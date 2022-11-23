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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Киева описал действия при «худшем из сценариев»

Мэр Киева Кличко: часть горожан будет эвакуирована в случае «худшего из сценариев» зимой
Власти рассматривали эвакуацию Киева лишь в качестве крайней меры, однако к 22 ноября энергосистеме страны был нанесен «колоссальный ущерб» из-за ударов. Мэр Киева назвал будущую зиму «худшей со времен Второй мировой войны»
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Власти Киева вынуждены отключать электричество в нескольких районах каждые несколько часов, чтобы не допустить перегрузки системы, последними ракетными ударами был нанесен ущерб важным частям инфраструктуры, заявил Bild мэр города Виталий Кличко. Он назвал будущую зиму «худшей со времен Второй мировой войны».

«Мы должны готовиться и к худшему сценарию. В случае повсеместного отключения электроэнергии, если температура была бы еще ниже, часть города придется эвакуировать. Но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко!» — сказал глава Киева.

Он призвал Германию и остальную Европу усилить поддержку Украины, особенно других городов страны помимо столицы, пояснив, что украинцам срочно нужны генераторы, теплая одежда и другие гуманитарные грузы. Кличко усомнился, что Россия достигнет своих целей, нанося удары по энергетической инфраструктуре. По его мнению, Москва намерена добиться недовольства у украинцев, чтобы те давили на президента Владимира Зеленского.

«Но этого не произойдет. У меня сложилось впечатление, что люди становятся только злее, решительнее», — подчеркнул киевский мэр.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

Власти Киева рассматривают возможность полной эвакуации киевлян в связи с ущербом энергетической инфраструктуре, поскольку город может потерять всю систему электроснабжения, писала The New York Times в начале ноября. Кличко затем пояснил, что в условиях боевых действий необходимо иметь планы на случай разных сценариев развития событий, добавив: «Наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды».

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«Эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация [от этого] далека», — оценил ситуацию украинский премьер Денис Шмыгаль 9 ноября. Пока, говорил он, нет причин для эвакуации городов, вблизи которых не идут бои. Однако спустя около двух недель, 22 ноября, в «Укрэнерго» сообщили о получении энергосистемой Украины «колоссального ущерба», тепловых и гидроэлектростанций, которые бы не пострадали во время ударов, почти не осталось.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Киев Виталий Кличко эвакуация энергоснабжение
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