной инфраструктуры», пишет издание.

О попаданиях в различные объекты, взрывы и работе ПВО сообщили и в других украинских регионах:

взрывы звучали во Львовской области, глава Львова Андрей Садовый заявил, что по всему городу пропало электричество.

в Винницкой областной военной администрации заявили о попадании в объект в критической инфраструктуры, пишет «Страна».

в Киевской области попали по объектам критической инфраструктуры и жилому сектору, сообщил глава военной администрации Алексей Кулеба. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале сообщил, что попадание в жилой дом было в Вышгороде.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале сообщил, что попадание в жилой дом было в Вышгороде. звучали взрывы в Одессе, глава областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в регионе отсутствует электроснабжение.

в Харькове остановилось метро и электротранспорт, писала «Страна» со ссылкой на местные власти.

УНИАН сообщал о работе ПВО в Днепре, Николаевской области и контролируемой Киевом части Запорожской области.

УНИАН также указывает, что частично без света остались Хмельницкий, Харьков, Николаев, Луцк и Запорожье. «РБК-Украина» сообщает о проблемах с электричеством в Черниговской, Житомирской, Волынской, Полтавской областях. Энергокомпания ДТЭК в телеграм-канале подтвердила экстренные отключения света.