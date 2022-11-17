В Кремле итоги саммита G20 назвали победой здравого смысла

Российской дипломатии удалось нейтрализовать агрессивность западных партнеров и найти компромисс при выработке текста итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» на Бали, заявили в Кремле

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Итоговая декларация саммита лидеров «Большой двадцатки» на Бали расценили в Кремле как победу здравого смысла, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это скорее победа здравого смысла. Здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствуют в «двадцатке», и индийских дипломатов, которые дальше председательсвуют в «двадцатке», и наших партнеров <...>. Удалось нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада и выйти на компромисс», — сказал Песков.

Он отметил, что иначе саммит G20 впервые прошел был без согласованного заключительного документа. По словам Пескова, декларация отражает ситуацию, в которой имеются разные точки зрения, и это достаточно важно. Работа будет продолжаться в рамках двадцатки, все в ней заинтересованы. Этот формат наиболее полно в настоящий момент представляет ситуацию в мире и наиболее полно может хотя бы «подходить к снаряду» в плане решения самых важных и актуальных проблем

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как шла работа над текстом. По его словам, Россия настояла, чтобы в итогово документе была фраза, что позиции по Украине у разных стран разные.

Министр уточнил, что западные партнеры хотели закрепить в декларации осуждение действий России на Украине от имени всей «двадцатки».

«Запад добавил фразу, что «мы, многие делегации» осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело «группы двадцати», — пояснил Лавров.

Саммит лидеров двадцати развитых стран состоялся в Индонезии, на острове Бали 15 — 16 ноября. Большой интригой во время его подготовки был вопрос о главе российской делегации: Кремль до последнего момента не сообщал, поедет ли на переговоры президент Владимир Путин. На саммит был приглашен также президент Украины Владимир Зеленский.

В итоге Путин не поехал, российскую делегацию возглавил Сергей Лавров, а Зеленский обратился к участникам встречи в режиме видеоконференции.

Лавров покинул саммит в конце первого дня его работы.

Одним из важнейших и самых обсуждаемых событий саммита стали переговоры президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином. Беседа лидеров двух стран неоднократно анонсировалась Белым домом как важный шаг для сближения позиций. Руководители США и Китая проговорили больше трех часов.

Прорывных заявлений не было, президент США и председатель КНР подтвердили свое согласие на том, что ядерная война никогда не должна быть начата и что в ней не может быть победителя, и подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия на Украине.