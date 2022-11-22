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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили, что там не осталось непострадавших электростанций

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: на Украине почти не осталось неповрежденных электростанций
Глава «Укрэнерго» отметил, что сейчас в стране не генерируется столько энергии, сколько нужно потребителям, однако ситуация может стабилизироваться, если новых ударов по инфраструктуре не будет
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Объектам энергетики на Украине нанесен «колоссальный» ущерб, заявил на брифинге председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает Reuters.

«У нас почти не осталось тепловых и гидроэлектростанций, которые бы не пострадали во время ударов», — заявил он.

По его словам, до начала спецоперации Украина сделала запас запчастей, однако сейчас идет поиск дополнительного оборудования для подстанций.

Кудрицкий добавил, что на данный момент энергообъекты страны не способны генерировать тот объем энергии, которая необходима потребителям, но ситуация может стабилизироваться, если больше ударов не будет. Он также назвал неуместными призывы к тому, чтобы украинцы провели зиму за рубежом, но подчеркнул, что состояние энергетики является важным фактором для жителей страны в вопросе, где остаться на зиму.

Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины с октября. Первая атака произошла вскоре после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев.

В Минобороны заявляли, что цели ударов — объекты «системы военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики». Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что «речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». В результате ударов в стране начались перебои с электроэнергией.

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Самым массированным ударом, по мнению главы украинского Минэнерго Германа Галущенко, была атака 15 ноября. Тогда о взрывах и работе ПВО сообщили не менее чем в десяти украинских регионах, после чего в стране ввели экстренные отключения электричества. В офисе президента Украины тогда заявили, что без электроэнергии в стране остались 20 млн человек (население всей Украины, по данным Укрстата на 1 января 2022-го, составляло чуть больше 41 млн человек).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября сообщил, что в стране оказалась выведена из строя почти половина энергетической системы страны. Министр финансов Сергей Марченко оценил ущерб инфраструктуре в $100 млрд или даже больше.

Теги
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